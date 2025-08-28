Kdo je blestel na rdeči preprogi beneškega filmskega festivala?

Beneški filmski festival je vsako leto priložnost, da poleg filmov zasijejo tudi zvezdniki na rdeči preprogi – blišč, glamur in tekmovanje modnih hiš za najboljšo kreacijo. Kdo od znanih obrazov je z modnim izborom letos na otvoritvenem večeru požel največ pohval, kdo manj in kje se kritike modnih navdušencev krešejo?
Brez dvoma je največ pozornosti na rdeči preprogi požela priljubljena igralka Cate Blanchett, sicer znana po tem, da svoje obleke reciklira in se v istih na dogodkih pojavi večkrat. V črni obleki znamke Armani, brez rokavov in z globokim izrezom, je 56-letnica poskrbela za val odobravajočih kritik. To večerno obleko je Cate sicer nosila že leta 2022 na podelitvi nagrad SAG. Oskarjevka je tokrat videz dopolnila s parom srebnih uhanov, komentarji pa: "Minimalistično, elegantno in okusno."
Kritike so se zgrnile tudi nad manekenko Heidi Klum, katere spremstvo je bila tokrat njena 21-letna hči Leni. A mnenja glede oprave matere in hčere so deljena, številni so modni izbor pohvalili, mnogi pa so izrazili tudi razočaranje nad njunima oblekama."V teoriji bi lahko obleki poskrbeli za senzacionalen, večen trenutek, v praksi pa se je zdelo vse skupaj nedokončano in površno. Struktura Heidine obleke ni dobro objela njenega telesa," so sodili modni strokovnjaki.
Heidi in Leni sta nosili podobni obleki, a v različnih barvah. 52-letna nemška manekenka se je odločila za pudrasto roza, med tem ko je njena 21-letna hči, prav tako manekenka, izbrala črno barvo z malenkost drugačnimi detajli. Videz sta dopolnili s srebrnim in smaragdnim nakitom.
Bliskavice fotografov pa so ujele tudi številne druge zvezdnike, med njimi manekenko Barbaro Palvin v črni obleki s čipkastimi detajli, britansko igralko Tildo Swinton, kot tudi Matteo Veronesija in njegovo ženo Emi Renata. Festival je letos otvorila svetovna premira filma enega izmed najbolj cenjenih italijanskih filmskih ustvarjalcev Paola Sorrentina La Grazia.
