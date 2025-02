Kdo je slavil na 75. filmskem festivalu Berlinale?

OGLAS

Zmagovalni film z angleškim naslovom Dreams (Sex Love) govori o 17-letni Johanne, ki jo je v filmu upodobila Ella Oeverbye. Najstnica se do ušes zaljubi v svojo učiteljico in svojo prvo zaljubljenost iskreno tudi zapiše na papir. Ko njena mati in babica odkrijeta zapiske, se sprva zgrozita nad intimnimi opisi, a postopoma začneta občudovati njihovo literarno vrednost. Starejši ženski začneta razmišljati o svojem ljubezenskem življenju, o užitkih in zamujenih priložnostih ter se spominjata prevelikega občutka prve ljubezni in hrepenenja po več. Babica, tudi sama znana pesnica, je ponosna na talent vnukinje, a občuti tudi tekmovalnost. In pojavijo se vprašanja: Kaj se je v resnici zgodilo med Johanne in učiteljico? Kje se konča resničnost in začne fikcija? In ali naj se to zelo osebno besedilo objavi ali ne?, so o vsebini filma zapisali na spletni strani Berlinala.

Yngve Saether, producent zmagovalnega filma Dreams (Sex Love). FOTO: AP icon-expand

Veliko nagrado žirije je na 75. Berlinalu prejel film O ultimo azul brazilskega režiserja Gabriela Mascara, nagrado žirije pa El mensaje, kjer se pod režijo podpisuje v Venezueli rojeni argentinski režiser Ivan Fund. Srebrnega medveda za najboljšo režijo je prejel kitajski režiser Huo Meng za film Sheng xi zhi di (Living the Land), srebrnega medveda za igro v glavni vlogi pa Rose Byrne za vlogo v filmu If I Had Legs I'd Kick You ameriške filmske ustvarjalke Mary Bronstein. Za najboljšo igro v stranski vlogi je srebrnega medveda prejel Andrew Scott za vlogo v filmu Blue Moon ameriškega režiserja Richarda Linklaterja, srebrnega medveda za najboljši scenarij pa romunski scenarist Radu Jude za film Kontinental '25. Srebrnega medveda za posebne umetniške dosežke je prejela ustvarjalna ekipa filma La touer de glace francoske režiserke Lucile Hadžihalilović.

Srebrnega medveda za igro v glavni vlogi se je razveselila Rose Byrne. FOTO: AP icon-expand

V glavnem tekmovalnem programu Berlianala, ki je letos prvič potekal pod vodstvom nove direktorice, Američanke Tricie Tuttle, se je za medvede potegovalo skupno 19 filmov. Na čelu letošnje festivalske žirije je bil ameriški režiser Todd Haynes. Pred začetkom objave nagrajenih filmov je izpostavil dejstvo, da je bilo letos v Berlinu prikazanih veliko filmov, ki so pripovedovali o ženskah, za in pred kamero pa so prav tako stale ženske ustvarjalke. V novem tekmovalnem programu Berlinala Perspektive je nagrado GWFF za najboljši celovečerni prvenec prejel El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) Ernesta Martineza Bucia. Posebno omembo žirije pa film On vous croit Charlotte Devillers in Arnauda Dufeysa.

S podelitvijo nagrad se je zaključil 75. Berlinale. FOTO: AP icon-expand

Za najboljši dokumentarni film, ki je sedaj tudi v igri za oskarja za najboljši dokumentarec, so v Berlinu izbrali film Holding Liat Brandona Kramerja. Posebno omembo sta prejela dokumentarca La memoria de las mariposas perujske režiserke Tatiane Fuentes Sadowski in italijanski Canone effimero Gianluce in Massimiliana De Seria. Najboljši kratki film je Unfinished Lesley Loksi Chan. Že ob začetku letošnjega Berlinala je častnega zlatega medveda za življenjsko delo prejela britanska igralka Tilda Swinton.

Na letošnjem Berlinalu je bilo na ogled tudi pet filmov s slovensko udeležbo, štirje od njih so bili v različnih tekmovalnih programih. Celovečerni prvenec Kaj ti je deklica scenaristke in režiserke Urške Djukić je v nemškem glavnem mestu prejel nagrado fipresci, ki jo podeljuje mednarodno združenje filmskih kritikov, za najboljši film v novem tekmovalnem programu Perspektive, kjer so za uvod prikazali prav slovenski film Kaj ti je deklica. Žirija nagrade fipresci za najboljši film v novem tekmovalnem programu Perspektive v sestavi Sara D'Ascenzo, Olivia Popp in Bidhan Rebeir je v utemeljitvi med drugim zapisala, da režiserka Djukić v Kaj ti je deklica "z odličnim filmskim izrazom čudovito prikaže težave najstnice, ki vstopa v obdobje odraščanja in se spoprijema s privlačnostjo spolnosti na eni in pritiski družbenih omejitev na drugi strani". Scenarij za film sta napisali režiserka in Maria Bohr. V filmu v glavnih vlogah nastopajo Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger, Staša Popović, Mateja Strle, Saša Pavček in drugi.