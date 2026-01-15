Kdo je moški leta po mnenju gledališke skupine s Harvarda?

Skupina s Harvarda odlikuje posameznike, ki so trajno in impresivno prispevali k svetu zabave. Za oskarja nominiran in z emmyjem nagrajen igralec se je v zgodovino filmografije zapisal z vlogami v filmih: Batman , Birdman , Beetlejuice in Spotlight .

Študentska gledališka skupina Hasty Pudding Theatricals , ki obstaja že od leta 1844 in velja za tretjo najstarejšo aktivno gledališko skupino na svetu, je sporočila, da bo legendarni ameriški igralec Michael Keaton na slovesnosti 6. februarja prejel nagrado Pudding Pot oziroma mož leta. Pudding Pot je časten naziv, ki ga ta tradicionalna skupina podeli vsako leto slavnim in vplivnim moškim iz sveta zabave. Gre za ljubkovalen izraz za nagrajenca in je del njihove dolgoletne tradicije. Nato se bo Keaton udeležil predstave 177. produkcije skupine z naslovom Salooney Tunes .

V zadnjem času je 74-letni Keaton režiral in igral v kratkem filmu Sweetwater ter igral in bil izvršni producent osemdelne miniserije Dopesick.

"Bil je Batman, nato Birdman in zdaj, kar je najpomembneje, je mož leta! Keatonu vloge superjunakov niso tuje, a poglejmo, ali mu bo ta izkušnja prinesla Pudding Pot," je dejala producentka Eloise Tunnell. Pudding Pot je simbolična nagrada, ki jo nagrajenec prejme ob tem častnem nazivu – gre za pokal ali priznanje, ki ga organizacija izroči nagrajenemu moškemu kot del slavnostnega dogodka. "Komaj čakamo, da ga bomo 6. februarja gostili. Do takrat pa ne izgovorite njegovega imena trikrat," je šaljivo pristavila Tunnell.

Keaton velja za enega najbolj vsestranskih in cenjenih igralcev svoje generacije, ki s svojo karizmo in talentom navdušuje gledalce že več kot štiri desetletja. Poleg tega pa je prejel številna priznanja za vloge v dramah in komedijah, med drugim v Birdmanu, za katerega je bil nagrajen z več kritik in nominacij