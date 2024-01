Katere vsebine nas bodo zabavale v letu 2024?

Prvi dnevi novega leta nam bodo postregli z muhastimi, deževnimi in kar malo mračnimi dnevi. In prav to je čas, ko si moramo po napornem decembru nabrati novih moči za dober start v novo leto. Za vas imamo nekaj predlogov, kako se z našimi vsebinami čim bolje zabavati in sprostiti na kavču pod odejo.

'Poletje je bližje, kot si mislite' V letu 2024 nas najprej čaka novost, serija Skrito v raju, ki bo na sporedu že zelo kmalu. Morje, sonce, ljubezen, spletke in skrivnosti: "Poletje je bližje, kot si mislite." Večeri bodo na POP TV kmalu zablesteli z novo slovensko originalno serijo Skrito v raju. Dogajanje je tokrat postavljeno med prestolnico in kampom Paradiso, malim istrskim krajem, kamor se poleti zatekajo junaki naše zgodbe v iskanju sprostitve in umika od vrveža glavnega mesta. V ospredje je postavljena ljubezenska zgodba, ki se v brezskrbnem poletnem vzdušju prepleta z ranami iz preteklosti, zapleti in številnimi nesporazumi. Ob tem za dodatne zaplete skrbi še medicinska mafija, katere cilj je privatizacija zdravstvenega sistema.

Skrito v raju

Serijo bogatijo priznana igralska imena različnih generacij, ki izjemno upodabljajo like in samo zgodbo. V glavnih vlogah sta se tokrat odlično znašla Gaja Filač v vlogi Lare Bučar Dolenc. Lara je pronicljiva, razgledana okoljevarstvenica, zavezana trajnosti, ki si po zaključenem študiju biologije predvsem želi izboljšati svet. Pred petimi leti je Lari v morski nesreči umrl oče in ta skrivnost bo pomembno vplivala na zaplet same zgodbe. Zgodbo izjemno dopolnjuje Matej Zemljič, ki v seriji upodablja Marka Steinerja, študenta medicine iz ugledne in dobro situirane zdravniške družine. Na prvi pogled se zdi, da ima Mark vse, zagotovljeno uspešno karierno pot na družinski kliniki in udobno življenje. A za cinizmom in nedostopnostjo se skriva tragičen dogodek iz preteklosti.

V seriji nastopajo tudi druga priznana igralska imena, med njimi Aleš Valič – dr. Edvard Steiner, Markov ded in ugleden lepotni kirurg, Sabina Kogovšek – dr. Julija Steiner Kramarič, Edvardova hčerka in Markova mati, Blaž Valič, ki v seriji upodablja Davida Kramariča, Julijinega moža, Mei Rabič, ki upodablja Ello Kramarič, Julijino in Davidovo hčerko. Kot protiutež zapletenim družinskim odnosom v seriji nastopa tudi simpatična družina Kovač, ki poskrbi za sproščenost kampovskega vzdušja in obrekovalske spletke. Meri Kovač upodablja Vesna Pernarčič, Frenka Kovača pa Gaber Kristjan Trseglav. V vlogi njunih otrok Saške in Kevina nastopata Mila Peršin in Patrik Novak. V prepletu serije vstopajo tudi Melani Mekicar, Zala Đurić, Primož Vrhovec, Valter Dragan, Miha Rodman, Matic Valič, Tanja Potočnik, Aleksandra Balmazović, Sandra Debelak, Matija Rupel, Jaša Jamnik in drugi. Kot se za istrski kamp spodobi, v seriji gostujeta tudi hrvaška igralca Alen Šalinović in Matino Antunović. 10. sezona MasterChef Slovenija z novim sodnikom Ne samo, da se spomladi MasterChef Slovenija vrača z jubilejno, 10. sezono, vrača se tudi z novim sodnikom. To je Mojmir Štifar, ki zase pravi, da je prekmurska duša, ki ima kuhanje zapisano v krvi.

Mojmir se bo pridružil utečenima sodnikoma Luki Jezeršku in Karimu Merdjadiju.

Mojmir Šiftar je ustvarjalen. Drzen in prijazen. Rad sestavlja lego kocke, še bolj navdušeno sestavlja recepte. Če se vam zdijo njegovi ljubi Marvelovi junaki odbiti, kako odbit je šele on. Lahko bi rekli, da mu ime včasih dela krivico. "Sem zelo sočuten in rad spodbujam ljudi. Vajen sem vseh ocenjevanj in tekmovanj, kjer so nas in kjer smo ocenjevali vsako podrobnost. Ko se pogovarjamo o hrani in tekmovanju v istem stavku, jemljem to zelo resno. V moji kuhinji je razpoloženje zelo sproščeno, saj vsi dihamo z ljubeznijo do hrane. Ljudje, ki me ne poznajo, mislijo, da sem strog in zahteven. Ljudje, s katerimi sodelujem oziroma me poznajo, pa v meni vidijo človeka, ki mu lahko zaupajo. Najverjetneje bom strog in hkrati pošten sodnik, ker na krožnikih želim srčno perfekcijo. A glede na to, da prihaja jubilejna sezona, bomo svečano naravnani tudi mi," je povedal o sebi.

Rosnim 30 letom navkljub ima mnogo mednarodnih nagrad, ki ga postavljajo ob bok slovenskim kuharskim legendam. Kuhinjo je začel voditi pri 22 letih, pri 23 je izdal svojo prvo kuharsko knjigo '44 odtenkov čaja'. Je trikratni S. Pellegrino Young Chef polfinalist, v prvi izdaji mednarodno priznanega vodiča Gault&Millau Slovenija pa si je prislužil naziv Mladi talent. Januar bo poskrbel za nekaj premier Na POP TV si boste med drugim lahko ogledali tudi nekaj filmskih premier, kot sta na primer Joker, v katerem je blestel Joaquin Phoenix, in srbska biografska zgodba Toma, ki pripoveduje o legendarnem Tomi Zdravkoviću, ki ga je zaigral 33-letni Milan Marić.

Toma

Premierno si bomo lahko ogledali tudi zadnji film Angeline Jolie 'Tisti, ki mi želijo smrt (Those who wish me dead)' ter akcijo 'Oceanovih 8', v kateri so blestele Anne Hathaway, Cate Blanchett, Sandra Bullock, Rihanna in druge.