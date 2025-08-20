Kdo je postavni španski igralec Maxi Iglesias?

Ne, Maxi Iglesias ni v sorodu z Enriquejem Iglesiasom, čeprav sta oba rojena v Španiji. Maxi je 34-letni igralec, ki je španska dekleta navdušil že kot najstnik, ko je nastopal v najstniški seriji Fisica o quimica, pozneje je navduševal v seriji Valeria, zdaj pa ga na VOYO lahko gledamo v dveh serijah, in sicer Globine strasti in Umetnost prevar.

Kdo je tisti španski igralec, ki navdušuje s svojim iskrenim nasmehom, prodornimi modrimi očmi in postavo grškega boga? To je Maxi Iglesias. Ne samo, da je postaven in med dekleti izjemno priljubljen, Maxi je tudi zelo talentiran igralec, po novem pa tudi pisatelj.

Maxi Iglesias FOTO: Profimeda icon-expand

Svet igranja je prvič okusil že kot šestletnik v filmu La pistola de mi hermano, ki ga je režiral Ray Loriga. V najstniških letih je začel redno nastopati v španskih televizijskih serijah. Med prvimi večjimi vlogami je bila epizodna vloga v seriji Hospital Central. Preboj je dosegel leta 2007, ko je nastopil v seriji Física o química. V vlogi Césarja Cabana je postal idol mladih in zaslovel po vsej Španiji. Serija je imela kultni status in je Maxiju odprla vrata v številne druge projekte.

Problematičen ali le tarča nesramnežev?

Lani je Maxi polnil strani španskih medijev, saj ga je neimenovani madridski taksist označil za arogantnega in težavnega. Med vožnjo naj bi, po besedah taksista, Maxi vozniku zabrusil, češ naj bo tiho, da je on tisti, ki plačuje. Mnogi so bili presenečeni, saj se v njegovi dolgi karieri še nikoli ni zgodilo, da bil problematičen ali nesramen. Maxi je o govoricah spregovoril v španski pogovorni oddaji Asi es la vida (Takšno je življenje, op. a.), kjer je povedal: "Po vseh teh novicah mi je pisalo ogromno ljudje. Tisti, ki me res poznajo, so se strinjali, da če bi že imel kakršnokoli interakcijo s taksistom, bi ga zagotovo povabil na zabavo in z njim žural. Prijatelje so govorice zelo razjezile, saj so vedeli, da se to ne bi zgodilo niti, če bi popil osem pijač preveč. Lahko si dobre volje, lahko si razigran, a spoštovanje je spoštovanje in tega načela se vedno držim," je povedal 34-letnik.

Maxi Iglesias FOTO: Profimedia icon-expand

Pisatelj Maxi: napisal svoj prvi psihološki triler

Maxi Iglesias je s psihološkim trilerjem Horizonte artificial vstopil tudi v svet pisateljev. Njegov literarni navdih izhaja iz osebnih refleksij in življenjskih izkušenj (vključno z licenco pilota), s čimer je ustvaril zgodbo ne le zabavno, ampak premišljeno in čustveno bogato. Njegov cilj je bil pokazati kompleksnost likov, ki jih sam ni imel priložnosti upodobiti kot igralec. S pisanjem trilerja je želel dokazati, da je več kot le 'lepotec s televizije' in da je sposoben še česa več kot le igranja likov, ki so ženskam tako zelo všeč.

