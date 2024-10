Katera filmska nadaljevanja so najbolj razočarala?

Luč sveta je ugledal težko pričakovani film Joker: Norost v dvoje, nadaljevanje uspešnice Joker iz leta 2019. Mešanica visokih pričakovanj in dejstva, da je zgodba o priljubljenem zlobnežu postala muzikal, je poskrbela za mlačne odzive. V luči neizpolnjenih pričakovanj, ki jih je pri mnogih pustil Joker: Norost v dvoje, se je porajalo vprašanje, katera filmska nadaljevanja so v zgodovini najbolj razočarala?

Revija Rolling Stone je ustvarila seznam 50 filmskih nadaljevanj, ki so tekom let najbolj razočarala gledalce. Ob tem so avtorji seznama zapisali, da je pravzaprav zlahka razumeti, zakaj filmski studii, ki niso naklonjeni tveganju, vedno bolj pogosto dajejo zeleno luč nadaljevanjem. "Če je formula že enkrat delovala, zakaj preprosto ne poskusiti znova?" so dodali, a poudarili, da glavna težava tiči v dejstvu, da so le redka nadaljevanja kos izvirniku.

Med 50 filmskih nadaljevanj, ki so tekom let najbolj razočarala gledalce, so se med drugim uvrstili filmi Žrelo 2, Avtomobili 2, Seks v mestu 2, Iron Man 2, Coming 2 America, Čudežna ženska 1984, Zoolander 2, Brata Blues 2000 ter nekateri poznejši deli franšiz, med drugim tudi Noč čarovnic mori, Igre lakote: Upor; 1. del, Boter 3, Pirati s Karibov: Salazarjevo maščevanje in Rocky 5. Katerih 10 filmov pa velja za nadaljevanja, ki so najbolj razočarala? Izganjalec hudiča 2 Na 10. mesto seznama 50 filmskih nadaljevanj, ki so tekom let najbolj razočarala, se je uvrstil film Izganjalec hudiča 2 (Exorcist II: The Heretic), nadaljevanje grozljivke, ki je v 70. letih navdušila. Avtorji seznama so neuspeh pripisali dejstvu, da avtor zgodbe William Peter Blatty in režiser William Friedkin nista želela nadaljevati pri nadaljevanju, saj sta bila sredi pravne bitke s studiem glede profita prvega filma. Kljub temu da sta se igralca Linda Blair in Max von Sydow vrnila v svoji vlogi, to po mnenju avtorjev seznama ni bilo dovolj za nizkoproračunsko nadaljevanje. Terminator: Temačna usoda Deveto mesto pripada filmu Terminator: Temačna usoda (Terminator: Dark Fate). Kljub visokim upom, pri filmu je namreč kot producent sodeloval James Cameron, avtorje seznama končen produkt in že večkrat videna zgodba ni navdušila. "Govori se o ponovnem zagonu Terminatorja, a upajmo, da se to ne bo zgodilo. Ali nismo na tej točki vsi dovolj trpeli?" so se ob tem šaljivo vprašali. Prekrokana noč 3 Trilogija o skupini prijateljev, ki se po noči zabave zbudijo vse prej kot le z navadnim mačkom, je predvsem s prvim delom navdušila gledalce. Zadnji del, film Prekrokana noč 3 (The Hangover Part III), pa je marsikoga pustil hladnega in si tako prislužil osmo mesto na seznamu 50 filmskih nadaljevanj, ki so najbolj razočarala gledalce. Tretji del je z nekoliko drugačno zgodbo in povratkom v Las Vegas po mnenju avtorjev seznama samo spomnil na superiornost prvega filma.

Umri pokončno: Dober dan za smrt Na sedmo mesto se je zavihtel film Umri pokončno: Dober dan za smrt (A Good Day to Die Hard), ki je po mnenju avtorjev seznama še toliko slabši od svojih predhodnikov, ki prav tako niso briljantni. Slaba zgodba in zaplet, ki po mnenju avtorjev ni omembe vreden, bosta (žal) zapuščina Brucea Willisa, ki se je zaradi bolezni upokojil. "Najboljša stvar, ki jo lahko naredimo, je, da se pretvarjamo, da sta bila zadnja dva filma franšize le slabe sanje." Hitrost 2: Brez kontrole Keanu Reeves, ki sicer ni tujec filmskim nadaljevanjem, je imel pri sodelovanju v filmu Hitrost 2: Brez kontrole (Speed 2: Cruise Control) pomisleke, ni mu bil namreč všeč scenarij, zato v njem ni zaigral. In zdi se, da je imel prav. Slabo sprejeto nadaljevanje ni prejelo le mlačnih odzivov, nominirano je bilo kar za osem malin, nagrad, ki so kot nekakšna protiutež oskarjem in počastijo najslabše med najslabšimi. "To je dobra lekcija. Če Keanu Reeves meni, da je film neumen, ne sodeluj pri njem. Ve, o čem govori," so se pošalili avtorji seznama. Zvezdne steze: Nemesis Prvotna pričakovanja za Zvezdne steze: Nemesis (Star Trek: Nemesis) so bila zelo visoka, železno pravilo do te točke pa je bilo, da so bili vsi filmi franšize s sodo številko odlični. Ta niz je po mnenju avtorjev seznama prekinil prav film Zvezdne steze: Nemesis, ki so ga označili za dolgočasno zmes nekvalitetnih posebnih učinkov in dialogov, ki se berejo, kot da jih je napisala umetna inteligenca. Kaj je šlo narobe? "Režiser je bil idiot," je v nekem intervjuju rekla igralka Marina Sirtis. "Mislim, da je to poštena ocena nekoga, ki ni bil pripravljen izkoristiti ponujene pomoči." Film Zvezdne steze: Nemesis zaseda peto mesto lestvice. Butec in butec DA Zdi se, da so nadaljevanja komedij še težji zalogaj kot nadaljevanja ostalih žanrov. Butec in butec DA (Dumb and Dumber To) je po mnenju avtorjev seznama tako šokantno nezabaven, da se pričneš spraševati o vrednosti prvega filma. Film Butec in butec DA je tako pristal na četrtem mestu.

