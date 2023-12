Katere vsebine bomo gledali decembra?

Bleščalo in svetlikalo se bo tudi v novi seriji Versailles, ki 5. decembra prihaja na POP TV. Vstopite v svet moči, izdajstev, ljubezni, poželenja in vojnih napovedi, kjer se dvorjani borijo za kraljevo naklonjenost. To je Versailles v vsej svoji surovi veličini.

Filmske velikane bomo gostili tudi v decembrskih uspešnicah: Roberta De Nira in Umo Thurman v filmu Vojna z dedkom (The War With Grandpa). Ledena cesta (Ice Road) z Liamom Neesonom. Zadnji teden v letošnjem letu bo poln romantičnih komedij in slovenskih filmov: Sreča na vrvici, Petelinji zajtrk, To so gadi, Šiška de luxe in Pr' Hostar.

Nedeljski popoldnevi bodo namenjeni otrokom in animiranim filmom. Madagaskar 2 in 3 (Madagscar 2&3), Zajec Peter (Peter Rabbit), Alvin in veverički (Alvin and the Chipmunks) in Smrkci: Skrita vas (Smurfs: Lost village).