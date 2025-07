Katero slovensko serijo izbrati za sproščanje na poletnem dopustu?

Dopust v tujini? Ni problema, VOYO gre z vami

Priljubljeni VOYO originali, kot so Ja, Chef!, Gospod profesor, Hiša ljubezni in druge, pa so vam na voljo vedno in povsod – tudi izven meja Evropske unije. Katere slovenske serije se skrivajo še na VOYO?

TV Dober Dan

TV Dober dan oddaja iz Meglenika, manjšega kraja pri Ljubljani. Zaposlenih na tej televiziji je malo in ker vemo, da majhnost pomeni uspeh, je pred TV Dober dan še velika prihodnost. Ekipo, ki se vsak dan spopada z izzivi televizijske hiše, sestavljajo direktor John Smith, njegov pomočnik Podrepnik, energični direktor trženja Mercatori, novinar Samo in njegova novinarska kolegica Ana, tajnica Ingrid, pankerski snemalec Izidor, režiser Luka, natakarica Zofka, nadvse praktični lučkar Jože, neutrudna snažilka Fata in klošar Cojz.

Naša mala klinika

Naša mala klinika je slovenska humoristična nanizanka, ki je najbolj priljubljena in gledana humoristična oddaja v Sloveniji. Zgodba se vrti okoli osebja majhne klinike, ki leži na obrobju Ljubljane ter spremlja delovni ritem uslužbencev, bolnikov ter obiskovalcev te ustanove. Serijo Naša mala klinika si oglejte na VOYO.

Lepo je biti sosed

Lepo je biti sosed je slovenska igrana televizijska serija. Pripoveduje zgodbo o dveh sosedskih družinah, ki imata dobre medsebojne odnose. Eno od družin sestavljajo Beno, Žuža in Lidija, drugo družino pa Ivan, Silvika in Tibor. Serijo Lepo je biti sosed si oglejte na VOYO.

Trdoglavci

Kraj Trdoglav živi svoje mirno življenje na idiličnem slovenskem podeželju. Kjer koli že ta slikovita vasica z najbolj iskrenimi prebivalci leži, njihove zgodbe in peripetije nas bodo nasmejale do solz. Župan Kozmijan, poštar in gasilec Slavc, policijski komandir Sviligoj Glojek in njegova policaja Miki in Jurček, komandirjeva žena Irma, župnik Ciril, oštir Bošti in gospa Francka je le nekaj vidnejših predstavnikov Trdoglava. Serijo Trdoglavci si oglejte na VOYO.

Čista desetka

Čista desetka je humoristična serija, ki je nastala pod taktirko Branka Đurića - Đura. V seriji spoznamo zanimive stanovalce in lastnico. Mama Slavica je največja šefica, popolnoma prepričana, da se svet vrti okrog nje. Najraje ima sina Slavka, takoj za njim pujsa Žarka in mladega ljubimca Mirka. Pod isto streho živijo tudi zmedena blondinka Vesna, zaguljena Betka, dobrodušni Boris, skrivnostni Rajko, gosposki Erik in redkobesedni Scao Tan. Skupaj so zanimiva druščina, ki je povezana tako v dobrem kot v slabem.

Mamin dan

Ela je neukročena mama, ki si vsak dan ukroji po svoji meri. Pozablja na otroke, zanemarja zakonske dolžnosti, vedno se ji mudi in zmeraj zamuja. Njen mož Miha dobro pozna svojo furjasto ženo in njeno emancipirano, samsko prijateljico Emo. Sam podpira vse štiri vogale hiše, ker se žena obnaša, kot bi živela v igluju. V prvem delu Miha potrebuje operacijo na testisu in skupaj z Elo poskušata to nerodno zadevo razložiti otrokom. Eli se bolj kot sedenje ob moževi bolniški postelji dopade nakupavanje, tako mora za Miho poskrbeti starejša gospa, katere mož leži v isti sobi kot Miha. Oglejte si Mamin dan na VOYO.

Usodno vino

V slovenski seriji Usodno vino se za svojo ljubezen borita Nina Dolinar in Martin Rozman. Rozmanovi so uspešni vinarji, Dolinarjevi pa odlični vinarji, a na robu stečaja. Čeprav hoče Stane Rozman pomagati Ivanu Dolinarju, ga ta zavrne, saj je prepričan, da je Stane kriv za smrt njegove žene. Ne računa pa, da se bo njegova hči Nina zaljubila v Stanetovega sina Martina. Ko se Martin vrne domov, se zgodi prav to – z Nino se zaljubita na prvi pogled. Čeprav njune ljubezni nihče ne odobrava, se zgodba tukaj šele začne.

Reka ljubezni

Reka ljubezni je originalna slovenska serija, ki nas ponese v idilični svet ob Krki. Osrednja lika serije sta Irena Rot in Rok Slak, prikupna fotografinja iz mesta in simpatičen mizar z Dolenjske. Njuna pot do sreče pa bo vse prej kot lahka. V na prvi pogled idilični vasi se začnejo dogajati sumljive stvari, nekdo namreč podtika požare in seje strah v kosti vaščanom in gasilcem. Videti je, da nekateri komaj čakajo, da stegnejo svoje kremplje okrog vratu romantičnih parov, a prav ogenj zaneti prve iskre ljubezni.