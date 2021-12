Katere vsebine so bile v letošnjem letu na VOYO najbolj gledane?

Leto 2021 si bo VOYO v izpolnitvi ciljev zapomnil kot premierno

Blaž Bezek, vodja storitve VOYO: "S ponosom gledamo na prehojeno pot v letu 2021 in z žarom v očeh stremimo v prihodnje leto, ki bo v še večji meri obarvano z originalno produkcijo in novimi vsebinami. Minulo leto je bilo prelomno, a to je šele začetek. Predstavili smo kar sedem VOYO originalnih serij in poseben projekt resnozabavne spletne učilnice 5KA, vsi po vrsti so poželi izjemne odzive. Poleg obilice tujih serij, oddaj, šovov, risank in športa smo v prvi vrsti postali največji investitor v slovenska avdiovizualna dela in s svojim delovanjem dokazali, da smo resen igralec in partner slovenske produkcije, slovenskih avdiovizualnih TV-vsebin. Hkrati smo popolnoma prenovili platformo, vse naše aplikacije, ponudili nove funkcionalnosti in izboljšali uporabniško izkušnjo. Zahvala gre celotni ekipi. Leto 2021 si bomo zapomnili kot premierno, kjer smo dosegli vse cilje prve etape, leto 2022 pa bo kot nadaljevanje Voyo Tour de Slovénie z velikim naskokom na skupno zmago kot vodilni in najbolj priljubljen video na zahtevo v Sloveniji."