Kdo je blestel na rdeči preprogi beneškega filmskega festivala?

Beneški filmski festival je vsako leto priložnost, da poleg filmov zasijejo tudi zvezdniki na rdeči preprogi – blišč, glamur in tekmovanje modnih hiš za najboljšo kreacijo. Kdo od znanih obrazov je z modnim izborom letos na otvoritvenem večeru požel največ pohval, kdo manj in kje se kritike modnih navdušencev krešejo?

Brez dvoma je največ pozornosti na rdeči preprogi požela priljubljena igralka Cate Blanchett, sicer znana po tem, da svoje obleke reciklira in se v istih na dogodkih pojavi večkrat. V črni obleki znamke Armani, brez rokavov in z globokim izrezom, je 56-letnica poskrbela za val odobravajočih kritik. To večerno obleko je Cate sicer nosila že leta 2022 na podelitvi nagrad SAG. Oskarjevka je tokrat videz dopolnila s parom srebnih uhanov, komentarji pa: "Minimalistično, elegantno in okusno."