Katere so najbolj priljubljene vsebine na VOYO?

Slovenci najraje spremljamo slovenske serije. Vsaj tako bi lahko sklepali na podlagi lestvice najbolj gledanih vsebin v letu 2022, ki jo je pripravil VOYO. Daleč najbolj priljubljena VOYO vsebina je bila VOYO original, serija Ja, Chef!, ki si jo je ogledalo kar 70 odstotkov vseh uporabnikov in je zabeležila že več kot dva milijona ogledov. In katere so ostale vsebine na seznamu najbolj gledanih?

Med vsebinami, ki jih VOYO dopolnjuje na tedenski ravni, na vrhu priljubljenosti ostaja prav domača produkcija. Na lestvici top 10 najbolj gledanih vsebin prve polovice leta 2022 je namreč kar devet slovenskih. Od tega kar štirje VOYO originali. Na prvem mestu že nekaj časa kraljuje slovenska serija Ja, Chef!, ki je zabeležila že več kot dva milijona ogledov. Zadnja, četrta sezona priljubljene VOYO serije, v kateri blestijo Jurij Zrnec, Katarina Čas, Klemen Janežič ter drugi, je postregla s številnimi zabavnimi zapleti v kuhinji in zunaj nje ter navdušila gledalce. icon-expand Ja, Chef! navdušuje gledalce FOTO: VOYO Drugo mesto zaseda Gospod profesor, ki nas s svojo ganljivo pripovedjo popelje nazaj med šolske klopi. Prva sezona je bila sprejeta z navdušenjem, saj je kar sedemdeset odstotkov uporabnic in uporabnikov pričelo z gledanjem serije, ki se spopada z vsakodnevnimi tegobami dijakov. icon-expand Gospod profesor je po gledanosti na drugem mestu FOTO: Urša Premik Na tretjem mestu najdemo najbolj priljubljeno kuharsko tekmovanje pri nas – MasterChef Slovenija. Skozi leta smo spoznali številne nadarjene kulinarične mojstre, ki so zbudili brbončice ne le televizijskim, temveč tudi VOYO gledalcem, saj so slednji z veseljem pogledali oddajo en dan pred drugimi ali si ogledali kak zamujen del. Kako je videti celotna lestvica najbolj gledanih vsebin na VOYO v letu 2022? Ja, Chef!

Gospod profesor

MasterChef Slovenija

Vse punce mojga brata

Delovna akcija

Ljubezen po domače

Bar

Telenovela: Patriot TV

Znan obraz ima svoj glas

5KA Vsebin za kar pet mesecev več kot lani VOYO vsak teden dodaja nove vsebine, da bi zagotovil pestrost in raznolikost ter navdušil še tako zahtevnega gledalca. Uporabnikom in uporabnicam tako ponuja že več kot 15 tisoč ur vsebin, kar je občutno povečanje od lanskega leta, ko je bilo na voljo 9 tisoč ur vsebin. Povedano drugače – vsebin na VOYO je dovolj za eno leto, osem mesecev in dva dni, kar je kar za pet mesecev več kot lani. Bogat nabor vsebin z vami tudi na plaži Tudi uporabnike VOYO čaka pestro poletje, saj vsak teden prihajajo nove vsebine, ki bodo krajšale dolge poletne večere. Nedavno je na VOYO prišla druga sezona slovenske originalne serije Za hribom. Dolenjščina, tradicionalna čokoladna potička, številne komične prigode, ljubezenski zapleti in medsosedska tekmovalnost so značilnosti te zabavne situacijske komedije, ki se dogaja v prečudoviti domišljijski vasici, slovenskem St. Moritzu. Samo v juniju so na VOYO dodali tudi serijo o razvpitem Slobodanu Miloševiću Družina (Porodica), dokumentarne zgodbe o najbolj kontroverznih svetovnih voditeljih, kuharsko tekmovanje MasterChef Avstralija ter številne druge. Za brezskrbno poletje celotne družine pa je na voljo tudi pestra izbira risank, sinhroniziranih v slovenščino. Vsebine lahko uporabniki preprosto prenesejo na svoj telefon ter jih gledajo kjerkoli in kadarkoli, tudi brez internetne povezave. VOYO se je v svojih desetih letih delovanja razvil v najbolj priljubljenega slovenskega ponudnika videa na zahtevo. Uporabnikom ponuja več kot 15.000 ur televizijskih vsebin kjerkoli in kadarkoli, v slovenskem jeziku oziroma s slovenskimi podnapisi. Prednost VOYO pred ostalimi ponudniki na slovenskem trgu so VOYO originali, ki nastajajo pod okriljem slovenskih produkcijskih ekip in jih ustvarjajo priljubljena slovenska igralska imena.