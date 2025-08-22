Svetli način
Film/TV

Kdo bo zmagal v superfinalu hrvaške Kmetije?

Ljubljana, 22. 08. 2025 14.28 | Posodobljeno pred 1 uro

K.D.
1

V zadnji epizodi sezone hrvaškega resničnostnega šova Kmetija so čustva na vrhuncu! Superfinalisti in kandidati bodo delili svoje misli in občutke o šovu in skupnih spominih, ki so jih ustvarili na posestvu.

Superfinale Kmetije
Superfinale Kmetije FOTO: VOYO

Živci so tik pred superfinalom na vrhuncu! Superfinalisti in kandidati se bodo spominjali vsega, kar so doživeli na Kmetiji in se spraševali, kdo bo domov odnesel glavno nagrado. Superfinalisti pa se bodo poskušali otresti stresa, ki vedno bolj narašča pred superfinalom.

Marinko, mentor Kmetije
Marinko, mentor Kmetije FOTO: VOYO

Slovo od mentorja Marinka bo prinesel nekaj čustvenih trenutkov, a zadnja tedenska naloga mora še vedno biti ocenjena, zato Marinko sporoča, da bo strog in pravičen vse do konca šova in da naj ne pričakujejo popuščanja.

Čustva so na vrhuncu, vse skupaj pa se bo zaključilo z napetim bojem v areni, kjer bomo dobili novega zmagovalca šova Kmetija: Hrvaška. Kdo bo osvojil 50 tisoč evrov? Superfinale Kmetije: Hrvaška je že na voljo na VOYO.

kmetija hrvaška voyo
KOMENTARJI (1)

Levi so barabe
22. 08. 2025 15.58
To pa je pomembno ja. Zelo bi rad vedel. Zanimive novice. Moja najljubša oddaja. Ker je hrvaško. Top 👌
