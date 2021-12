Kdo bo našel ljubezen v resničnostni oddaji Ljubezen na vasi Avstralija?

Pet samskih avstralskih kmetov bo na svoje farme povabilo tri ali štiri samska dekleta in poskušalo v resničnostnem šovu Ljubezen na vasi Avstralija (Farmer Wants a Wife Australia) najti srečo v ljubezni. Dekleta se bodo za kratek čas preselila na kmetije izbrancev, jim pomagala pri delu na kmetiji in skušala osvojiti kmetovo srce. Med delom in zmenki se bodo zbližali, iskrilo se bo od ljubosumja in iskric ljubezni, vsak pa bo upal, da je prav ta resničnostni šov njegova priložnost za ljubezen.

Na VOYO prihaja nov resničnostni šov, katerega končni cilj bo ljubezen. Ljubezen na vasi Avstralija bo petim samskim kmetom ponudila priložnost, da se zaljubijo in najdejo bodočo ženo, ki jim bo z veseljem priskočila na pomoč tudi pri delu na kmetiji. Resničnostno oddajo Ljubezen na vasi Avstralija si lahko že ogledate na VOYO. V enajsti sezoni resničnostnega šova bomo spremljali novo ljubezensko pustolovščino petih samskih kmetov, ki iščejo življenjsko sopotnico. Vsak je izmed več sto prijavljenih kandidatk izbral osem deklet, ki jih bo skušal čim bolje spoznati na hitrem zmenku, na svojo kmetijo pa bo povabil le pet od njih. Skupaj bodo preživeli šest tednov in poskušali ugotoviti, ali bi med njimi lahko vzniknila iskrica ljubezni, seveda pa morajo biti dekleta pripravljena na izzive, ki jih predstavlja življenje na kmetiji. Bo med kmeti in njihovimi izbrankami vzplamtela prava ljubezen? Resničnostno oddajo Ljubezen na vasi Avstralija (Farmer Wants a Wife Australia) si lahko od 2. 12. ogledate na VOYO.