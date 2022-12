Kdo je novi hrvaški Sanjski moški, ki prihaja na POP TV?

Novi Sanjski moški Hrvaške je 31-letni Toni Šćulac in je docent na Naravoslovno-matematični fakulteti v Splitu. Tam že štiri leta predava dva predmeta, in sicer posebno teorijo relativnosti in analizo podatkov v fiziki visokih energij. Pred tem je predaval na splitski Fakulteti za elektrotehniko, strojništvo in ladjedelništvo.

Leta 2018 je Toni dokončal dvojni doktorski študij na enaki fakulteti v Zagrebu in v Parizu. Je član evropske organizacije za jedrske raziskave v Cernu. Pohvali pa se lahko tudi s štipendijo francoske vlade, piše Slobodna Dalmacija.