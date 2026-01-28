Novo jutro v vili prinaša nadaljevanje napetosti. Le redkokdo je pripravljen popustiti in priznati krivdo. "Kdaj boš priznala, da o vseh govoriš za hrbtom?" je eno od provokativnih vprašanj, ki se bodo kar vrstila. Na obzorju so novi prepiri, a eno izmed deklet bo vendarle ponudilo roko sprave, saj v vili potrebuje svojo zaveznico.

Prvo pismo, ki prispe, bo pri vseh vzbudilo močno zanimanje. Sledili bodo novi zmenki, vendar niti dekleta, ki se jih bodo udeležila, ne bodo povsem zadovoljna, ko bodo ugotovila, za kaj gre: "Bilo mi je grozno neprijetno," bo priznala ena od tekmovalk.

Na romantičnih lokacijah s Karlom in Petrom ne bo manjkalo smeha, priznanj, pa tudi skritih pogledov. Kdo bo v rahli prednosti in na koncu večera osvojil 'nagrado'? Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je že na voljo na VOYO.