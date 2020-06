Katere filme bomo gledali med poletnimi počitnicami?

Petkovi večeri na POP TV bodo obarvani z življenjskimi zgodbami, ki nas pretresejo in napolnijo z upanjem. Ostarela starleta dobi mladega ljubimca, ameriški marinec se poroči z arabsko princeso, neukročeni konj uboga nesrečno deklico. Morilski stroj na dveh nogah končno spet čuti ljubezen in dekleta iz visoke družbe dobijo, kar so si zaslužile.

Letom ne pusti do živega tudi Harrison Ford , ki ga boste lahko prvi dve julijski soboti ob 20.00 spremljali na Kanalu A. V vlogi Indiane Jonesa bo reševal najbolj zapletene uganke in se reševal skozi šivankino uho. Vedno pravični, simpatično prefrigani Indy bi po originalnem scenariju moral biti nečimrn buržuj iz art deco klubov.

Vsako julijsko in avgustovsko soboto ob 17.00 bomo na POP TV predvajali družinske filme. V njih bodo velikokrat gostovale domače živali: prijazen konj, nasmejan delfin, prideta tudi mala tatinska opica in en velik, kosmat pes. Veliko bo prebrisanih otrok, ki bodo vedno znova nekaj skrivali pred starši, se upirali z vsemi štirimi in nekje na vrhu dramaturškega loka točili solze obžalovanja. Malo iz trme in malo zares.

Mucke, veveričke, pandice, čebelice, Shrek … ups, ta ne sodi v družbo luštnih živalic, sodi pa v družbo junakov na OTO. Vse omenjene živalice bodo gostovale v risankah na OTO: od Govorečega Toma z novimi sezonami, Kung Fu pande do Alvina in veveričk, ki bodo našim najmlajšim krajšale poletne vikende. Od petka do nedelje ob 20.00 na OTO, za male velike otroke.

Poleti ne bo vroče le na plaži, ampak tudi navijačem. Če so nekateri najbolj čakali ponovno odprtje gostinskih lokalov, je še več tistih, ki so si želeli nogomet. UEFA Liga prvakov se vrača sedmega avgusta in se zaključi z velikim finalom 23. avgusta. Že julija pa bodo pred televizijskimi ekrani uživali navdušenci bencinskih športov, saj se z 19. julijem z VN Španije vrača MotoGP.

BRIO

Poleti bo svet reševala Supergirl

Supergirl je priletela na ekrane programa BRIO, kjer bo s štirimi sezonami reševala svet vse poletje.

A Supergirl bo imela tudi poletno družbo imenitnih moških. Potapljali se boste lahko v modre oči Mentalista in rahlo izbuljene oči Dr. Housa. Ob sobotnih večerih se boste lahko na mah družili s Sanjskim moškim, nedeljske pa preživljali v družbi preiskovalcev Težkih zločinov.

KINO

Petkove večere nam bo v juliju krajšal Keanu Reeves v trilogiji Matrica in ko smo ravno pri trojki - pred nami so tudi trije premierni julijski filmski večeri. Večna najstnica, Sosedov sin in Zaslišanje bodo svežina filmskih večerov.

Ko ne potrebujete več kot samo kovček s kopalkami, brisačo in VOYO

Prihaja najljubši del leta, poletje in medtem ko boste še z zadnjimi atomi skušali v kovček dodati modne kopalke letošnje kolekcije, ne pozabite, da je VOYO z vami kjerkoli in kadarkoli. Doma v Sloveniji ali na Hrvaškem. Preizkusite ga v vseh državah Evropske unije, na petih napravah. Obnovite spomin na serije POP TV produkcije, ki z dramatičnimi razpleti in ljubezenskimi intrigami osvajajo srca vseh generacij, izberite med zgodbami postavnih dedcev in simpatičnih dam priljubljenih slovenskih, turških in španskih serij, najbolj vroči sta še vedno Vedno tvoja in Tisti usodni poljub ali pokukajte med napete kuhalnice najbolj vročega tekmovanja MasterChef Avstralije.

Najmlajši bodo v OTO zavihku našli svoje najljubše risane junake, ki jih ne bodo pustili na cedilu, filmofili pa poiskali najljubše naslove za dolge poletne večere. Športne navdušenke in navdušenci bodo navijaško vzdušje lahko pričarali ob ekskluzivnih športnih spektaklih v živo. Vročica se bo še stopnjevala z novo VOYO serijo Rookie, v kateri srečamo že starega znanca Nathana Filliona. Ste vedeli, da priljubljeni igralec obožuje video igrice in zbira stripe, pa da ima francoski priimek? Od nekdaj si je prizadeval, da bi nastopal na televiziji, v serijah in filmih, in želja se mu je izpolnila. V seriji Rookie se bo v svojem liku soočal z začetki, ki pa niso ravno enostavni. Za dodatno napetost, skrivnostno vzdušje in razuzdano življenje pa bosta poskrbeli skandinavski seriji Črne vdove in Izhod, ki sta se VOYO družini pridružili pred kratkim. Poletje prihaja na prvi tir s ključno besedo VOYO. Kje boste pa vi?