Kate Middleton graciozna na premieri novega Top Guna

Oblečena je bila v dolgo elegantno in preprosto večerno obleko znamke Roland Mouret, ki jo je kombinirala z minimalistično črno torbico modnega oblikovalca Alexandra McQueena, od nakita pa je imela viseče diamantne uhane. Njen mož, princ William, je bil oblečen v temno moder žametni suknjič Alexandra McQueena in črne hlače.

Kraljevi par je na rdeči preprogi poziral in klepetal z zasedbo filma, glavni zvezdnik Tom Cruise pa je bil nad vojvodinjo več kot navdušen in jo je pospremil po rdeči preprogi do dvorane, kjer so si kasneje ogledali film.