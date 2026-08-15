Kateri igralci sestavljajo novo zasedbo filma X-Men?

Studio Marvel je predstavil novo zasedbo filma X-Men . Med znanimi obrazi sta tudi zvezdnica serije Stranger Things Sadie Sink in igralec Adam Driver . Zvezdniki, ki bodo v novem filmu prevzeli vloge sedmih likov z nadnaravnimi močmi, so bili predstavljeni na Disneyjevem dogodku za oboževalce D23 v ZDA.

Driver, ki se je na dogodek javljal prek videokonference, bo zaigral zlobneža Nathaniela Milburyja, znanega tudi kot gospoda Sinisterja. Oboževalcem je povedal, da se je "že leta pogovarjal o morebitni pridružitvi Marvelovemu filmskemu vesolju in mislim, da smo končno našli popoln film ob popolnem času".

Novi film X-Men, ki trenutno nima naslova, bo režiral Jake Schreier in bo v kinodvoranah izšel maja 2028. Sink bo igrala Jean Grey, lik, ki so ga oboževalci spoznali v filmu Spider-Man: Nov dan. V vlogo Kiklopa bo stopil Kit Connor, profesor X bo postal Christopher Abbott, Samara Weaving bo stopila v čevlje Emme Frost, zvezdnica filma Obsedenost Inde Navarrette bo zaigrala Rogue, Maya Boyd pa Storm.