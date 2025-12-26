Kate Hudson zavrnila vlogo v ikoničnem filmu

Kate Hudson je zaigrala v številnih svetovno uspešnih filmih. Le kdo bi lahko pozabil ikonični film Kako se znebiti fanta v 10 dneh, v katerem sta zaigrala z Matthewom McConaugheyem, pa Skoraj popularni, za katerega je igralka prejela tudi nominacijo za najboljšo žensko stransko vlogo.

Kljub zelo uspešni karieri pa bi se priljubljene igralke lahko danes spominjali tudi po vlogi Mary Jane Watson v Spider-Manu iz leta 2002. "Ko se spominjam ... to je ena tistih stvari, ko pomislim in si rečem, da bi bilo lepo igrati v Spider-Manu," je dejala v pogovoru z Andyjem Cohenom.