Katere filme in serije smo gledali letos?

Leto 2019 je bilo zelo pestro in plodovito tudi v svetu filma. Tako na tujem kot tudi na domačih tleh smo bili priče filmskim mojstrovinam, ki so nas bolj ali manj navdušile. Z novimi filmi so se vrnili nekateri veliki režiserji, dočakali pa smo tudi vrsto nadaljevanj in sklepnih trenutkov priljubljenih filmskih in televizijskih serij.

Quentin Tarantino je ponudil odličen film Bilo je nekoč v Hollywoodu. FOTO: Profimedia

Leto 2019 je bilo v svetu filma zanimivo, saj je prišlo med nas kar nekaj novih filmov vrhunskih režiserjev, ki smo jih bolj ali manj težko pričakovali. Večina je zelo težko pričakovala novo stvaritev Bilo je nekoč v Hollywoodu Quentina Tarantina, ki je ponudil zanimivo zgodbo o propadajočem igralcu (Leonardo Di Caprio) in njegovem kaskaderju (Brad Pitt), ki se zaplete s kultom Charlesa Mansona, Tarantino pa ne bi bil Tarantino, če ne bi ponudil svoje variante, kaj naj bi se dogajalo tistega usodnega večera, ko so pripadniki Mansonovega kulta leta 1969 umorili Sharon Tate, ženo Romana Polanskega, ter njene prijatelje. Film, ki ni razočaral ne režiserjevih privržencev kot tudi ne ljubiteljev filma. Da, in končno je prišel tudi čas, ko je na Netflixu ponudil svoj nov film tudi legendarni režiser, 77-letni Martin Scorsese. Naposled so se za film Irec (The Irishman) pred kamerami združile legende, kot so Robert DeNiro, Al Pacino in iz "naftalina potegnjeni" Joe Pesci, ki so nas na stole brez večjih težav prikovale za debele tri ure in pol. Scorsese je dokazal, da še vedno ima svoj "žmoht", film pa pokaže svojo različico dogodkov irskega pomočnika mafije oz. njegov domnevni delež pri uboju sindikalista Jimmyja Hoffa.

Slabo se ni godilo niti ljubiteljem grozljivk, ki so lahko uživali v kar nekaj grozljivih mojstrovinah. Z novim zanimivim in strašljivim filmom je postregel Jordan Peele, ki je prej posnel uspešnico Zbeži!, zdaj pa navdušil s trilerjem Mi z oskarjevko Lupito Nyong'o na čelu. Tisti, ki so čakali nadaljevanje filma Izžarevanje, so na noč čarovnic dobili film Doktor Sleep, ki spremlja življenje odraslega Dannyja Torrancea, ki ga zdaj igra Ewan McGregor, spet pa so se, kajpak, vrnili v Overlook hotel, kjer je svojo usodo doživel že njegov oče, pisatelj Jack Torrance, ki ga je leta 1980 v Kubrickovem filmu upodobil Jack Nicholson. Težko pričakovan je bil tudi film Joker Todda Phillipsa, z odličnim Joaquinom Phoenixom, ki grozljivo realistično in hkrati briljantno pokaže rane sodobne družbe. Številne je navdušil tudi film Solsticij (Midsommar), presenetljivo grozljiva zadeva o potovanju na Švedsko ob enakonočju, ko se navidez idilično okolje in ljudje kmalu spremenijo v cirkus bizarnosti in grozljivega poganskega kulta. Novi film 3 From Hell (Trije iz pekla) je ponudil tudi šok rocker Rob Zombie, ljubitelji Stephena Kinga pa so dobili drugi del filmaTisto: Poglavje 2,v katerem je spet glavni klovn Pennywise.

Joaquin Phoenix je bil izvrsten v filmu Joker. FOTO: Profimedia

Omeniti velja še kriminalno komedijoNož v hrbet z Danielom Craigom, Chrisom EvansominJamie Lee Curtis, Adam Sandler pa je marsikoga navdušil v kriminalni drami Uncut Gems. Nekatere sta prepričala tudi Anthony HopkinsinJonathan Pryce v biografskem failmuDva papeža, druge Antonio Banderas v Bolečini in slavi, novi stvaritvi Pedra Almodovarja, tretje Shia LaBeouf v Medenem fantu (Honey Boy), ali pa ste morda videli kitajsko komično dramo zmešnjav Slovo (The Farewell) oz. ste ljubitelji južnokorejske kinematografije, ki je letos postregla z (za mnoge) filmom leta, odličnim Parazitom, ki ga je režiral Bong Joon Ho, videli pa smo ga lahko tudi na letošnjem Liffu. Konec leta pa smo lahko uživali v Zakonski zgodbi (Marriage Story), kjer sta Scarlett JohanssoninAdam Driver v filmu Noaha Baumbacha prepričljivo zaigrala par, ki se ločuje, in prikazala vso realnost, ki jo tako dejanje ponavadi potegne za seboj.

Zaključila se je tudi vesoljska saga Vojna zvezd, in sicer z devetim delom Vzpon Skywalkerja. FOTO: 2i Film

Zagotovo so v iztekajočem se letu prišli na svoj račun vsi tisti, ki imajo radi nadaljevanja in so čakali na naslednji del svoje priljubljene filmske serije. Ljubitelji superjunakov so nabavili popkorn in pijačo ob filmu Maščevalci: Zaključek, najbolj priljubljeni filmski zvezdnik na svetovnem spletu, Keanu Reeves, je tretjič stopil v čevlje Johna Wicka v filmuPoglavje 3: Parabellum. No, tik pred božičem pa s(m)o končno na svoj račun prišli tudi ljubitelji kultne vesoljske sage Vojna zvezd, saj je na velika platna prišel še deveti del, Vzpon Skywalkerja, ki je številne oboževalce precej navdušil, spet drugi pa nad filmom niso pretirano navdušeni. Če pa h temu pridamo še večni bolj med Sylvestrom Stallonejem inArnoldom Schwarzeneggerjem, ki sta se proti koncu letu udarila s filmoma Rambo: Zadnja kriinTerminator: Temna usoda, potem je mera polna, čeprav se zdi, da je 72-letni Arnie tokrat nekoliko nadigral leto starejšega Slyja.

Vas je konec serije Igra prestolov navdušil ali pustil ravnodušne? FOTO: Profimedia

Tudi v svetu serij je bilo pestro, saj vas je zagotovo vase posrkala in pretresla serija Černobil, ena najboljših miniserij o tem, kaj naj bi se dogajalo v času in po jedrski nesreči v Ukrajini leta 1986, ter o tem, kako ljudje lahko v ekstremnih razmerah postanejo lažnivci in izgubijo svojo človečnost. Faktor šoka sta zagotovo pridala dokumentarcaPreživeti R.Kellyja (Surviving R.Kelly), o slovitem R&B pevcu, večkrat obtoženem zaradi pedofilije in spolnega nadlegovanja, v katerem so spregovorile njegove žrtve, ter seveda Leaving Neverland, v katerem sta svoje obtožbe in zgodbi razgrnila domnevni žrtvi spolnih napadov pokojnega kralja popa Michaela Jacksona, Wade RobsoninJames Safechuck. Pozabiti ne smemo niti na odlično dokumentarno miniserijo o šarmantnem serijskem morilcu Tedu Bundyju, Pogovori z morilcem: Trakovi Teda Bundyja. Morda vas je navdušila serija Nasledstvo (Succession)o bogati družini medijskega mogula, ali pač razočaral (?) zaključek ene najbolj gledanih in oboževanih serij vseh časov, Igra prestolov, ki je nekatere tako razkuril, da so podpisovali celo peticijo, da bi zaključek posneli na novo. A večina je bila kljub vsemu dokaj zadovoljna.

Janez Škof in Mojca Partljič v filmu Jaz sem Frenk. FOTO: Liffe

Seveda pa so letos na svoj način prišli tudi ljubitelji slovenskega filma, ki so lahko že septembra na 22. Festivalu slovenskega filma videli s kupom nagrad vesna ovenčani film Gregorja Božiča Zgodbe iz kostanjevih gozdov, ali pa filma Korporacija Mateja Nahtigala, ki je po Psih brezčasja pred leti vnovič sodeloval s scenaristom Zoranom Benčičem (Res Nullius), ter Oroslan Matjaža Ivanišina. Na 30. jubilejnem Liffu pa smo lahko videli tudi premiero odličnega filma Jaz sem Frenk Metoda Pevca z Janezom Škofom, Katarino ČasinValterjem Draganom v glavnih vlogah.

Renee Zellweger kot Judy Garland v filmu Judy. FOTO: Liffe

30. Liffe je sicer postregel s kar nekaj presežki, od biografske drame Judy, o Judy Garland z Renee Zellweger v glavni vlogi, francosko dramo Moj najboljši profil z vedno prepričljivo Juliette Binoche, ki je zaigrala tudi s Catherine Deneuve v Resnici, srca je pogrel dokumentarec Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmiv režiji Nicka Broomfelda, spet drugi pa so morda raje pogledali bolj ekstravagantne zadeve kot so npr. bizarna srhljivka Svetilnik z Willemom DafoejeminRobertom Pattinsonom, ali južnokorejski triler Gangster, policist, hudič, brazilsko grozljivko Nočna izmena, Prvo ljubezen v režiji Takashija Miikeja ali Zajca Joja z mično Scarlett Johansson.

Otroci, predvsem deklice, so težko "preskočile" Ledeno kraljestvo 2 ... FOTO: arhiv filma