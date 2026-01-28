Naslovnica
Film/TV

Kdo je iskren in kdo le dobro igra svojo vlogo?

Ljubljana, 28. 01. 2026 21.06 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Sanjski moški Hrvaške

Dekleta v vili so se že bolje spoznala. Medtem ko med nekaterimi vlada napeto ozračje, se druge skušajo izogniti drami. Nuša se je soočila z Anastasio, svojo konkurentko, kasneje v hiši pa je situacija eskalirala v besedni obračun. Pismo je razveselilo dekleta, ki so prejela bele vrtnice. Petar je svoji izbranki pričakal pred vinsko kletjo, medtem ko je Karlo za zmenek izbral plažo.

Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je že na voljo na VOYO.

V vili je vzšlo prvo jutro in napetosti so bile že močno v zraku. Spori na prvi koktajl zabavi so mnogim tekmovalkam pustili grenak priokus. Dekleta so se že na začetku združile v klane, v katerih so komentirale dramo z zabave in si brez zadržkov med seboj očitale.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

"Ena zelo premetena osebnost je, le da to spretno prikriva s svojim tihim glasom in otroškim obrazom," je eno dekle komentiralo svojo sotekmovalko, kmalu zatem pa je vse skupaj eskaliralo. Nekatere kandidatke so priznale, da jim energija drugih ne ustreza, nekatere so obžalovale opravljanje, spet druge pa odkrito sporočajo, da se ne bodo umaknile, saj čutijo "povezavo, močnejšo od drugih". "Ostala bom to, kar sem, in se borila zanj," je sporočila ena izmed njih.

Nemir in prepire je prekinilo pismo, ki so mu sledili novi zmenki, precej drugačni od tistega, kar so dekleta pričakovala, a če si želijo Petra in Karla, so se morale prilagoditi. Na romantičnih lokacijah so pogovori postajali vse bolj osebni – o družini, mejah v razmerju, prihodnosti in izdaji. Nekatere dame so se odprle bolj, kot so se nameravale, odločitve o nadaljevanju večera pa so bile težje, kot se je sprva zdelo: "Bilo mi je grozno neprijetno," je priznala ena izmed njih.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Večer se je nadaljeval z nepričakovano mero romantike. "Ob njej mi sploh ni bilo težko povedati, kaj čutim," je za eno od kandidatk dejal eden od dveh sanjskih moških, drugi pa zadovoljno dodal: "Podobna sva si!"

Medtem so preostala dekleta v vili skušala zgladiti stare spore, a hladna sporočila so povedala več kot opravičila. Po vrnitvi z zmenkov je bilo komentarjev več kot dovolj, pod površjem so vreli tekmovalnost, ljubosumje in vprašanje:"Kdo je tu res iskren in kdo le dobro igra svojo vlogo?"

sanjski moški Hrvaške

