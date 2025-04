Kdo je postavni Turek, Cagatay Ulusoy?

Catagay Ulusoy je 34-letni igralec in maneken. Leta 1990 se je v Istanbulu v Turčiji rodil očetu turških in mami bosanskih korenin. Svojo kariero v svetu zabave je začel v svetu manekenstva, kmalu pa se je podal tudi v igralske vode. Mednarodno slavo je dosegel z vlogo v seriji Dekle z imenom Feriha, ki smo jo na POP TV lahko spremljali pred nekaj leti.

Ima zelo uspešno kariero in je nastopil v več priljubljenih turških serijah, kot so Medcezir (Plima), çerde (Znotraj) in Delibal (Noro zaljubljen). Za svoj igralski talent je prejel več priznanj, med drugim dve nagradi zlati metulj v kategoriji za najboljšega igralca. Zlati metulj so ene najprestižnejših televizijskih in glasbenih nagrad v Turčiji, kar dokazuje, da je Catagay že zelo kmalu dokazal, da je velik igralski talent.

Postavni zvezdnik ima na Instagramu devet milijonov sledilcev, a na platformi ni zelo aktiven. Ko pa kaj objavi, objavi napovednike novih projektov ali svoje karierne dosežke. Redko deli karkoli iz osebnega življenja.

Poleg igranja ima rad šport. V intervjuju za GQ Turkey leta 2014 je povedal, da je predvsem navdušen nad košarko in jo pogosto igra v prostem času. Kot otrok je igral tudi nogomet in dejal je, da ta šport še vedno zvesto spremlja.