Kdo je manekenki Amelii Gray pomagal pri igralskem debiju?

Amelia Gray je najmlajša hči igralcev Harryja Hamlina in Lise Rinna . 24-letnica, ki prvotno ni sledila stopinjam staršev in namesto v igralske skočila v manekenske vode, je zdaj dočakala svoj igralski debi, in sicer v seriji The Beauty .

Manekenka je reviji People zaupala, da sta ji na snemanju dve osebi še posebej pomagali pri igri. "Ben Platt in Megan Trainor sta mi izjemno pomagala. In seveda Ryan Murphy. Brez njega tega ne bi zmogla. Režiral je celoten moj prizor in za to sem mu neverjetno hvaležna."

Pojasnila je, da se je pevka Megan Trainor v preteklosti že udeleževala tečajev igre in je tako z njo delila naučene lekcije, medtem ko ji je igralec Ben Platt nudil koristne nasvete, ki se jih je naučil v letih v industriji. 32-letni Platt se lahko pohvali s tonyjem, grammyjem in emmyjem, za vstop v elitni klub EGOT nagrajencev mu tako manjka le še oskar.

"Bila sem živčna, ko sem snemala prizor z njim. Kot igralec veliko časa preživiš z drugimi igralci in dlje, kot sva bila skupaj, bolj mi je pomagal." Med primerjanjem igranja in manekenstva je dejala, da se veliko lažje izraža skozi telo in gibe kot z reakcijami in replikami.

Poudarila je, da se zaveda vloge nepotizma in dejstva, da ima dva starša, ki sta del zabavne industrije. Dejala je, da je zanju zelo hvaležna, ob tem pa poudarila, da status samodejno ne pomeni službe. Kot manekenka se mora udeleževati kastingov, tako kot to počnejo druga dekleta. Razkrila je, da je večkrat poskusila osvojiti mesto na modni reviji Toma Forda, a da ji to za zdaj še ni uspelo. "Rada imam izziv. Če bi takoj vse dobila, bi bilo dolgočasno. Paziti moraš, česa si želiš in trdo delati za želeni cilj," je zaključila.