Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Kdo je že na samem začetku ostal brez vrtnice?

Ljubljana, 26. 01. 2026 09.38 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Sanjski moški Hrvaške

V 5. sezoni resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške se selimo na sanjsko sončno Kreto, kjer bosta vročo dvojno dozo romantike pričarala kar dva sanjska moška: Karlo, 26-letni rokometaš in podjetnik iz Hrvaške, ter Petar, 29-letni model iz Srbije.

Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je že na voljo na VOYO. 

V prvi epizodi šova Sanjski moški Hrvaške sta se Karlo in Petar odpravila na hitre zmenke - novost pete sezone, kjer sta spoznala dekleta, ki so ju poskušale očarati in osvojiti rdečo vrtnico. Na Kreto je sicer priletelo 28 deklet, a v prihodnjih dneh jih bosta Hrvat in Srb spoznala le prvih 14, na voljo pa bosta imela le 12 vrtnic.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

"Če preračunamo, ugotovimo, da štiri ne bodo dobile vrtnice in priložnosti, da se vselijo v hišo," je sanjskima moškima povedal voditelj. "Že takoj na začetku vaju torej čaka malo težja naloga. Iz srca vama želim, da na Kreti najdeta ljubezen," jima je še zaželel.

Kako so se na hitrih zmenkih odrezale punce? Kaj so na zmenkih počele s sanjskima moškima? Katera dekleta so prejela vrtnico in katera so grški raj zapustile takoj na začetku? Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je že na voljo na VOYO.

Sanjski moški Hrvaške voyo

Spoznajte lepotice, ki se bodo borile v šovu Sanjski moški Hrvaške

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Ko se nosečnost prezgodaj konča: Niste sami. Kam po pomoč po izgubi?
Ko se nosečnost prezgodaj konča: Niste sami. Kam po pomoč po izgubi?
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
zadovoljna
Portal
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
vizita
Portal
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Zakaj se rak ščitnice pojavlja pri vse več mladih?
Zakaj se rak ščitnice pojavlja pri vse več mladih?
cekin
Portal
Javni sektor pred prvim izplačilom delovne uspešnosti po novem
Vodovodarji in električarji zmagovalci AI revolucije?
Vodovodarji in električarji zmagovalci AI revolucije?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
moskisvet
Portal
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
Se spomnite nadležne sosede?
Se spomnite nadležne sosede?
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
dominvrt
Portal
Zakaj perilo po pranju smrdi?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
okusno
Portal
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
Piščanec v omaki: 5 receptov, ki navdušijo
Piščanec v omaki: 5 receptov, ki navdušijo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469