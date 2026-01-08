Kdo je nominiran za nagrade igralcev?

Film Ena bitka za drugo si je prislužila skupno sedem nominacij, vključno z več individualnimi nominacijami, nominacijo za igralsko zasedbo in kaskaderske podvige. Med nominiranci za najboljše filme je tudi žanrsko prelomna glasbena grozljivka Grešniki. Nominirance v kategoriji najboljših filmov so zaokrožile še igralske zasedbe filmov Frankenstein, Hamnet in Marty Supreme.

Na televizijski strani si je industrijska satira The Studio prislužila pet nominacij, sledita seriji Beli lotos in Adolescenca. Podelitev se bo odvila 1. marca v mestu angelov, posebne nagrade za življensko delo se bo razveselil Harrison Ford. Preverite seznam nominirancev spodaj.