Kdo je Michelle Yeoh, prva Azijka z oskarjem za najboljšo igralko?

"Vsem majhnim deklicam in fantom, ki gledajo, tole je dokaz, da se sanje uresničijo; in dame, nikoli naj vam nihče ne reče, da so vaša najboljša leta za vami," se je v govoru zahvalila zmagovalka, ki se je pridružila Halle Berry v (pre)majhnem krogu 'nebelopoltih' igralk s takšno nagrado. Spomnimo, Berryjeva je bila leta 2001 sploh prva 'nebelopolta' lastnica oskarja za najboljšo igralko in nato več kot dve desetletji čakala na svojo naslednico.

Michelle Yeoh je nagrado poklonila 84-letni mami, ki je hčerko skupaj z družino in prijatelji spremljala iz domovine. K mami, s katero imata zanimiv in čudovit odnos, kot je dejala sama, bo zlatega kipca tudi odnesla.

Buren odziv tistih, ki so menili, da je igralka v boju za kipca uporabila rasno karto, je Michelle Yeoh prisilil v izbris objave, nekateri pa so se ob tem spraševali, ali je bil kršen pravilnik oskarjevske kampanje. V njem je namreč jasno zapisano, da nominiranci ne smejo javno blatiti drugih nominirancev oz. jih prikazati v negativni luči.

O Michelle Yeoh

Kot mlado dekle se je Michelle Yeoh gibala v baletnih vodah, uresničitev njenih prvotnih sanj pa je preprečila poškodba hrbta. Michelle se je nato podala v svet lepotnih tekmovanj, kjer je leta 1983 osvojila naslov najlepše Malezijke in se nato hitro znašla v reklami za uro z enim in edinim Jackiejem Chanom.

V 80. letih prejšnjega stoletja se je kljub moški prevladi uspela prebiti na igralsko sceno v Hongkongu in leta 1984 kot 'dama v težavah' zaigrala v filmu The Owl vs Bumbo. Opis vloge je igralko tako razburil, da se je odločila postriči svoje lase in natrenirati svoje telo – in tako je prejela glavno vlogo v kung fu filmu z naslovom Yes, Madam! Temu je sledilo sodelovanje s prej omenjenim Chanom, s katerim sta postala dobra prijatelja.

Leta 1997 se ji je uspelo prebiti tudi na Zahod, s Pierceom Brosnanom je zaigrala v Bondovem filmu Jutri nikoli ne umre, leta 2005 je zaigrala v filmu Gejša, leta 2007 v filmu Sončna svetloba in leta 2011 v filmu Gospa. Na poti do oskarja jo je zaznamovala tudi vloga zahtevne bodoče tašče v uspešnici Noro bogati Azijci, ki ste si jo nedavno lahko ogledali tudi na naši televiziji.