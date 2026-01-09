Kateri so najbolj pričakovani filmi leta?

Kot obljublja Slavica Karan iz Karantanija Cinemas, bo leto 2026 še boljše filmsko leto kot 2025. "Mi začenjamo z Michaelom Jacksonom. Aprila prihaja film Michael, najbolj pričakovan glasbeni film v tem letu. Kako zelo je pričakovan, pove podatek, da si je v 24 urah prvi napovednik ogledalo že 116 milijonov ljudi. Podrl je vse rekorde glasbenega biografskega napovednika v zgodovini."

Jaafar Jackson kot Michael Jackson FOTO: Profimedia

Pestro pa bo tudi v drugih žanrih. "Posebej kar se tiče animiranih filmov. Izpostavila bi Minione, se pravi male rumene nagajivce, ki prihajajo v Minionih 3. Prepričana sem, da bodo ponovno nagajivi, prepirljivi, smešni in zabavni ter bodo v kina privabili tako mlade kot malo starejše," je še dodala Karan. "Eden največjih, Christopher Nolan, prihaja po izjemnem uspehu z Oppenheimerjem, z epskim spektaklom Odiseja, ki prinaša Matta Damona. Posneta je bila na res ogromno lokacijah po svetu, naj omenim Maroko, Grčijo in Škotsko, se pravi predstavlja izjemne, epske lokacije in zato ni čudno, da so za film porabili kar 250 milijonov in to bo največji Nolanov film doslej. Poleg res izjemn igralske zasedbe z Mattom na čelu, se v filmu pojavi tudi Slovenec," pa še razkriva Slavica Karan.

Kaj pa si bomo lahko ogledali v prvih dveh mesecih v slovenskih kinih?

Januarja bomo priča prvinski zgodbi o preživetju, postavljeni v tropski raj, v srhljivki z naslovom Primat (Primate), potem ko bo udomačeni šimpanz po okužbi pričel pobijati vse pred seboj. Na režiserski stolček srhljivke, ki je navdihnjena po resničnih dogodkih, je sedel Johannes Roberts, ki je skupaj z Ernestom Riero tudi napisal scenarij. V glavnih vlogah igrajo Johnny Sequoyah, Troy Kotsur, Jessica Alexander in Victoria Wyant. Na velika platna prihaja nova mojstrovina dansko-norveškega režiserja Joachima Trierja, drama Sentimentalna vrednost, ki spremlja sestri, ki se morata soočiti s svojimi zapletenimi odnosi z odtujenim očetom in ameriško igralko, ki je padla naravnost v središče njihove kompleksne družinske dinamike. Scenarij sta napisala Trier in Eskil Vogt, v glavnih vlogah igrajo Renate Reinsve, Stellan Skarsgard, Inga Ibsdotter Lilleaas in Elle Fanning. Film si je prislužil osem nominacij za zlate globuse.

Mali Alan FOTO: Karantanija Cinemas

Priča bomo novim obiskovalcem iz vesolja, ko se bo fant v novem okolju soočal z neverjetnimi idejami soseda, obsedenega z neznanimi letečimi predmeti, presenetilo pa ju bo dekle iz vesolja, ki bo precej premešalo potek dogodkov. Animirano avanturo Mali Alan je režirala Amalie Næsby Fick, ki je skupaj s Thomasom Porsagerjem tudi napisala scenarij. Pri nas bo na ogled sinhronizirana različica, svoje glasove pa so glavnim likom posodili Sergej Milovanović, Marjan Bunič, Urša Kavčič, Boris Car, Žiga Bunič, Mojca Funkl, Uroš Buh, Asja Kahrimanović, Sara Gorše in Srđan Milovanović.

VRNITEV V SILENT HILL FOTO: Karantanija Cinemas

Januarja se bomo potopili v skrivnostno mesto Silent Hill, saj se na velika platna vrača ikonična franšiza z grozljivko z naslovom Vrnitev v Silent Hill, v kateri se moški vrne v mesto iskat svojo ljubezen, pri tem pa naleti na grozljivo realnost. Grozljivko je režiral Christophe Gans, ki je tudi napisal scenarij skupaj s Sandro Vo-Anh in Williamom Schneiderjem. Gre za tretji del filmske serije Silent Hill, temelji pa na videoigri Silent Hill 2, ki jo je ustvarilo podjetje KONAMI. V glavnih vlogah igrajo Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson in Evie Templeton.

UMRI, LJUBEZEN MOJA FOTO: Karantanija Cinemas

Februarja se na velika platna seli knjižna uspešnica argentinske avtorice Ariane Harwiczz naslovom Umri, ljubezen moja (Die my love), ki razkriva odnos mladega para, Grace in Jacksona, ko ona zaradi osamljenosti in poporodne depresije vse bolj tone v norost, on pa jo lahko le nemočno opazuje – razpet med ljubeznijo, strahom in obupom. Triler je režirala vizionarska škotska režiserka Lynne Ramsay, v glavnih vlogah igrajo Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek, LaKeith Stanfield, Kennedy Calderwood, Victoria Calderwood in Nick Nolte.

KRIK 7 FOTO: Karantanija Cinemas