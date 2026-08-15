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Kateri igralci sestavljajo novo zasedbo filma X-Men?

Anaheim , 15. 08. 2026 15.20 pred 3 urami 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Kateri igralci sestavljajo novo zasedbo filma X-Men?

Prihajajoči film X-Men je dobil svojo ekipo. Adam Driver bo odigral zlobnega gospoda Sinisterja, medtem ko se bodo Sadie Sink, Samara Weaving in Inde Navarrette prelevile v ostale priljubljene mutante. Premiera filma je napovedana za leto 2028. Kdo bo še sestavljal zasedbo likov z nadnaravnimi močmi?

Studio Marvel je predstavil novo zasedbo filma X-Men. Med znanimi obrazi sta tudi zvezdnica serije Stranger Things Sadie Sink in igralec Adam Driver. Zvezdniki, ki bodo v novem filmu prevzeli vloge sedmih likov z nadnaravnimi močmi, so bili predstavljeni na Disneyjevem dogodku za oboževalce D23 v ZDA.

Igralka Sadie Sink in predsednik studia Marvel Kevin Feige.
Igralka Sadie Sink in predsednik studia Marvel Kevin Feige.
FOTO: Profimedia

Driver, ki se je na dogodek javljal prek videokonference, bo zaigral zlobneža Nathaniela Milburyja, znanega tudi kot gospoda Sinisterja. Oboževalcem je povedal, da se je "že leta pogovarjal o morebitni pridružitvi Marvelovemu filmskemu vesolju in mislim, da smo končno našli popoln film ob popolnem času".

Novi film X-Men, ki trenutno nima naslova, bo režiral Jake Schreier in bo v kinodvoranah izšel maja 2028. Sink bo igrala Jean Grey, lik, ki so ga oboževalci spoznali v filmu Spider-Man: Nov dan. V vlogo Kiklopa bo stopil Kit Connor, profesor X bo postal Christopher Abbott, Samara Weaving bo stopila v čevlje Emme Frost, zvezdnica filma Obsedenost Inde Navarrette bo zaigrala Rogue, Maya Boyd pa Storm.

Razlagalnik

Skupino X-Men sta leta 1963 ustvarila scenarist Stan Lee in risar Jack Kirby. V tistem času so bili X-Men inovativni, saj so mutante predstavili kot prispodobo za družbene manjšine in marginalizirane skupine, ki se soočajo s predsodki in diskriminacijo v svetu, ki se jih boji. To je stripom dodalo globoko humanistično noto, ki presega zgolj akcijsko vsebino.

V svetu X-Men so mutanti posamezniki, rojeni z genetsko mutacijo, znano kot 'X-gen'. Ta mutacija jim ob puberteti podeli nadnaravne sposobnosti, kot so telekineza, nadzor nad vremenom ali regeneracija. V nasprotju z nekaterimi drugimi superjunaki, ki svoje moči pridobijo zaradi nesreč ali tehnologije, so mutanti s svojimi sposobnostmi rojeni, kar jih v zgodbah pogosto postavlja v vlogo izobčencev.

D23 Expo je uradni dogodek za oboževalce podjetja The Walt Disney Company, ki se odvija v ZDA. Ime izhaja iz črke 'D' za Disney in številke '23', ki predstavlja leto 1923, ko je Walt Disney ustanovil svoj studio. Dogodek služi kot osrednja platforma za napovedi novih filmov, serij in projektov iz Disneyjevega portfelja, kamor spadajo tudi Marvel, Lucasfilm in Pixar.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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