Kdo bo zapustil vilo?

V vili bosta zavladala vznemirjenje in nervoza – čas bo za prvo ceremonijo vrtnic, nekdo bo nocoj odšel domov. Napetosti bodo na vrhuncu, koktajl zabava pa bo prinesla tudi nova presenečenja, priznanja in dvome o iskrenosti nekaterih deklet.

Kdo bo igral dvojno igro? Pogovori na štiri oči, skrivnostna darila in neizrečena sporočila bodo dodatno zapletla večer. "Trenutno nama je malo težko," bosta iskrena Petar in Karlo, ko bo napočil čas, da sprejmeta odločitev o tem, kdo si ne zasluži vrtnice.