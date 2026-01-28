Naslovnica
Film/TV

'Kdaj boš priznala, da o vseh govoriš za hrbtom?'

Ljubljana, 28. 01. 2026 11.00 pred 11 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Sanjski moški Hrvaške

Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške se je komaj začela, a že prve epizode kažejo, da gledalcem na dramo, preobrate in nepričakovane situacije ne bo treba dolgo čakati. Dekleta so vstopila v vilo, prvi večer pa je minil zelo burno.

Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je že na voljo na VOYO.

Novo jutro v vili prinaša nadaljevanje napetosti. Le redkokdo je pripravljen popustiti in priznati krivdo. "Kdaj boš priznala, da o vseh govoriš za hrbtom?" je eno od provokativnih vprašanj, ki se bodo kar vrstila. Na obzorju so novi prepiri, a eno izmed deklet bo vendarle ponudilo roko sprave, saj v vili potrebuje svojo zaveznico.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Prvo pismo, ki prispe, bo pri vseh vzbudilo močno zanimanje. Sledili bodo novi zmenki, vendar niti dekleta, ki se jih bodo udeležila, ne bodo povsem zadovoljna, ko bodo ugotovila, za kaj gre: "Bilo mi je grozno neprijetno," bo priznala ena od tekmovalk.

Na romantičnih lokacijah s Karlom in Petrom ne bo manjkalo smeha, priznanj, pa tudi skritih pogledov. Kdo bo v rahli prednosti in na koncu večera osvojil 'nagrado'? Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je že na voljo na VOYO.

sanjski moški hrvaške voyo

Kaj poleg tekmovalnega duha in čustvene zrelosti ponuja sanjski Petar?

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ArseneLupin
28. 01. 2026 11.09
Vsaka televizija se podpisuje s svojim programom, resne TV imajo resne programe in resne , kredibilne vsebine. Ne pišejo, npr, pod sliko ladje "Princess Crown", da je to ladja Peter Veliki, niso šalabajzarji, kot je ta šalabajzerska popnorela z vsebunami, ki na mizah resnih in uglednih TV nikoli ne pristanejo. Nekakovost in cenenost je podpis te šalabajzerske TV.
Odgovori
0 0
