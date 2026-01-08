Kdo je nominiran za nagrade igralcev?

Film Ena bitka za drugo si je prislužila skupno sedem nominacij, vključno z več individualnimi nominacijami, nominacijo za igralsko zasedbo in kaskaderske podvige. Med nominiranci za najboljše filme je tudi žanrsko prelomna glasbena grozljivka Grešniki. Nominirance v kategoriji najboljših filmov so zaokrožile še igralske zasedbe filmov Frankenstein, Hamnet in Marty Supreme.
Na televizijski strani si je industrijska satira The Studio prislužila pet nominacij, sledita seriji Beli lotos in Adolescenca. Podelitev se bo odvila 1. marca v mestu angelov, posebne nagrade za življensko delo se bo razveselil Harrison Ford. Preverite seznam nominirancev spodaj.
FILM
Najboljša filmska igralska zasedba
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Ena bitka za drugo
Grešniki
Najboljša igralka v glavni vlogi
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, Ena bitka za drugo
Emma Stone, Bugonia
Najboljši igralec v glavni vlogi
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, Ena bitka za drugo
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Grešniki
Jesse Plemons,Bugonia
Najboljša igralka v stranski vlogi
Odessa A'Zion, Marty Supreme
Ariana Grande, Wicked: Za vedno
Amy Madigan, Ura izginotja
Wunmi Mosaku, Grešniki
Teyana Taylor, Ena bitka za drugo
Najboljši igralec v stranski vlogi
Miles Caton, Grešniki
Benicio del Toro,Ena bitka za drugo
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Sean Penn, Ena bitka za drugo
TELEVIZIJA
Najboljša igralska zasedba v komični seriji
Abbott Elementary
The Bear
Šale
Only Murders in the Building
The Studio
Najboljša igralka v komični seriji
Kathryn Hahn, The Studio
Catherine O'Hara, The Studio
Jenna Ortega, Wednesday
Jean Smart, Šale
Kristen Wiig, Palm Royale
Najboljši igralec v komični seriji
Ike Barinholtz, The Studio
Adam Brody, Nobody Wants This
Ted Danson, A Man on the Inside
Seth Rogen, The Studio
Martin Short, Only Murders in the Building
Najboljša igralska zasedba v dramski seriji
The Diplomat
Landman
Pittsburška bolnišnica
Severance
Beli lotos
Najboljša igralka v dramski seriji
Britt Lower, Severance
Parker Posey, Beli lotos
Keri Russell, The Diplomat
Rhea Seehorn, Pluribus
Aimee Lou Wood, Beli lotos
Najboljši igralec v dramski seriji
Sterling K. Brown, Paradise
Billy Crudup, The Morning Show
Walton Goggins, Beli lotos
Gary Oldman, Slow Horses
Noah Wyle, Pittsburška bolnišnica
Najboljša igralka v kratki seriji ali televizijskem filmu
Claire Danes, The Beast in Me
Erin Doherty, Adolescenca
Sarah Snook, All Her Fault
Christine Tremarco, Adolescenca
Michelle Williams, Dying for Sex
Najboljši igralec v kratki seriji ali televizijskem filmu
Jason Bateman, Black Rabbit
Owen Cooper, Adolescenca
Stephen Graham, Adolescenca
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
Matthew Rhys, The Beast in Me
Najboljša nastop kaskaderjev v filmu
F1
Frankenstein
Misija: Nemogoče - Zadnje maščevanje
Ena bitka za drugo
Grešniki
Najboljši nastop kaskaderjev v seriji
Andor
Landman
The Last of Us
Squid Game
Stranger Things
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.