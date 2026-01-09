Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Kateri so najbolj pričakovani filmi leta?

Ljubljana, 09. 01. 2026 17.22 pred 49 minutami 4 min branja 1

Avtor:
Anastasija Jović
Jaafar Jackson kot Michael Jackson

Kaj lahko od letošnjega leta z gotovostjo pričakujete filmoljubci? Pravkar jadramo na valu Belo se pere na devetdeset in Avatarju, ki podirata en rekord za drugim - že konec meseca pa v kinodvorane prihaja zgodba o prvi ameriški dami Melanii Trump. Med vrhunci leta je tudi Odiseja Christopherja Nolana z vrhunsko igralsko zasedbo, med katero je tudi slovenski igralec, pa film o kralju popa Michaelu Jackosonu in nekaj za najmlajše.

Kot obljublja Slavica Karan iz Karantanija Cinemas, bo leto 2026 še boljše filmsko leto kot 2025. "Mi začenjamo z Michaelom Jacksonom. Aprila prihaja film Michael, najbolj pričakovan glasbeni film v tem letu. Kako zelo je pričakovan, pove podatek, da si je v 24 urah prvi napovednik ogledalo že 116 milijonov ljudi. Podrl je vse rekorde glasbenega biografskega napovednika v zgodovini."

Jaafar Jackson kot Michael Jackson
Jaafar Jackson kot Michael Jackson
FOTO: Profimedia

 Pestro pa bo tudi v drugih žanrih. "Posebej kar se tiče animiranih filmov. Izpostavila bi Minione, se pravi male rumene nagajivce, ki prihajajo v Minionih 3. Prepričana sem, da bodo ponovno nagajivi, prepirljivi, smešni in zabavni ter bodo v kina privabili tako mlade kot malo starejše," je še dodala Karan.

"Eden največjih, Christopher Nolan, prihaja po izjemnem uspehu z Oppenheimerjem, z epskim spektaklom Odiseja, ki prinaša Matta Damona. Posneta je bila na res ogromno lokacijah po svetu, naj omenim Maroko, Grčijo in Škotsko, se pravi predstavlja izjemne, epske lokacije in zato ni čudno, da so za film porabili kar 250 milijonov in to bo največji Nolanov film doslej. Poleg res izjemn igralske zasedbe z Mattom na čelu, se v filmu pojavi tudi Slovenec," pa še razkriva Slavica Karan.

Kaj pa si bomo lahko ogledali v prvih dveh mesecih v slovenskih kinih?

Januarja bomo priča prvinski zgodbi o preživetju, postavljeni v tropski raj, v srhljivki z naslovom Primat (Primate), potem ko bo udomačeni šimpanz po okužbi pričel pobijati vse pred seboj. Na režiserski stolček srhljivke, ki je navdihnjena po resničnih dogodkih, je sedel Johannes Roberts, ki je skupaj z Ernestom Riero tudi napisal scenarij. V glavnih vlogah igrajo Johnny Sequoyah, Troy Kotsur, Jessica Alexander in Victoria Wyant.

Na velika platna prihaja nova mojstrovina dansko-norveškega režiserja Joachima Trierja, drama Sentimentalna vrednost, ki spremlja sestri, ki se morata soočiti s svojimi zapletenimi odnosi z odtujenim očetom in ameriško igralko, ki je padla naravnost v središče njihove kompleksne družinske dinamike. Scenarij sta napisala Trier in Eskil Vogt, v glavnih vlogah igrajo Renate Reinsve, Stellan Skarsgard, Inga Ibsdotter Lilleaas in Elle Fanning. Film si je prislužil osem nominacij za zlate globuse.

Mali Alan
Mali Alan
FOTO: Karantanija Cinemas

Priča bomo novim obiskovalcem iz vesolja, ko se bo fant v novem okolju soočal z neverjetnimi idejami soseda, obsedenega z neznanimi letečimi predmeti, presenetilo pa ju bo dekle iz vesolja, ki bo precej premešalo potek dogodkov. Animirano avanturo Mali Alan je režirala Amalie Næsby Fick, ki je skupaj s Thomasom Porsagerjem tudi napisala scenarij. Pri nas bo na ogled sinhronizirana različica, svoje glasove pa so glavnim likom posodili Sergej Milovanović, Marjan Bunič, Urša Kavčič, Boris Car, Žiga Bunič, Mojca Funkl, Uroš Buh, Asja Kahrimanović, Sara Gorše in Srđan Milovanović.

VRNITEV V SILENT HILL
VRNITEV V SILENT HILL
FOTO: Karantanija Cinemas

Januarja se bomo potopili v skrivnostno mesto Silent Hill, saj se na velika platna vrača ikonična franšiza z grozljivko z naslovom Vrnitev v Silent Hill, v kateri se moški vrne v mesto iskat svojo ljubezen, pri tem pa naleti na grozljivo realnost. Grozljivko je režiral Christophe Gans, ki je tudi napisal scenarij skupaj s Sandro Vo-Anh in Williamom Schneiderjem. Gre za tretji del filmske serije Silent Hill, temelji pa na videoigri Silent Hill 2, ki jo je ustvarilo podjetje KONAMI. V glavnih vlogah igrajo Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson in Evie Templeton.

UMRI, LJUBEZEN MOJA
UMRI, LJUBEZEN MOJA
FOTO: Karantanija Cinemas

Februarja se na velika platna seli knjižna uspešnica argentinske avtorice Ariane Harwiczz naslovom Umri, ljubezen moja (Die my love), ki razkriva odnos mladega para, Grace in Jacksona, ko ona zaradi osamljenosti in poporodne depresije vse bolj tone v norost, on pa jo lahko le nemočno opazuje – razpet med ljubeznijo, strahom in obupom. Triler je režirala vizionarska škotska režiserka Lynne Ramsay, v glavnih vlogah igrajo Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek, LaKeith Stanfield, Kennedy Calderwood, Victoria Calderwood in Nick Nolte.

KRIK 7
KRIK 7
FOTO: Karantanija Cinemas

Konec februarja se na velika platna seli sedmi del franšize grozljivke Krik. Gre za nadaljevanje grozljivke iz leta 2023 in bo sledilo preživelim likom iz prejšnjih filmov, vključno s Sidney Prescott (Neve Campbell), Gale Weathers (Courteney Cox), Deweyjem Rileyjem (David Arquette), Mindy Meeks-Martin (Jasmin Savoy Brown) in Chadom Meeks-Martin (Mason Gooding). Scenarij je napisal Guy Busick, režijo pa prevzema Kevin Williamson, ki je že sodeloval pri prejšnjih filmih v seriji. Potem ko si je Sidney Prescott v mirnem mestecu ustvarila novo življenje, se pojavi nov morilec Ghostface, njegova naslednja tarča pa je prav njena hči.

film 2026 pričakovanja

Tretja zlata rola za film Belo se pere na devetdeset

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AshBurton
09. 01. 2026 18.03
Karkoli bo,bo povsej vrjetnosti sranje od sranja!!!predvsem bo pa veliko LGTBH+×÷-#!!!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Prvič mama pri 44 letih
Prvič mama pri 44 letih
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Poročena sta bila skoraj dve desetletji, zdaj pa ...
Poročena sta bila skoraj dve desetletji, zdaj pa ...
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
V visokih petah počistila cel avtodom
V visokih petah počistila cel avtodom
vizita
Portal
Odkrili resnični izvor putike, ki vas bo presenetil
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
cekin
Portal
Zato so mami grozili
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Delo v mrazu: kaj pravi zakonodaja?
Delo v mrazu: kaj pravi zakonodaja?
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
moskisvet
Portal
Družina Kate Middleton se je povečala
Preživela je najtežje leto v življenju
Preživela je najtežje leto v življenju
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
dominvrt
Portal
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Pozor! Velika nevarnost poledice in žledu
Pozor! Velika nevarnost poledice in žledu
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
okusno
Portal
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Popolno zimsko kosilo iz pečice
Popolno zimsko kosilo iz pečice
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445