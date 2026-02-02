Naslovnica
Kdo bo zapustil vilo?

Ljubljana, 02. 02. 2026 13.06 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Sanjski moški Hrvaške

Prva ceremonija vrtnic bo prinesla napetosti in presenečenja, sanjska Karlo in Petar pa se bosta morala odločiti, kdo si ne zasluži vrtnice. Pogovori na štiri oči, skrivnostna darila in neizrečena sporočila bodo dodatno zapletli večer.

Šov Sanjski moški Hrvaške lahko med tednom spremljate na VOYO in ob 17:15 na POP TV. 

V vili bosta zavladala vznemirjenje in nervoza – čas bo za prvo ceremonijo vrtnic, nekdo bo nocoj odšel domov. Napetosti bodo na vrhuncu, koktajl zabava pa bo prinesla tudi nova presenečenja, priznanja in dvome o iskrenosti nekaterih deklet.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Kdo bo igral dvojno igro? Pogovori na štiri oči, skrivnostna darila in neizrečena sporočila bodo dodatno zapletla večer. "Trenutno nama je malo težko," bosta iskrena Petar in Karlo, ko bo napočil čas, da sprejmeta odločitev o tem, kdo si ne zasluži vrtnice.

Šov Sanjski moški Hrvaške lahko med tednom spremljate na VOYO in ob 17.15 na POP TV.

sanjski moški hrvaške voyo pop tv

