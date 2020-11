Kate Winslet med snemanjem Avatarja 2 podrla podvodni rekord Toma Cruisa

Kate Winslet bo del igralske zasedbe težko pričakovanega nadaljevanja Avatarja , s katerim je režiser James Cameron leta 2009 razveseljeval gledalce po kinematografih širom sveta. 45-letna igralka je med snemanjem drugega dela filma postavila zanimiv rekord, pod vodo je namreč zdržala več časa, kot je to uspelo njenemu kolegu Tomu Cruisu . Ta je med snemanjem Misije: Nemogoče 5 leta 2011 pod vodo zdržal približno šest minut in pol. Winsletova je njegov rekord izboljšala za skoraj 45 sekund.

Igralka je kasneje povedala, da ni vedela, da je ta njen dosežek postal javen: "Smešno je, saj v resnici ne berem ocen kritikov ali medijskih objav. Ni me na omrežju Instagram, popolnoma sem odrezana od tega dela življenja." Zato jo je presenetilo, ko je začela dobivati nekaj čestitk, povezanih z novim rekordom: "Ta teden in še teden prej so do mene pristopili številni ljudje ter se začeli čuditi številki sedem minut in štirinajst sekund."Sama jim je odvrnila le z vprašanjem, kako kar naenkrat vsi poznajo to dejstvo.