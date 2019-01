Kdo je najboljši Bond vseh časov?

Agent 007 je za mnoge popoln moški – lep, postaven, šarmanten in pogumen, vozi najboljše avtomobile, odloča o življenju in smrti ter vedno osvoji najlepše dekle. Še vedno pa se nismo zedinili, kdo od igralcev ga je upodobil najbolje. Za lažjo odločitev vam pomaga tudi VOYO.

Filmi o Jamesu Bondu so največja zapuščina britanskega šarmerja. Na VOYO tako najdeš 25 filmov o Bondu. Od prvega (Dr. No), s katerim je eno najdaljših filmskih sag pričel Sean Connery, do zadnjega (Spectre) z Danielom Craigom. FOTO: VOYO

Najbrž ni osebe, ki ne bi poznala enega največjih herojev na svetu – Bonda, Jamesa Bonda. Heroj, ki ne potrebuje nadnaravnih moči, ampak se zanese na svojo lastno fizično moč ter pamet, ob tem pa mu pomagajo razni pripomočki iz delavnice in laboratorija ter seveda – lepa dekleta.Legendarni agent 007 je tako te dni zavzel VOYO, kjer si lahko ogledate čisto vse filme o najpopularnejšem skrivnem agentu 007. Bond se je rodil kot literarni junak leta 1953 v knjigi Casino Royaleavtorja Iana Fleminga. Ideja zanj je nastala v času hladne vojne, ko sta Sovjetska zveza in ZDA vohunili druga za drugo tehnologij in orožja. James Bond, osrednji junak, pa je bil karizmatični agent Britanske tajne službe MI6 s kodnim imenom 007. Fleming, pisatelj, novinar in nekdanji častnik mornariške obveščevalne službe, je navdih našel v svoji nekdanji službi, zraven pa dodal tudi ščepec sebe in svojih sanjarij. Tako se pojavlja kar nekaj imen, na katerih naj bi temeljil slavni agent, vojni heroj Patrick Dalzel-Job, britanski tajni agent Sidney George Reilly, britanski vojak Fitzroy MacLean, omenja se tudi srbski poslovnež in dvojni vohun Dušan Popov, nekateri pa pišejo, da je bila navdih celo ženska – lepa poljska tajna agentka Christine Granville naj bi Flemingu zmešala glavo.

FOTO: Profimedia

Seveda se najde veliko vzporednic med pisateljem in njegovim likov – oba sta imela rada ženske ter dobre avtomobile, oba sta bila pustolovca, bila sta velika šarmerja s smislom za humor, tu pa je tudi kajenje in ljubezen do vrhunskih alkoholnih pijač (mimogrede, pisatelj je bil rojen v bogati angleški družini, tako da ni imel 'težav' z življenjem na visoki nogi) ... kar pa je zagotovo znano in potrjeno, je to, od kod ime tajnega agenta – James Bond je bil ameriški ornitolog, njegovo ime pa je slučajno videl v knjigi v nekem lokalu na Jamajki, kajti to je potrdil sam pisatelj.

Torej, slavni agent je rojen ... Najprej je s svojimi vohunskimi uspehi osvajal bralce po svetu, nato pa je prišel tudi na veliko platno. Prvi je bil Dr. No leta 1962. Vloga prvega uradnega Bonda je šla v roke Seanu Conneryju, v čevlje slavnega agenta pa so stopili še Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan in Daniel Craig. In tu se je rodilo tudi majhno tekmovanje – kdo je najboljši in najbolj šarmanten agent, ter seveda, katera igralka je bila za gledalce najbolj usodna in fatalna.

FOTO:

Prva lepotica v filmu je bila švicarska lepotica Ursula Andress, legendarna Honey Rider, ki je v belem bikini prikorakala iz vode in začela val lepotic v filmu. Tako so moški vzdihovali še nad igralkami, kot so Grace Kelly, Jane Seymour, Britt Eckland, Denise Richards, Sophie Marceau, Halle Berry, Eva Green, Olga Kurylenko, Naomie Harris, Stephanie Sigman ... ter "nisem Bondovo dekle, sem Bondova ženska" Monika Bellucci.

Franšiza James Bond pa je seveda tudi nadvse dobičkonosna. Spletna stran Box Office ima zapisano, da so Bondi do zdaj s prodajo vstopnic zaslužili več kot 1.8 milijard evrov. Seveda pa so tukaj tudi milijoni za reklamo – vse od avtomobilov, do alkoholnih pijač, ur, ki jih nosi legendarni agent ... Nekatere statistike še navajajo, da James Bond v filmih povprečno nagne kozarček s svojo najljubšo alkoholno pijačo vsakih deset minut in 53 sekund, in Daniel Craig naj bi med njimi največ spil – v posteljo pa zvabil najmanj deklet.

Seveda pa je franšiza znana tudi po glasbi. Vsak glasbenik sanja in upa, da bi nekoč uporabili njegovo pesem v filmu ... Prva dva filma sta imela le instrumentalno uvodno temo, ki pa je postala zagotovo zaščitni znak, znamenito melodijo je napisal skladatelj Monty Norman, aranžiral pa John Barry, Goldfinger pa je dobil tudi prvi vokal (Shirley Bassey), ki je postal eden največjih bondovskih uspešnic. Zato ni čudno, da se je začela tekma med glasbeniki, kdo bo naslednji v filmu, eni so s svojo pesmijo dobro prepričali gledalce (Paul McCartney, Carly Simon, Louis Armstrong, Duran Duran, Adele ...), nekateri pa malce manj (Lulu, Madonna, Sheryl Crow, A-ha, Tina Turner ...).

Najdlje trajajoča franšiza v filmski zgodovini pa še ni rekla zadnje besede. Kljub vprašajem kdo bo novo glavno ime, kdo bo režiser in kam bo šla 'serija' je znano, da nadaljevanje zagotovo bo, v prestižni avto bo znova sedel britanski igralec Daniel Craig, snemanje bodo začeli naslednje leto marca, izid je načrtovan za februar 2020, režijski volan pa bo prevzel 'najbolj seksi' režiserCary Joji Fukunaga (serija Pravi detektiv).