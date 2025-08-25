Kdo je mladenka, s katero pozira igralec Momčilo Otašević?

Fotografija z Malega Brijuna je sprožila val navdušenja med sledilci črnogorskega igralca Momčila Otaševića. 'Super fotka', 'Prelepa fotografija, Momo', 'Prelepa', je le del komentarjev, ki so jih sledilci zapisali pod objavo, na kateri je igralec pokazal svojo sestro Sanjo.
Momčilo je svojo sestro sledilcem na Instagramu že nekajkrat predstavil in nikoli ne skriva, kako zelo sta si blizu. "Pri Sanji sem povsem šibek. Od mene vedno dobi vse, kar si želi. Tudi oče je vedno imel poseben odnos z njo. Hočeš ali nočeš, naravno je, da si bolj nežen s hčerko. Upam, da bo tudi kasneje v življenju imela ob sebi nekoga dobrega in blagega, nekoga, ki ji bo nudil pozornost in podporo. Medtem ko je odnos do sina malce drugačen," je nekoč povedal Momčilo.
V svojih intervjujih je Momčilo sestro Sanjo večkrat omenjal, zato je znano, da je živela v Milanu, kjer je študirala. Tudi Momčila je čakala podobna usoda, saj se je kot 18-letnik vpisal na študij arhitekture v Rimu, a se je kasneje vseeno odločil za Fakulteto dramskih umetnosti v Cetinju.
