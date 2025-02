Katere filme gledati na valentinovo?

OGLAS

Hočem te nazaj V romantični komediji spremljamo zgodbo o ljubezni, izgubi in novih priložnostih. Peter in Emma sta mislila, da sta na pragu najpomembnejših življenjskih trenutkov, poroke, otrok in hiše v predmestju, dokler ju nista zapustila njuna partnerja. Potem ko oba zgroženo ugotovita, da sta ju njuni sorodni duši že preboleli in nadaljujeta s svojim življenjem, Peter in Emma skujeta načrt, da bi ponovno osvojila svoja bivša partnerja. Toda njun načrt ju pripelje do nepričakovanih rezultatov. Igralci: Charlie Day, Jenny Slate, Scott Eastwood, Gina Rodriguez, Manny Jacinto

Dokler naju jackpot ne loči Jack Fuller je samski mladenič iz New Yorka, ki dela v očetovi trgovini s pohištvom. Joy McNally je poslovna ženska in zaročenka čednega Masona, za katerega je pripravljena narediti vse. Ko se Jackov oče odloči, da ga bo odpustil, istočasno tudi Mason zapusti Joy. Po tako stresnih dogodkih se Jack in Joy odpravita v Las Vegas, kjer si morata zaradi računalniške napake deliti sobo. Čeprav se sprva ne ujameta, jima alkohol hitro pomaga, da preživita najbolj zabavno noč svojega življenja. Zjutraj pa še zgrožena ugotovita, da sta se celo poročila. Ko sta že na tem, da se razideta, Jacka v igralnici doleti ogromna sreča. Igralci: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Treat Williams, Jason Sudeikis, Queen Latifah, Zach Galifianakis

Štiri poroke in pogreb V odlični komediji, ki je na mah osvojila gledalce po vsem svetu, se Hugh Grant kot 32-letni Charles dolgočasi na porokah svojih prijateljev trdno prepričan, da se sam ne bo ujel v zakonske tančice. Dokler se ne zaljubi v Američanko Carrie, ki ji podobo posodi privlačna Andie MacDowell. Spoznata se na poroki prijateljev in preživita strastno noč. Naslednjič se znova srečata na poroki, vendar Charles z grozo ugotovi, da je nevesta nihče drug kot Carrie, ki se bo poročila s starejšim gospodom. Čez nekaj mesecev poročni zvonovi bijejo tudi za Charlesovo poroko in na njej se pojavi tudi po novem razvezana Carrie. Charles res ne ve, kaj bi. Igralci: Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas, Simon Callow, Rowan Atkinson, John Hannah

Francoski poljub Kate je zaročena s Charliejem in že vidi, kako si bo skupaj z njim ustvarila popolno življenje. Ko Charlie službeno odpotuje v Pariz, se tam noro zaljubi v domačinko in Kate kar po telefonu sporoči, da poroka odpade. Kate je seveda šokirana, vendar pripravljena narediti vse, da Charlieja spametuje in ga prepriča, da se vrne k njej. Brez pomisleka kupi vozovnico za Francijo. Potem na letalu spozna zgovornega Francoza Luca, ki je sicer zelo šarmanten in prijazen, vendar tudi manjši kriminalec. Igralci: Meg Ryan, Kevin Kline, Timothy Hutton, Jean Reno

Življenje ali nekaj takega Lanie Kerigan je mlada povzpetniška novinarka, ki si prizadeva, da bi namesto preprostih in nepomembnih reportaž lahko ustvarjala bolj intelektualna novinarska poročila. S svojo smelostjo naredi vtis na nadrejene, ki jo tako združijo z najboljšim televizijskim snemalcem in njenim bivšim ljubimcem Peteom. Ko Lanie nekega dne naredi intervju z brezdomcem Jackom, ki trdi, da je jasnoviden, se njeno življenje popolnoma spremeni. Jack ji namreč napove, da bo umrla čez teden dni. Ko se začnejo uresničevati tudi njegove ostale napovedi, Lanie spozna, da mora svoj zadnji teden življenja preživeti kar se da polno. To pa njenemu zaročencu in sodelavcem ni prav nič všeč. Igralci: Angelina Jolie, Edward Burns, Tony Shalhoub, Stockard Channing, Christian Kane

Zavetje V mestece Southport v Severni Karolini nekega dne prispe skrivnostna in mlada lepotica Katie. Medtem ko se prebivalci sprašujejo, kdo je in kaj jo je prineslo tja, se Katie sprva izogiba osebnih stikov z domačini in ne želi govoriti o sebi. Serija dogodkov poskrbi, da se Katie zbliža z Alexom, ovdovelim lastnikom trgovine z dvema otrokoma, in s svojo samsko sosedo Jo. Toda Katiejina preteklost, pred katero je skušala ubežati, še vedno močno vpliva na njeno življenje in ji preprečuje zaživeti srečno in brezskrbno življenje. Igralci: Julianne Hough, Josh Duhamel, Cobie Smulders, Noah Lomax

Ljubezen in druge droge Jamie je čedni in očarljivi trgovski potnik farmacevtskega podjetja, ki svojim klientom prodaja viagro. Nekega dne sreča simpatično in vihravo Maggie in čeprav je Jamie velik ženskar, Maggie pa se za nič na svetu ne namerava vezati, nazadnje pristaneta skupaj. Tako spoznata, da je ljubezen močnejše mamilo kot katerokoli drugo zdravilo ali droga na svetu. Igralci: Anne Hathaway, Gabriel Macht, Hank Azaria, Jake Gyllenhaal, Jill Clayburgh, Josh Gad, Judy Greer, Oliver Platt