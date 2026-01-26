Kdo je že na samem začetku ostal brez vrtnice?

V prvi epizodi šova Sanjski moški Hrvaške sta se Karlo in Petar odpravila na hitre zmenke - novost pete sezone, kjer sta spoznala dekleta, ki so ju poskušale očarati in osvojiti rdečo vrtnico. Na Kreto je sicer priletelo 28 deklet, a v prihodnjih dneh jih bosta Hrvat in Srb spoznala le prvih 14, na voljo pa bosta imela le 12 vrtnic.

"Če preračunamo, ugotovimo, da štiri ne bodo dobile vrtnice in priložnosti, da se vselijo v hišo," je sanjskima moškima povedal voditelj. "Že takoj na začetku vaju torej čaka malo težja naloga. Iz srca vama želim, da na Kreti najdeta ljubezen," jima je še zaželel.

Kako so se na hitrih zmenkih odrezale punce? Kaj so na zmenkih počele s sanjskima moškima? Katera dekleta so prejela vrtnico in katera so grški raj zapustile takoj na začetku? Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je že na voljo na VOYO.