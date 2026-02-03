Naslovnica
Film/TV

Kateri sanjski moški je osvojil vaše srce?

03. 02. 2026 13.59

Avtor:
E.M.
Petar i Karlo

Na VOYO in POP TV lahko spremljate romantični šov Sanjski moški Hrvaške, v katerem ljubezen iščeta kar dva postavna posameznika, in sicer Karlo, 26-letni rokometaš in podjetnik iz Hrvaške, ter Petar, 29-letni model iz Srbije. Dekleta se počasi že odločajo, za srce katerega se bodo borile. Kaj pa vi? Kateri sanjski moški je osvojil vaše srce?

ANKETA Arhiv
Kateri sanjski moški je osvojil vaše srce?

Kdo je Karlo?

26-letni rokometaš in podjetnik iz Hrvaške v šov vstopa z mentaliteto športnika – discipliniran, odločen in vajen hitrega ritma. Življenje ga je že zgodaj zaznamovalo, saj je kot otrok izgubil očeta, odraščanje ob mami in starejši sestri pa ga je naučilo spoštovanja in razumevanja žensk. V ljubezni je iskren, neposreden in čustven, išče pa nekaj resnega in dolgoročnega. Njegov cilj je jasen – stabilna zveza in družina.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Kdo je Petar?

29-letni model iz Srbije je v svet mode vstopil skoraj po naključju. S prvim odhodom v Milano se je znašel v industriji, ki mu je odprla vrata v svet modne industrije. Kljub blišču je Petar prizemljen in premišljen. V odnosih ne pristaja na igrice, temveč verjame v zaupanje, iskren dialog in postopno grajenje bližine. Išče partnerko, ki mu bo opora, sogovornica in nekdo, s katerim je kompromis naraven del zveze. V šov vstopa samozavesten, samosvoj in pristen.

'Karlo se z mano ni pogovarjal niti dve minuti'

KOMENTARJI

športnik66
03. 02. 2026 16.05
Hrvat je bolj simpatičen, preprost. Ta Srb je nadut, poln samega sebe.
Odgovori
+2
2 0
devlon
03. 02. 2026 16.04
srb bolj perv deluje.. bi znal bit boljsi
Odgovori
0 0
March
03. 02. 2026 14.20
Eh, južnjake gledam vsak dan v živo, pa mi ni nihče všeč...lepih Slovencev nimate nič?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
