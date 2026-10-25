Kdo bo spisal naslednjo uspešnico, kot je Bridget Jones?

Njen namen je preprost: želi odkriti nadarjene avtorje duhovitih dnevniških zapisov iz severne Anglije. Na dogodku časnika The Independent , v katerem je bil Bridgetin dnevnik prvič objavljen leta 1995, je Fieldingova dejala, da so možnosti za pisatelje v Združenem kraljestvu zelo neenakomerno razporejene. Dodala je: "Na jugu je veliko več priložnosti kot na severu, kjer sem odraščala."

Avtorica dnevniških zapisov slovite Bridget Jones Helen Fielding je nagrado Bridget Jones Prize ustanovila v sodelovanju z dobrodelno organizacijo New Writing North. Nagrado bo prejel avtor najzabavnejšega prvoosebnega besedila v obsegu 1000 besed.

Nova nagrada bo sprva podeljena v triletnem obdobju, od leta 2027 do 2029. Zmagovalec bo prejel 2000 funtov in paket podpore pri pisanju, ki ga bodo zagotovili literarni agenti Helen Fielding in organizacija New Writing North. Fieldingina izvirna časopisna kolumna je leta 1996 izšla tudi v obliki romana z naslovom Bridget Jones's Diary (Dnevnik Bridget Jones) , ki je postal uspešnica.

Zgodba je pozneje dobila več nadaljevanj, po njej pa so posneli tudi izjemno uspešne filme, v katerih je igralka Renée Zellweger upodobila prikupno zmedeno in zaljubljeno tridesetletnico, ki skozi življenje krmari s pomočjo svojih dnevniških zapisov.

"Ni primernejše osebe za prepoznavanje izvirnega komičnega glasu kot Helen, ki je ustvarila enega najbolj priljubljenih komičnih likov zadnjih 30 let," so sklenili pri