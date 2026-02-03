Kateri sanjski moški je osvojil vaše srce?

26-letni rokometaš in podjetnik iz Hrvaške v šov vstopa z mentaliteto športnika – discipliniran, odločen in vajen hitrega ritma. Življenje ga je že zgodaj zaznamovalo, saj je kot otrok izgubil očeta, odraščanje ob mami in starejši sestri pa ga je naučilo spoštovanja in razumevanja žensk. V ljubezni je iskren, neposreden in čustven, išče pa nekaj resnega in dolgoročnega. Njegov cilj je jasen – stabilna zveza in družina.

29-letni model iz Srbije je v svet mode vstopil skoraj po naključju. S prvim odhodom v Milano se je znašel v industriji, ki mu je odprla vrata v svet modne industrije. Kljub blišču je Petar prizemljen in premišljen. V odnosih ne pristaja na igrice, temveč verjame v zaupanje, iskren dialog in postopno grajenje bližine. Išče partnerko, ki mu bo opora, sogovornica in nekdo, s katerim je kompromis naraven del zveze. V šov vstopa samozavesten, samosvoj in pristen.