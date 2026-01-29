Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Kdo je Marko Vargek, voditelj šova Sanjski moški Hrvaške?

Ljubljana, 29. 01. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Marko Vargek, voditelj šova Sanjski moški Hrvaške

Po štirih uspešnih sezonah, v katerih je oddaja Sanjski moški Hrvaške osvojila občinstvo širom regije, gledalci na VOYO že lahko uživajo v peti sezoni. Produkcija se je vrnila v Grčijo, tokrat na Kreto, eno najbolj romantičnih krajev Sredozemlja, in težko si je predstavljati boljšo kuliso za novo sezono, polno čustev, strasti in dramatičnih preobratov.

Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je že na voljo na VOYO. 

Ob vseh novostih, ki jih produkcija za zdaj še skrbno varuje kot 'sladko skrivnost', je vendarle razkrito eno veliko presenečenje: voditelj pete sezone je Marko Vargek. Prepoznavni obraz hrvaške medijske hiše RTL je skoraj dve desetletji gradil kariero v športnem novinarstvu, zdaj pa ga bodo gledalci lahko videli v povsem novi vlogi, kot gostitelja ljubezenskega šova.

Marko Vargek, voditelj šova Sanjski moški Hrvaške
Marko Vargek, voditelj šova Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Novi voditelj ne skriva, da je tudi sam velik oboževalec oddaje. "Resnično sem fan šova in ko je prišel klic, nisem dolgo razmišljal. Po skoraj 19 letih kariere športnega poročevalca, voditelja in zadnji dve leti tudi urednika RTL Sporta menim, da je to zanimiv korak v šovbiznis. Zavedam se velike odgovornosti, ki jo prinaša vloga voditelja, saj gre za svetovno znano franšizo in ogromno produkcijo."

Čeprav prihaja iz sveta športa, Vargek ve, da ljubezen sledi drugačnim pravilom. "Šport prinaša jasna pravila, v ljubezni pa stvari niso vedno črno-bele, še posebej ko je zbranih toliko deklet, ki se borijo za svojega sanjskega moškega. To je na nek način družbeni eksperiment, v katerem bomo opazovali romantične odnose in človeško psiho v intenzivnih pogojih resničnostnega šova, kar je zelo zanimivo."

Marko Vargek, voditelj šova Sanjski moški Hrvaške
Marko Vargek, voditelj šova Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Zaščitni obraz projekta, voditeljica Antonija Blaće, ki je med produkcijo šova Sanjski moški Hrvaške snemala drug projekt, je Marku zaželela srečo in mu sporočila – bodi to, kar si! "Antonija je postavila visoka merila in iskreno upam, da ji bo nova sezona všeč, ko si jo bo ogledala."

Pod kretskim soncem in v romantičnih kulisah otoka, ki že stoletja slavi ljubezen in življenje, že lahko spremljamo nove ljubezenske zgodbe, zmenke in odločitve, ki nas bodo držali prikovane pred zaslone. Ob številnih presenečenjih in Marku Vargeku kot novem gostitelju peta sezona šova prihaja v največji, najbolj čustveni in najbolj razburljivi izdaji doslej.

Ne zamudi ničesar z VOYO!
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Marko Vargek sanjski moški hrvaške voyo voditelj

Kdo je iskren in kdo le dobro igra svojo vlogo?

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Zvezdnik ima kar osem otrok
Zvezdnik ima kar osem otrok
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec
zadovoljna
Portal
Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Utrujenost, slab spanec in povečan apetit: je kriv kortizol?
Utrujenost, slab spanec in povečan apetit: je kriv kortizol?
Letos ne bomo nosile belih superg
Letos ne bomo nosile belih superg
vizita
Portal
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Kaj kažejo najnovejše raziskave o melatoninu
Kaj kažejo najnovejše raziskave o melatoninu
Zakaj je pranje surovega piščanca nevarno
Zakaj je pranje surovega piščanca nevarno
cekin
Portal
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Ko ena sama izjava uniči ves vtis
Ko ena sama izjava uniči ves vtis
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
moskisvet
Portal
Eden najbolj zaželenih moških na svetu je v resnici ...
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Se je spomnite? Danes je ne bi prepoznali
Se je spomnite? Danes je ne bi prepoznali
dominvrt
Portal
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
okusno
Portal
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469