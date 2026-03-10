Naslovnica
Film/TV

Kdo je igralka, ki ji pravijo 'nova' Pamela Anderson?

Los Angeles, 10. 03. 2026 07.59 pred 54 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A. J.
Hassie Harrison in Pamela Anderson

Je mlada igralka Hassie Harrison 'nova' Pamela Anderson? Igralka iz priljubljene serije Yellowstone bo v novi različici legendarne televizijske serije Obalna straža prevzela vlogo, ki bo morda ponovila uspeh ikoničnega lika C.J. Parker - ki ga je upodobila Pamela Anderson.

Legendarna televizijska serija Obalna straža, ki je v 90. letih osvojila gledalce po vsem svetu in se zapisala v zgodovino, se vrača na male ekrane v novi podobi. Glavno žensko vlogo bo tokrat prevzela igralka Hassie Harrison, doslej znana predvsem po vlogi v uspešni seriji Yellowstone.

Harrison, 36-letna ameriška igralka iz Teksasa, je bila namreč izbrana za eno od osrednjih vlog v novi različici Obalne straže in bo upodobila lik Nat – posvojene sirote, ki je postala olimpijska športnica in vrhunska reševalka na plaži. Ta lik so ustvarjalci opisali kot "briljantno, ambiciozno in izjemno predano" ter desno roko glavnega moškega lika Hobieja Buchannona, ki ga bo upodobil Stephen Amell. Hobie je seveda sin legendarnega Mitcha Buchannona, lika, ki ga je na malih ekranih proslavil David Hasselhoff.

Obalna straža
Obalna straža
FOTO: Profimedia

Po stopinjah ikonične vloge Pamele Anderson

Hassiejin novi lik v seriji že primerjajo z vlogo, ki jo je pred skoraj tremi desetletji proslavila igralka Pamela Anderson. Anderson je v originalni Obalni straži igrala lik C. J. Parker, ki je postal eden najbolj prepoznavnih televizijskih simbolov 90. let in bistveno zaznamoval pop kulturo z ikonično podobo reševalke na plaži.

V novi različici serije bo Harrison poskušala uvesti sodobnejši pogled na legendarni koncept: lik Nat naj bi bil "zlati standard pri reševanju na plaži", s čimer bo združeval izjemne telesne sposobnosti in kompleksne medosebne odnose, ki jih ustvarjalci obljubljajo skozi celotno serijo. Nova različica legendarne Obalne straže bo tako pripovedovala zgodbo o Hobieju Buchannonu, ki bo skušal nadaljevati družinsko tradicijo reševanja življenj na plažah. S snemanjem bodo začeli spomladi na znanih lokacijah v Kaliforniji. Po besedah producentov gre za "nov pristop k ikoničnemu formatu", ki naj bi bil hkrati spoštljiv do izvirnika in prilagojen sodobnim gledalcem.

hassie harrison obalna straža pamela anderson

Adrien Brody iskreno o svoji karieri: Nimam jasnega načrta, kako naprej

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Viva Espana
10. 03. 2026 08.53
Le bleda senca Pamele
Odgovori
0 0
3320.
10. 03. 2026 08.52
Atribute ima taprave 😏
Odgovori
0 0
Topo9gan
10. 03. 2026 08.35
prilagojen sodobnim gledalcem...
Odgovori
+1
1 0
Slash
10. 03. 2026 08.26
Zakaj pa ni temnopolta ?!?
Odgovori
+2
2 0
wsharky
10. 03. 2026 08.25
uf, se je ne bi branil povabit na mojo hribovsko kmetijo, da bi se na seniku bolje spoznala
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
