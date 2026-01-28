Kdo je iskren in kdo le dobro igra svojo vlogo?

V vili je vzšlo prvo jutro in napetosti so bile že močno v zraku. Spori na prvi koktajl zabavi so mnogim tekmovalkam pustili grenak priokus. Dekleta so se že na začetku združile v klane, v katerih so komentirale dramo z zabave in si brez zadržkov med seboj očitale.

"Ena zelo premetena osebnost je, le da to spretno prikriva s svojim tihim glasom in otroškim obrazom," je eno dekle komentiralo svojo sotekmovalko, kmalu zatem pa je vse skupaj eskaliralo. Nekatere kandidatke so priznale, da jim energija drugih ne ustreza, nekatere so obžalovale opravljanje, spet druge pa odkrito sporočajo, da se ne bodo umaknile, saj čutijo "povezavo, močnejšo od drugih". "Ostala bom to, kar sem, in se borila zanj," je sporočila ena izmed njih.

Nemir in prepire je prekinilo pismo, ki so mu sledili novi zmenki, precej drugačni od tistega, kar so dekleta pričakovala, a če si želijo Petra in Karla, so se morale prilagoditi. Na romantičnih lokacijah so pogovori postajali vse bolj osebni – o družini, mejah v razmerju, prihodnosti in izdaji. Nekatere dame so se odprle bolj, kot so se nameravale, odločitve o nadaljevanju večera pa so bile težje, kot se je sprva zdelo: "Bilo mi je grozno neprijetno," je priznala ena izmed njih.