Katero superjunaško moč bi imeli znani Slovenci?

Superjunaki se skrivajo v vsakem izmed nas, če dobimo v roke čudežni dragulj, pa je preobrazba še toliko lažja. Na slovenska velika platna je prišla težko pričakovana zgodba o Marjetki in Adrijanu, običajnih najstnikih, ki spoznata, da se lahko prelevita v Pikapolono in Črnega mačka ter rešita Pariz pred kaosom. Na filmski premieri v ljubljanskem Cineplexxu smo se družili z znanimi obrazi, ki so animiranim likom posodili slovenske glasove.

V slovenske kinematografe je prispela zgodba o superjunakih Marjetki in Adrijanu, običajnih najstnikih, ki spoznata, da se lahko prelevita v Pikapolono in Črnega mačka."Reševali smo Pariz. To je evropska risanka, ki je obnorela svet, danes pa je bilo resnično lepo videti celoto. Mi smo ob sinhronizaciji videli samo delčke, ne vidiš celo zgodbe, danes pa se je vse skupaj sestavilo in res mi je všeč risanka," je povedala Tjaša Horvat Steklasa, ki je v filmu posodila glas Pikapoloni oziroma Marjetki. "Krasna risanka, tudi moj šestletni sin Marlon je zelo užival. Ves čas je imel široko odprte oči," je povedala Nina Osenar Kontrec. Kako pa je bila s premiero filma zadovoljna režiserka sinhronizacije?"Najlepša stvar je bil spontani aplavz na koncu, ki ni navada, ko so v kinematografih premiere," je po premieri navdušena Špela Kravogel.

Tjaša Horvat Steklasa in Uroš Steklasa FOTO: Arhiv organizatorja

Ampak magični superjunaki na velikem platnu so eno, gotovo pa ima vsak od nas superheroje tudi v lastnem, resničnem življenju. Tjaša in Uroš sta se strinjala, da je to njuna mama. "Mislim, da bi moralo biti veliko več superjunakinj, ker ženske smo ene superjunakinje," se je strinjala tudi Nina in dodala: "Pomembna je ženska moč. Ženske lahko s svojo nezamenljivo čutnostjo dosežemo zelo veliko."

