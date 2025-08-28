Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Film/TV

Kdo je blestel na rdeči preprogi beneškega filmskega festivala?

Benetke, Italija, 28. 08. 2025 13.10 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A. J.
Komentarji
1

V Benetkah se je odvila težko pričakovana otvoritvena slovesnost 82. mednarodnega filmskega festivala, ki je na rdečo preprogo privabila številne zvezdnike. Med njimi je s svojo črno obleko najbolj navdušila Cate Blanchett, glave pa so se obračale tudi za Heidi Klum, ki se je bliskavicam fotografov nastavljala skupaj z 21-letno hčerko.

Beneški filmski festival je vsako leto priložnost, da poleg filmov zasijejo tudi zvezdniki na rdeči preprogi – blišč, glamur in tekmovanje modnih hiš za najboljšo kreacijo. Kdo od znanih obrazov je z modnim izborom letos na otvoritvenem večeru požel največ pohval, kdo manj in kje se kritike modnih navdušencev krešejo?

Brez dvoma je največ pozornosti na rdeči preprogi požela priljubljena igralka Cate Blanchett, sicer znana po tem, da svoje obleke reciklira in se v istih na dogodkih pojavi večkrat. V črni obleki znamke Armani, brez rokavov in z globokim izrezom, je 56-letnica poskrbela za val odobravajočih kritik. To večerno obleko je Cate sicer nosila že leta 2022 na podelitvi nagrad SAG. Oskarjevka je tokrat videz dopolnila s parom srebnih uhanov, komentarji pa: "Minimalistično, elegantno in okusno."

Cate Blanchett navdušila v črni Armanijevi obleki.
Cate Blanchett navdušila v črni Armanijevi obleki. FOTO: Profimedia

Kritike so se zgrnile tudi nad manekenko Heidi Klum, katere spremstvo je bila tokrat njena 21-letna hči Leni. A mnenja glede oprave matere in hčere so deljena, številni so modni izbor pohvalili, mnogi pa so izrazili tudi razočaranje nad njunima oblekama."V teoriji bi lahko obleki poskrbeli za senzacionalen, večen trenutek, v praksi pa se je zdelo vse skupaj nedokončano in površno. Struktura Heidine obleke ni dobro objela njenega telesa,"  so sodili modni strokovnjaki.

Heidi in Leni sta nosili podobni obleki, a v različnih barvah. 52-letna nemška manekenka se je odločila za pudrasto roza, med tem ko je njena 21-letna hči, prav tako manekenka, izbrala črno barvo z malenkost drugačnimi detajli. Videz sta dopolnili s srebrnim in smaragdnim nakitom.

Heidi Klum in hči v podobnih oblekah na filmskem festivalu v Benetkah.
Heidi Klum in hči v podobnih oblekah na filmskem festivalu v Benetkah. FOTO: Profimedia
Preberi še Od Clooneyja do Robertsove: Benetke v pričakovanju velikih filmskih zvezd

Bliskavice fotografov pa so ujele tudi številne druge zvezdnike, med njimi manekenko Barbaro Palvin v črni obleki s čipkastimi detajli, britansko igralko Tildo Swinton, kot tudi Matteo Veronesija in njegovo ženo Emi Renata. Festival je letos otvorila svetovna premira filma enega izmed najbolj cenjenih italijanskih filmskih ustvarjalcev Paola Sorrentina La Grazia.

heidi klum cate blanchett filmski festival benetke
Naslednji članek

24UR: Vi ste središče naših zgodb. Že 30 let

SORODNI ČLANKI

Od Clooneyja do Robertsove: Benetke v pričakovanju velikih filmskih zvezd

Beneški filmski festival v pričakovanju možnih protestov zaradi vojne v Gazi

Med snemanjem serije Emily v Parizu umrl asistent režije

Priljubljena serija Emily v Parizu se seli v Benetke

'Zakaj se DiCaprio še vedno pretvarja, da mu je mar za okolje?'

Nova romanca? Sveže samska Orlando in Sydney opažena skupaj

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Levi so barabe
28. 08. 2025 13.38
So kaj omenili ukrajino in gazo?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163