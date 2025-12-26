Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Kate Hudson zavrnila vlogo v ikoničnem filmu

Los Angeles, 26. 12. 2025 12.14 pred 57 minutami 2 min branja 0

Avtor:
R. M.
Kate Hudson je zavrnila vlogo Mary Jane v Spider-Manu.

Kate Hudson je v svoji bogati karieri nanizala kopico znanih filmskih likov, vlogo, ki bi brez dvoma predstavljala enega od vrhuncev njene kariere, pa je zavrnila. Kot je povedala v enem od nedavnih intervjujev, bi bilo lepo, če bi sprejela ponudbo.

Kate Hudson je zaigrala v številnih svetovno uspešnih filmih. Le kdo bi lahko pozabil ikonični film Kako se znebiti fanta v 10 dneh, v katerem sta zaigrala z Matthewom McConaugheyem, pa Skoraj popularni, za katerega je igralka prejela tudi nominacijo za najboljšo žensko stransko vlogo.

Kljub zelo uspešni karieri pa bi se priljubljene igralke lahko danes spominjali tudi po vlogi Mary Jane Watson v Spider-Manu iz leta 2002. "Ko se spominjam ... to je ena tistih stvari, ko pomislim in si rečem, da bi bilo lepo igrati v Spider-Manu," je dejala v pogovoru z Andyjem Cohenom.

Matthew McConaughey in Kate Hudson v filmu Kako se znebiti fanta v 10 dneh.
Matthew McConaughey in Kate Hudson v filmu Kako se znebiti fanta v 10 dneh.
FOTO: Profimedia

Gre za prvi film o Petru Parkerju, ki ga ugrizne gensko spremenjen pajek, s čimer dobi nadčloveške sposobnosti. Franšiza velja za zelo dobičkonosno. Samo prvi del je v filmske blagajne prinesel več kot 825 milijonov dolarjev (okoli 700 milijonov evrov). Vlogo, ki jo je Hudson zavrnila, je naposled odigrala Kirsten Dunst.

Vseeno pa Hudson ne obžaluje projekta, ki ga je snemala v tistem času. "Takrat sem posnela film Štiri peresa. Tam sem spoznala Heatha Ledgerja, ki je postal moj dober prijatelj, in pridobila izkušnjo, ki je drugače ne bi imela. Del mene misli, da se življenje odvija točno tako, kot se mora. Za to sem hvaležna," je še dodala priljubljena zvezdnica.

kate hudson spider man film

Nova ugibanja: Bo Idris Elba naslednji James Bond?

SORODNI ČLANKI

Igralka Kate Hudson z družino na počitnicah v Rimu

Dakota Johnson in Kate Hudson skupaj dopustujeta na Ibizi

Dončićeve vragolije iz prve vrste občudovala tudi zvezdnica Kate Hudson

Katy Perry in Lauren Sanchez nekaj dni pred poletom v vesolje na rdeči preprogi

Za Luko Dončića tokrat navijali igralki Kate Hudson in Queen Latifah

Kate Hudson: Z Matthewom McConaugheyjem se ne bojiva biti spogledljiva

Kate Hudson morda nikoli pred oltar: Všeč mi je svoboda

Kate Hudson o Matthewju McConaugheyju: Vohala sem ga na kilometer daleč

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
zadovoljna
Portal
13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
Dončić spregovoril o nominaciji za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Dončić spregovoril o nominaciji za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
vizita
Portal
Koliko korakov potrebujemo, da pokurimo praznične dobrote?
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
cekin
Portal
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Božična torta zamajala imperij modne ikone
moskisvet
Portal
Nekoč se mu niso mogle upreti
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Pet preprostih navad, zaradi katerih bo vaš dom vedno čist
Pet preprostih navad, zaradi katerih bo vaš dom vedno čist
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
okusno
Portal
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
voyo
Portal
Na krilih upanja
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425