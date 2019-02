Kdo bo tokrat slavil na britanskih oskarjih?

Pred nami je še zadnja 'bitka' pred velikim finalom filmskih nagrad – podelitev oskarjev. Bafte oziroma britanski oskarji, kot jih nekateri imenujejo, so v boj za prestižen kipec poslali kar nekaj velikih filmskih naslovov. Filmu Najljubša(The Favourite), ki je dobil kar 12 nominacij, najbolj konkurira drama Zvezda je rojena. Nominacijo za najboljši film so si zagotovili še filmi Roma, BlacKkKlansmanin Zelena knjiga. Medtem ko je film Bohemian Rhapsody v prejšnjih tednih doživel velik uspeh, ko je osvojil dva zlata globusa ter si prislužil pet nominacij za oskarja, pa v očeh britanske akademije za filmsko in televizijsko umetnost ni favorit.

Ameriška revija The Atlantic je namreč januarja objavila članek, v katerem so zapisali, da naj bi slavni režiser zlorabil več oseb. Zaradi tega so iz britanske Akademije sporočili, da so njegovo ime umaknili iz nominacij. Zapisali so še, da je njegovo početje popolnoma nezdružljivo z vrednotami, ki jih predstavlja britanska Akademija, a dodali da sprejemajo njegovo zanikanje obtožb. Režiser je namreč vse obtožbe zavrnil ter dodal, da gre tukaj za homofobno očrnitev, ljudje pa so za denar in pozornost pripravljeni lagati.

Kljub temu, da uspeh biografskega filma o eni največjih rock skupin vseh časov Queen odmeva po vsem svetu, je film zasenčilo dogajanje okoli režiserja Bryana Singerja (Možje X, Osumljenih pet, Vzoren učenec ...), ki so ga tik pred koncem snemanja odstavili z mesta režiserja, nadomestil pa ga je Dexter Fletcher . Glavni vzrok za to naj bi tičal v Singerjevi neresnosti ter veliki odsotnosti s snemanja, tuji mediji so pisali tudi o tem, da se je sprl z glavnim igralcem Ramijem Malekom . Vse glasnejše pa so tudi obtožbe glede spolnih zlorab.

Pred samo podelitvijo kipcev veliko oboževalcev nestrpno čaka tudi, kako se bo tokrat odrezal film Zvezda je rojena, ki ni nominiran le v kategoriji za najboljši film, ampak tudi v kategoriji najboljši igralec in igralka. Film je sicer potegnil kratko na globusih, ko je kljub petim nominacijam prejel samo kipec za najboljšo pesem. Bo tokrat 'iztržil' več?

Ogromno oči pa je uprtih tudi v film Najljubša, zgodovinsko dramo o spletkah na angleškem kraljevem dvoru, pod katerega se je podpisal za mnoge drzni grški režiser Yorgos Lanthimos (Jastog, Ubijanje svetega jelena ...). Film, ki je dobil 12 nominacij, je eno od režiserjevih bolj lahkotnih del, v komični drami pa blestijo Emma Stone, Rachel Weisz in Olivia Colman (film dobro konkurira tudi na oskarjih, kjer je v igri za deset kipcev).

Seveda pa ni napeto samo pri najboljših filmih. Vsi se sprašujejo, kdo od igralk in igralcev bo odnesel glavni kipec. Pri glavnih igralkah so tako v igri Olivia Colman, ki v filmu Najljubšaigra kraljico Ano, Glenn Close za igro v dramiŽena, Lady Gaga (Zvezda je rojena), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) ter Viola Davis(Widows). Med glavnimi igralci pa se bodo spopadli Rami Malek(Bohemian Rhapsody), Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (Zvezda je rojena), Viggo Mortensen (Zelena knjiga) in Steve Coogan (Stan & Ollie).

Poleg filmov pa bodo fotografski objektivi in kamere usmerjene tudi v britanski kraljevi par. Kajti med tistimi, ki se bodo sprehodili po rdeči preprogi podelitve filmskih nagrad, bosta znova tudi princ Williamin njegova žena Kate Middleton, ki se je lani znašla na udaru kritikov, ker na prireditvi ni nosila črnine v znak podpore gibanju Time's Up proti spolnim zlorabam.