Film/TV

Kdo je moški leta po mnenju gledališke skupine s Harvarda?

Massachusetts, 15. 01. 2026 21.07 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Michael Keaton

Legendarnega ameriškega igralca Michaela Keatona je za moškega leta 2026 razglasila gledališka skupina Hasty Pudding Theatricals z univerze Harvard. Namenjena je moškim iz sveta zabave, ki so skozi svojo kariero pustili trajen in pomemben pečat v zabavni industriji.

Študentska gledališka skupina Hasty Pudding Theatricals, ki obstaja že od leta 1844 in velja za tretjo najstarejšo aktivno gledališko skupino na svetu, je sporočila, da bo legendarni ameriški igralec Michael Keaton na slovesnosti 6. februarja prejel nagrado Pudding Pot oziroma mož leta. Pudding Pot je časten naziv, ki ga ta tradicionalna skupina podeli vsako leto slavnim in vplivnim moškim iz sveta zabave. Gre za ljubkovalen izraz za nagrajenca in je del njihove dolgoletne tradicije. Nato se bo Keaton udeležil predstave 177. produkcije skupine z naslovom Salooney Tunes.

Skupina s Harvarda odlikuje posameznike, ki so trajno in impresivno prispevali k svetu zabave. Za oskarja nominiran in z emmyjem nagrajen igralec se je v zgodovino filmografije zapisal z vlogami v filmih: Batman, Birdman, Beetlejuice in Spotlight.

V zadnjem času je 74-letni Keaton režiral in igral v kratkem filmu Sweetwater ter igral in bil izvršni producent osemdelne miniserije Dopesick.

"Bil je Batman, nato Birdman in zdaj, kar je najpomembneje, je mož leta! Keatonu vloge superjunakov niso tuje, a poglejmo, ali mu bo ta izkušnja prinesla Pudding Pot," je dejala producentka Eloise Tunnell. Pudding Pot je simbolična nagrada, ki jo nagrajenec prejme ob tem častnem nazivu – gre za pokal ali priznanje, ki ga organizacija izroči nagrajenemu moškemu kot del slavnostnega dogodka. "Komaj čakamo, da ga bomo 6. februarja gostili. Do takrat pa ne izgovorite njegovega imena trikrat," je šaljivo pristavila Tunnell.

Keaton velja za enega najbolj vsestranskih in cenjenih igralcev svoje generacije, ki s svojo karizmo in talentom navdušuje gledalce že več kot štiri desetletja. Poleg tega pa je prejel številna priznanja za vloge v dramah in komedijah, med drugim v Birdmanu, za katerega je bil nagrajen z več kritik in nominacij

Preberi še Michael Keaton o Kirku: Ironija, da je bil ubit z orožjem, je neverjetna

Med dobitniki naziva mož leta so bili v preteklih letih že: Clint Eastwood, Tom Hanks, Robert De Niro, Harrison Ford, Samuel L. Jackson in Ryan Reynolds. Lani je nagrado prejel igralec Jon Hamm.

Razlagalnik

Hasty Pudding Theatricals je študentska gledališka skupina s Harvardske univerze, ustanovljena leta 1795. Je ena najstarejših tovrstnih organizacij v ZDA in je znana po svojih satiričnih in komičnih odrskih predstavah ter vsakoletnih podelitvah nagrad, kot sta 'Mož leta' in 'Ženska leta'.

Michael Keaton, rojen kot Michael John Douglas, je ameriški igralec, ki je zaslovel v 80. letih 20. stoletja z vlogami v filmih kot sta 'Beetlejuice' in 'Batman'. Poznan je po svoji vsestranskosti, ki mu je prinesla nominacijo za oskarja za najboljšega igralca v filmu 'Birdman' in emmyja za glavno vlogo v seriji 'Dopesick'.

Nagrada Pudding Pot, ki jo podeljujejo Hasty Pudding Theatricals, je častni naziv 'Mož leta' (ali 'Ženska leta'), ki ga prejmejo pomembne osebnosti iz sveta zabave. Gre za simbolično priznanje njihovega trajnega in pomembnega prispevka k industriji zabave, ki ga spremlja tudi slovesnost in nastop nagrajenca v njihovi produkciji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
michael keaton mož leta nagrada harvard

