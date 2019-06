Katero dekle bo osvojilo srce ameriškega vrtnarja slovenskega rodu?

Še pomnite ljubezensko zgodbo Damirja Alidžanovića, ki je pred več kot desetletjem nastopil v resničnostnem šovu Sanjski moški in svojo srečo našel v objemu nekdanjega Playboyjevega dekleta in vojakinje Nataše Kirn? Ali pa vam je bolj znano ljubezensko potovanje slovenske voditeljice, manekenke in glasbenice Nine Osenar, ki je kot 'sanjska ženska' svojo boljšo polovico poiskala leta 2006? Od takrat je minilo že več let, naše televizijske zaslone pa je v vmesnem obdobju preplavila množica takšnih in drugačnih serij ter resničnostnih šovov. Zdaj se na naše velike ekrane ponovno vrača zgodba, v kateri bo 'osrednji junak' iskal primerno partnerico in morda celo ljubezen svojega življenja. In čigavo pot bomo spremljali tokrat?

Ben Flajnik, ameriški vrtnar slovenskega rodu z diplomo iz podjetništva