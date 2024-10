Kate Winslet obisk Švice izkoristila za potop v jezeru, ki ima 15 stopinj

Producentka in glavna igralka je v projekt vložila okoli deset let, pri projektu pa je sodeloval tudi sin fotografinje Anthony Penrose . Edinstvena je sicer tudi njegova zgodba, saj je šele po njeni smrti izvedel, kaj je med drugo svetovno vojno počela njegova mati. Že vrsto let je njeno zgodbo želel posneti, preden je srečal Kate Winslet, pa je zavrnil nešteto filmskih ponudb.

"Zelo posebno je prejeti nagrado, kot je ta," je za Associated Press povedala igralka. "Je opomnik, da to počnem že toliko časa in da mi je še zmeraj všeč, da mi je pravzaprav vedno bolj všeč. Da lahko pripovedujem zgodbe in jih predstavljam občinstvu v upanju, da se z njimi poistovetijo. To je zelo mogočna in pomembna stvar zame, zato sem zelo počaščena, da sem nocoj tukaj. Zelo lepo je, da sem nocoj tukaj."

Ob tem je dodala, da se prav v tem obdobju svoje kariere med ustvarjanjem počuti najbolj svobodno in udobno, saj da se je industrija v zadnjem desetletju zelo spremenila."Čutim, da vedno bolj iščemo zgodbe o ženskah," je pojasnila in dodala, da se danes igralke med seboj podpirajo, kar je ključno za skupnost. "Bili so časi, ko sem bila mlada in se počutila zelo samotno, časi, ko ženske nismo imele glasu, kot ga imamo danes."

Obisk oskarjevke je eden od vrhuncev 20-letne zgodovine filmskega festivala v Zürichu, je dejal umetniški direktor festivala Christian Jungen. To pa ni vse, zvezdnica je obisk Švice izkoristila tudi za potop v Züriškem jezeru, ki ima svežih 15 stopinj.