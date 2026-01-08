Naslovnica
Kdo je nominiran za nagrade igralcev?

Los Angeles, 08. 01. 2026 07.58

E.M.
Nagrade SAG

Znan je seznam nominirancev za prihajajočo 32. podelitev nagrad igralcev, prej znanih pod imenom nagrade SAG. Kot je v svojem uvodnem nagovoru poudaril nedavno izvoljeni predsednik sindikata SAG-AFTRA Sean Astin, se nagrade za igralce od drugih priznanj razlikujejo po tem, da "jih ustvarjajo izključno igralci za igralce".

Film Ena bitka za drugo si je prislužila skupno sedem nominacij, vključno z več individualnimi nominacijami, nominacijo za igralsko zasedbo in kaskaderske podvige. Med nominiranci za najboljše filme je tudi žanrsko prelomna glasbena grozljivka Grešniki. Nominirance v kategoriji najboljših filmov so zaokrožile še igralske zasedbe filmov Frankenstein, Hamnet in Marty Supreme.

Na televizijski strani si je industrijska satira The Studio prislužila pet nominacij, sledita seriji Beli lotos in Adolescenca. Podelitev se bo odvila 1. marca v mestu angelov, posebne nagrade za življensko delo se bo razveselil Harrison Ford. Preverite seznam nominirancev spodaj.

Kdo je nominiran za nagrade igralcev?
Kdo je nominiran za nagrade igralcev?
FILM

Najboljša filmska igralska zasedba

Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Ena bitka za drugo
Grešniki

Najboljša igralka v glavni vlogi

Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, Ena bitka za drugo
Emma Stone, Bugonia

Najboljši igralec v glavni vlogi

Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, Ena bitka za drugo
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Grešniki
Jesse Plemons,Bugonia

Najboljša igralka v stranski vlogi

Odessa A'Zion, Marty Supreme
Ariana Grande, Wicked: Za vedno
Amy Madigan, Ura izginotja
Wunmi Mosaku, Grešniki
Teyana Taylor, Ena bitka za drugo

Najboljši igralec v stranski vlogi

Miles Caton, Grešniki
Benicio del Toro,Ena bitka za drugo
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Sean Penn, Ena bitka za drugo

Leonardo DiCaprio v filmu Ena bitka za drugo.
Leonardo DiCaprio v filmu Ena bitka za drugo.
TELEVIZIJA

Najboljša igralska zasedba v komični seriji

Abbott Elementary
The Bear
Šale
Only Murders in the Building
The Studio

Najboljša igralka v komični seriji

Kathryn Hahn, The Studio
Catherine O'Hara, The Studio
Jenna Ortega, Wednesday
Jean Smart, Šale
Kristen Wiig, Palm Royale

Najboljši igralec v komični seriji

Ike Barinholtz, The Studio
Adam Brody, Nobody Wants This
Ted Danson, A Man on the Inside
Seth Rogen, The Studio
Martin Short, Only Murders in the Building

Najboljša igralska zasedba v dramski seriji

The Diplomat
Landman
Pittsburška bolnišnica
Severance
Beli lotos

Najboljša igralka v dramski seriji

Britt Lower, Severance
Parker Posey, Beli lotos
Keri Russell, The Diplomat
Rhea Seehorn, Pluribus
Aimee Lou Wood, Beli lotos

Najboljši igralec v dramski seriji

Sterling K. Brown, Paradise
Billy Crudup, The Morning Show
Walton Goggins, Beli lotos
Gary Oldman, Slow Horses
Noah Wyle, Pittsburška bolnišnica

Najboljša igralka v kratki seriji ali televizijskem filmu

Claire Danes, The Beast in Me
Erin Doherty, Adolescenca
Sarah Snook, All Her Fault
Christine Tremarco, Adolescenca
Michelle Williams, Dying for Sex

Najboljši igralec v kratki seriji ali televizijskem filmu

Jason Bateman, Black Rabbit
Owen Cooper, Adolescenca
Stephen Graham, Adolescenca
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
Matthew Rhys, The Beast in Me

Serija Adolescenca
Serija Adolescenca
Najboljša nastop kaskaderjev v filmu

F1
Frankenstein
Misija: Nemogoče - Zadnje maščevanje
Ena bitka za drugo
Grešniki

Najboljši nastop kaskaderjev v seriji

Andor
Landman
The Last of Us
Squid Game
Stranger Things

