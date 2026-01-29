Kdo je Marko Vargek, voditelj šova Sanjski moški Hrvaške?

Ob vseh novostih, ki jih produkcija za zdaj še skrbno varuje kot 'sladko skrivnost', je vendarle razkrito eno veliko presenečenje: voditelj pete sezone je Marko Vargek . Prepoznavni obraz hrvaške medijske hiše RTL je skoraj dve desetletji gradil kariero v športnem novinarstvu, zdaj pa ga bodo gledalci lahko videli v povsem novi vlogi, kot gostitelja ljubezenskega šova.

Novi voditelj ne skriva, da je tudi sam velik oboževalec oddaje. "Resnično sem fan šova in ko je prišel klic, nisem dolgo razmišljal. Po skoraj 19 letih kariere športnega poročevalca, voditelja in zadnji dve leti tudi urednika RTL Sporta menim, da je to zanimiv korak v šovbiznis. Zavedam se velike odgovornosti, ki jo prinaša vloga voditelja, saj gre za svetovno znano franšizo in ogromno produkcijo."

Čeprav prihaja iz sveta športa, Vargek ve, da ljubezen sledi drugačnim pravilom. "Šport prinaša jasna pravila, v ljubezni pa stvari niso vedno črno-bele, še posebej ko je zbranih toliko deklet, ki se borijo za svojega sanjskega moškega. To je na nek način družbeni eksperiment, v katerem bomo opazovali romantične odnose in človeško psiho v intenzivnih pogojih resničnostnega šova, kar je zelo zanimivo."