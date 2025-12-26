Kate Hudson zavrnila vlogo v ikoničnem filmu

Kate Hudson je zaigrala v številnih svetovno uspešnih filmih. Le kdo bi lahko pozabil ikonični film Kako se znebiti fanta v 10 dneh, v katerem sta zaigrala z Matthewom McConaugheyem, pa Skoraj popularni, za katerega je igralka prejela tudi nominacijo za najboljšo žensko stransko vlogo.
Kljub zelo uspešni karieri pa bi se priljubljene igralke lahko danes spominjali tudi po vlogi Mary Jane Watson v Spider-Manu iz leta 2002. "Ko se spominjam ... to je ena tistih stvari, ko pomislim in si rečem, da bi bilo lepo igrati v Spider-Manu," je dejala v pogovoru z Andyjem Cohenom.
Gre za prvi film o Petru Parkerju, ki ga ugrizne gensko spremenjen pajek, s čimer dobi nadčloveške sposobnosti. Franšiza velja za zelo dobičkonosno. Samo prvi del je v filmske blagajne prinesel več kot 825 milijonov dolarjev (okoli 700 milijonov evrov). Vlogo, ki jo je Hudson zavrnila, je naposled odigrala Kirsten Dunst.
Vseeno pa Hudson ne obžaluje projekta, ki ga je snemala v tistem času. "Takrat sem posnela film Štiri peresa. Tam sem spoznala Heatha Ledgerja, ki je postal moj dober prijatelj, in pridobila izkušnjo, ki je drugače ne bi imela. Del mene misli, da se življenje odvija točno tako, kot se mora. Za to sem hvaležna," je še dodala priljubljena zvezdnica.
