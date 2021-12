Kateri talenti bodo najbolj navdušili ameriške žirante v šovu Amerika ima talent?

Vsem dobro znani šov leto za letom prinaša najboljšo zabavo in tudi tokratna sezona ni nobena izjema. Na žirantske stolčke bodo ponovno sedli znana igralka Sofia Vergara, modna ikona Heidi Klum, vedno neusmiljeni Simon Cowell in priljubljeni komik Howie Mandel. Kot voditelj nas bo zabaval igralec Terry Crews. Na poti do uresničitve sanj in izjemne nagrade milijon dolarjev bomo spremljali pevce, plesalce, komike, akrobate in glasbenike, navduševale pa nas bodo tudi vratolomne točke in drugi izjemni nastopi. Obeta se sezona, polna čustev, dih jemajočih nastopov in seveda osupljivih talentov.

16. sezono šova Amerika ima talent (America's Got Talent) si lahko od 9. 12. ogledate na VOYO.