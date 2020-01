Katere filme letos najbolj težko čakamo?

V predoskarjevski mrzlici, kjer bodo kraljevali lanski filmi, si poglejmo, kateri so nekateri najbolj pričakovani filmi, ki bodo na velika platna prišli v letošnjem letu. Je med njimi tudi kakšen vaš favorit?

Podli fantje za vedno (Bad Boys for Life)

Vloge: Will Smith, Martin Lawrence

Izid: 16. januar Četudi prva dva filma nista bila nič kaj več kot poletni akcijski uspešnici, sta bila odskočni deski za filmski karieri Smitha in Lawrencea. V srcih številnih oboževalcev pa imata oba filma posebno mesto, saj sta predstavila klasični policijski filmski par iz 90. let. Četudi se ne bo vrnil režiser Michael Bay, je film nastal pod očesom producenta Jerryja Bruckheimerja, po pričakovanjih pa se vračata tudi Smith in Lawerence.

Gospodje (The Gentlemen)

Vloge: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Hugh Grant, Jeremy Strong, Colin Farrell

Izid: 24. januar Guy Ritchie se je po krajši slepi ulici z Aladinom kaj kmalu spet znašel v svojem elementu, saj bo že konec januarja predstavil britansko gangstrsko dramo o imperiju marihuane v Londonu, ki naj bi šel v roke bogatih Američanov. Ritchiejevi oboževalci, ki so jim blizu njegove mojstrovine kot so Morilci, tatovi in dve nabiti šibrovki ali Pljuni in jo stisni, so že na trnih, navdušuje pa tudi zvezniška ekipa, ki bo zagotovo ponudila pravo filmsko postastico.

Ptice roparice in fantastična osamosvojitev Harley Quinn

Vloge: Margot Robbie, Jurnee Smollett-Ball, Mary Elizabeth Winstead

Izid: 7. februar Margot Robbie smo nazadnje kot Harley Quinn videli v filmu Odred odpisanih, zdaj pa se je razšla z Jokerjem, pridružili pa so se ji superjunaki Black Canary, Huntress in Renee Montoya, da skupaj rešijo mlado dekle iz krempljev zlobnega kriminalnega šefa Črne maske, ki ga je upodobil Ewan McGregor.

Sonic the Hedgehog

Vloge: James Marsden, Ben Schwartz, Jim Carrey, Tika Sumpter, Neal McDonough

Izid: 14. februar Prvi lanski napovednik je oboževalce slovite franšize videoiger tako razburil, da so ustvarjalci filma spremenili videz glavnega junaka in ga bolj približali izgledu, kot so ga navajeni. Zato je tudi prišlo do zamude, saj bi moral film že lani v kinodvorane. Nov novembrski napovednik je bi sprejet z navdušenjem, če vas zanima nov film z Jimom Carreyjem, pa bo treba počakati do valentinovega.

Nevidni mož (The Invisible Man)

Vloge: Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Oliver Jackson-Cohen, Storm Rei

Izid: 28. februar V želji, da bi obudili klasične filmske pošasti in propadu najnovejše Mumije (2017), bo Nevidni mož zdaj skušal prepričati v svojem filmu, četudi smo v zadnjih devetdesetih letih lahko videli že veliko različnih priredb. Morda bo k uspehu pripomogla Elisabeth Moss, ki je nekdanja ljubimka sociopata, ki je naredil samomor. Pa ga je res? Morda je ravno on tisti, ki ji diha za ovratnik in zažiga stvari v njeni hiši ...

Bloodshot

Vloge: Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Sam Heughan

Izid: 13. marec Nova stripovska priredba z Vinom Dieslom in junakom, ki postane super vojak, ki ga poganjanjo nano-mašine. Četudi je vse okoli njega skrivnostno, se odpravi na misijo, da bi izvedel, kdo je v resnici. Če je za volanom Diesel, potem lahko pričakujemo veliko testosterona, tokrat s primesmi znanstvene fantastike.

Tiho mesto 2 (A Quiet Place Part II)

Vloge: Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cillian Murphy, Djimon Hounsou

Izid: 20. marec Režiser John Krasinski se vrača z nadaljevanjem in resnično ženo Emily Blunt v nosilni vlogi, ki bo nadaljevala zgodbo družine Abbott iz prvega filma. Po napovedniku sodeč si lahko obetamo napet film, kar pomeni, da bo občinstvo spet na robu svojih sedežev.

Ni časa za smrt (No Time To Die)

Vloge: Daniel Craig, Ralph Fiennes, Rami Malek, Naomie Harris, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Rory Kinnear

Izid: 8. april Potem, ko je krmilo 25. filma z Jamesom Bondom prevzel režiser Cary Fukunaga, je bilo jasno, da bo vse steklo, kot je treba, da bo Daniel Craig še petič stopil v čevlje agenta 007, najverjetneje zadnjič. Pridružila se mu bo cela četica igralcev iz prejšnjih filmov, tudi Lea Seydoux iz prejšnjega filma Spectre. Rami Malek se bo predstavil v vlogi negativca Safina, ki ima v rokah nevarno novo tehnologijo.

Antebellum

Vloge: Janelle Monáe, Jena Malone, Jack Huston, Kiersey Clemons, Eric Lange

Izid: 24. april Psihološka drama polna skrivnosti v napovednikih ni izdala preveč, govori pa o tem, kako uspešna pisateljica postane ujetnica nekakšne vzporedne resničnosti, postavljene v čas suženjstva na ameriškem jugu. Kar po svoje spominja na filma Zbeži! in Mi, kar niti ni presenetljivo, saj imajo vsi trije filmi istega producenta.

Črna vdova (Black Widow)

Vloge: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz

Izid: 1. maj Četrti val Marvelovih filmov bo pričel ta "prequel", film, ki se dogaja pred Maščevalci in se osredotoča na Natasho Romanoff oz. Črno vdovo (Johanssonova). Kdo ve, morda pa se ji bodo pridružili še nekateri drugi liki iz filmske sage? Hitri in drzni 9 (Fast & Furious 9)

Vloge: Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson

Izid: 22. maj Filmska saga, ki se nadaljuje v nedogled, bi lahko rekli. Z njo sta zaslovela Vin Diesel in Paul Walker. Slednji je vmes tragično umrl, sicer pa bo v dvajsetih letih to že deveti film, pravzaprav deseti, če štejemo tudi lanski "spin-off" Hobbes in Shaw, kar pomeni en film na vsake dve leti. Ni slabo. Zagotovo tudi v devetem delu ne bo manjkalo bencinskih hlapov, testosterona, dirk in vročih deklet.

Spuži Kvadratnik: Spužva na begu (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run)

Vloge: Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Carolyn Lawrence

Izid: 22. maj Dolgo pričakovani novi film v popularni animirani seriji, saj je Spuži Kvadratnik spet v akciji s svojimi prijatelji, ki se tokrat znajdejo v Atlantic Cityju, kjer morajo rešiti svojega prijatelja Garyja.

Top Gun: Maverick

Vloge: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Val Kilmer, Jay Ellis, Miles Teller, Monica Barbaro

Izid: 26. junij Norišnica, a čisto zares dobimo nadaljevanje Top Guna po 34 letih! Vrača se vedno mladi Tom Cruise kot Maverick in čeprav nismo videli kaj dosti zgodbe v napovednikih, so se zganili vsi navdušenci nad originalom in letali, saj je Top Gun pač Top Gun. Cruisu se bodo pridružile mlade hollywoodske sile, za povhu pa tudi kolega Jennifer Connelly in Val Kilmer. A bo treba počakati še dobrih pet mesecev. Le kje je že poletje?

Izganjalci duhov (Ghostbusters: Afterlife)

Vloge: Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Paul Rudd

Izid: 10. julij Jason Reitman, sin režiserja prvih dveh filmov, je tokrat v sedlu četrtega filma Izganjalci duhov, večina pa ni bila ravno navdušena nad priredbo z ženskimi junakinjami iz leta 2016. Čeprav ne gre za tretji del filma, temveč za zgodbo o materi dveh otrok, ki pridejo v majhno mesto, kjer začno odkrivati povezavo z originalnimi Izganjalci duhov in zapuščino njihovega starega očeta. Kot se šušlja, se v filmu pojavijo tudi igralci iz prvih dveh filmov Dan Aykroyd, Bill Murray in Sigourney Weaver.

