Katere grozljivke gledati v času noči čarovnic?

CANDYMAN (Candyman)

Igrajo: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, Vanessa Williams

Režija: Nia DaCosta

Umetnik, ki odkrije zgodbo o Candymanu in jo uporablja kot navdih za slikanje, začenja izgubljati svoj razum in sproži val nasilja, smrti in bede. Prebivalci čikaške soseske Cabrini Green se že dolgo spominjajo zgodbe o nadnaravnem morilcu s kavljem namesto roke, ki se pojavi, potem ko nekdo njegovo ime petkrat zapored izreče v ogledalo. Potem ko se umetnik Anthony McCoy in njegovo dekle Brianna preselita v sosesko Cabrini, Anthony kmalu začne raziskovati legendo in nevede odpre vrata v zapleteno preteklost, zaradi česar začne izgubljati svoj razum ter sproži val nasilja, smrti in bede. Grozljivka temelji na istoimenskem filmu iz leta 1992.