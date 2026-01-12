Kdo je slavil na zlatih globusih?

Film Ena bitka za drugo je med drugim osvojil tudi zlate globuse za režijo in scenarij (Paul Thomas Anderson) in najboljšo stransko igralko (Teyana Taylor). Med tujejezičnimi filmi pa je slavil brazilski tajni agent, ki je dobil še zlati globus za najboljšo glavno moško vlogo v dramskem filmu (Wagner Moura)
Na televizijski strani je velik zmagovalec miniserija Adolescenca, ki je pobrala zlate globuse za najboljšo miniserijo, najboljšega stranskega igralca (Owen Cooper) in igralko (Erin Doherty) ter najboljšega igralca (Stephen Graham) v miniseriji. Letos so prvič podelili tudi zlatega globusa za podkast, ki ga je dobila Amy Poehler (Good Hang With Amy Poehler).
Seznam nagrajencev
FILM
Najboljša drama
Hamnet
Frankenstein
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sentimentalna vrednost
Grešniki
Najboljša komedija/muzikal
Ena bitka za drugo
Blue Moon
Bugonia
Veličastni Marty
No Other Choice
Nouvelle Vague
Najboljši tujejezični film
The Secret Agent
It Was Just an Accident
No Other Choice
Sentimentalna vrednost
Sirât
The Voice of Hind Rajab
Najboljši animirani film
KPop Demon Hunters
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
Elio
Little Amélie or the Character of Rain
Zootropolis 2
Najboljša igralka v drami
Jessie Buckley - Hamnet
Jennifer Lawrence - Die, My Love
Renate Reinsve - Sentimentalna vrednost
Julia Roberts - After the Hunt
Tessa Thompson - Hedda
Eva Victor - Sorry, Baby
Najboljši igralec v drami
Wagner Moura - The Secret Agent
Joel Edgerton - Train Dreams
Oscar Isaac - Frankenstein
Dwayne Johnson - The Smashing Machine
Michael B Jordan - Grešniki
Jeremy Allen White - Springsteen: Reši me od nikoder
Najboljša igralka v komediji/muzikalu
Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You
Cynthia Erivo - Žlehtnoba: Za vedno
Kate Hudson - Song Sung Blue
Chase Infiniti - Ena bitka za drugo
Amanda Seyfried - The Testament of Ann Lee
Emma Stone - Bugonia
Najboljši igralec v komediji/muzikalu
Timothée Chalamet - Veličastni Marty
George Clooney - Jay Kelly
Leonardo DiCaprio - Ena bitka za drugo
Ethan Hawke - Blue Moon
Lee Byung-Hun - No Other Choice
Jesse Plemons - Bugonia
Najboljša stranska igralka
Teyana Taylor - Ena bitka za drugo
Emily Blunt - The Smashing Machine
Elle Fanning - Sentimentalna vrednost
Ariana Grande - Žlehtnoba: Za vedno
Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimentalna vrednost
Amy Madigan - Ura izginotja
Najboljši stranski igralec
Stellan Skarsgård - Sentimental Value
Benicio Del Toro - Ena bitka za drugo
Jacob Elordi - Frankenstein
Paul Mescal - Hamnet
Sean Penn - Ena bitka za drugo
Adam Sandler - Jay Kelly
Dosežek v blagajnah kinematografov
Sinners
Avatar: Ogenj in pepel
F1
KPop Demon Hunters
Misija: Nemogoče - Zadnje maščevanje
Ura izginotja
Žlehtnoba: Za vedno
Zootropolis 2
Najboljši režiser
Paul Thomas Anderson - Ena bitka za drugo
Ryan Coogler - Grešniki
Guillermo del Toro - Frankenstein
Jafar Panahi - It Was Just an Accident
Joachim Trier - Sentimentalna vrednost
Chloe Zhao - Hamnet
Najboljši scenarij
Paul Thomas Anderson - Ena bitka za drugo
Ronald Bronstein, Josh Safdie - Veličastni Marty
Ryan Coogler - Grešniki
Jafar Panahi - It Was Just an Accident
Eskil Vogt, Joachim Trier - Sentimentalna vrednost
Chloé Zhao, Maggie O'Farrell - Hamnet
Najboljša originalna pesem
Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick - KPop Demon Hunters; Golden
Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen - Avatar: Ogenj in pepel; Dream as One
Raphael Saadiq, Ludwig Göransson - Grešniki; I Lied to You
Stephen Schwartz - Žlehtnoba: Za vedno; No Place Like Home
Stephen Schwartz - Žlehtnoba: Za vedno; The Girl in the Bubble
Nick Cave, Bryce Dessner - Train Dreams; Train Dreams
Najboljša originalna glasba
Ludwig Göransson - Grešniki
Alexandre Desplat - Frankenstein
Jonny Greenwood - Ena bitka za drugo
Kanding Ray - Sirāt
Max Richter - Hamnet
Hans Zimmer - F1
TELEVIZIJA
Najboljša dramska serija
Pittsburška bolnišnica
The Diplomat
Pluribus
Severance
Slow Horses
Beli lotos
Najboljša komična serija
The Studio
Abbott Elementary
The Bear
Šale
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
Najboljša kratka serija
Adolescenca
All Her Fault
The Beast In Me
Black Mirror
Dying for Sex
The Girlfriend
Najboljša igralka v dramski seriji
Rhea Seehorn - Pluribus
Kathy Bates - Matlock
Britt Lower - Severance
Helen Mirren - Mobland
Bella Ramsey - The Last of Us
Keri Russell - The Diplomat
Najboljši igralec v dramski seriji
Noah Wyle - Pittsburška bolnišnica
Sterling K Brown - Paradise
Diego Luna - Andor
Gary Oldman - Slow Horses
Mark Ruffalo - Task
Adam Scott - Severance
Najboljša igralka v komični seriji
Jean Smart - Šale
Kristen Bell - Nobody Wants This
Ayo Edebiri - The Bear
Selena Gomez - Only Murders in the Building
Natasha Lyonne - Poker Face
Jenna Ortega - Wednesday
Najboljši igralec v komični seriji
Seth Rogen - The Studio
Adam Brody - Nobody Wants This
Steve Martin - Only Murders in the Building
Glen Powell - Chad Powers
Martin Short - Only Murders in the Building
Jeremy Allen White - The Bear
Najboljša igralka v kratki seriji
Michelle Williams - Dying for Sex
Claire Danes - The Beast in Me
Rashida Jones - Black Mirror
Amanda Seyfried - Long Bright River
Sarah Snook - All Her Fault
Robin Wright - The Girlfriend
Najboljši igralec v kratki seriji
Stephen Graham - Adolescenca
Jacob Elordi - The Narrow Road to the Deep North
Paul Giamatti - Black Mirror
Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story
Jude Law - Black Rabbit
Matthew Rhys - The Beast in Me
Najboljša igralka v stranski vlogi (televizija)
Erin Doherty - Adolescenca
Carrie Coon - Beli lotos
Hannah Einbinder - Šale
Catherine O'Hara - The Studio
Parker Posey - Beli lotos
Aimee-Lou Wood - Beli lotos
Najboljši igralec v stranski vlogi (televizija)
Owen Cooper - Adolescenca
Billy Crudup - The Morning Show
Walton Goggins - Beli lotos
Jason Isaacs - Beli lotos
Tramell Tillman - Severance
Ashley Walters - Adolescenca
Najboljši stand-up nastop
Ricky Gervais - Mortality
Bill Maher - Is Anyone Else Seeing This?
Brett Goldstein - The Second Best Night of Your Life
Kevin Hart - Acting My Age
Kumail Nanjiani - Night Thoughts
Sarah Silverman - Sarah Silverman: PostMortem
Najboljši podkast
Good Hang with Amy Poehler
Armchair Expert with Dax Shepard
Call Her Daddy
The Mel Robbins Podcast
SmartLess
Up First from NPR
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.