Kdo bo zmagal v superfinalu hrvaške Kmetije?

Živci so tik pred superfinalom na vrhuncu! Superfinalisti in kandidati se bodo spominjali vsega, kar so doživeli na Kmetiji in se spraševali, kdo bo domov odnesel glavno nagrado. Superfinalisti pa se bodo poskušali otresti stresa, ki vedno bolj narašča pred superfinalom.
Slovo od mentorja Marinka bo prinesel nekaj čustvenih trenutkov, a zadnja tedenska naloga mora še vedno biti ocenjena, zato Marinko sporoča, da bo strog in pravičen vse do konca šova in da naj ne pričakujejo popuščanja.
Čustva so na vrhuncu, vse skupaj pa se bo zaključilo z napetim bojem v areni, kjer bomo dobili novega zmagovalca šova Kmetija: Hrvaška. Kdo bo osvojil 50 tisoč evrov? Superfinale Kmetije: Hrvaška je že na voljo na VOYO.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.