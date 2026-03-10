Kdo je igralka, ki ji pravijo 'nova' Pamela Anderson?

Legendarna televizijska serija Obalna straža , ki je v 90. letih osvojila gledalce po vsem svetu in se zapisala v zgodovino, se vrača na male ekrane v novi podobi. Glavno žensko vlogo bo tokrat prevzela igralka Hassie Harrison , doslej znana predvsem po vlogi v uspešni seriji Yellowstone .

Harrison, 36-letna ameriška igralka iz Teksasa, je bila namreč izbrana za eno od osrednjih vlog v novi različici Obalne straže in bo upodobila lik Nat – posvojene sirote, ki je postala olimpijska športnica in vrhunska reševalka na plaži. Ta lik so ustvarjalci opisali kot "briljantno, ambiciozno in izjemno predano" ter desno roko glavnega moškega lika Hobieja Buchannona , ki ga bo upodobil Stephen Amell . Hobie je seveda sin legendarnega Mitcha Buchannona , lika, ki ga je na malih ekranih proslavil David Hasselhoff .

Po stopinjah ikonične vloge Pamele Anderson

Hassiejin novi lik v seriji že primerjajo z vlogo, ki jo je pred skoraj tremi desetletji proslavila igralka Pamela Anderson. Anderson je v originalni Obalni straži igrala lik C. J. Parker, ki je postal eden najbolj prepoznavnih televizijskih simbolov 90. let in bistveno zaznamoval pop kulturo z ikonično podobo reševalke na plaži.

V novi različici serije bo Harrison poskušala uvesti sodobnejši pogled na legendarni koncept: lik Nat naj bi bil "zlati standard pri reševanju na plaži", s čimer bo združeval izjemne telesne sposobnosti in kompleksne medosebne odnose, ki jih ustvarjalci obljubljajo skozi celotno serijo. Nova različica legendarne Obalne straže bo tako pripovedovala zgodbo o Hobieju Buchannonu, ki bo skušal nadaljevati družinsko tradicijo reševanja življenj na plažah. S snemanjem bodo začeli spomladi na znanih lokacijah v Kaliforniji. Po besedah producentov gre za "nov pristop k ikoničnemu formatu", ki naj bi bil hkrati spoštljiv do izvirnika in prilagojen sodobnim gledalcem.