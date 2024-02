Kdo prihaja pod njeno okno, je srečen za umret, vzame pesem za domov in nekaj sladkega?

OGLAS

Pod njenim oknom Mlada plesalka Duša (Polona Juh) se počasi pogreza v krizo tridesetih let, ki jo še dodatno poglabljajo nerazrešeni odnosi z dominantno mamo in odsotnim očetom. Za nameček se zaplete s poročenim moškim in začne slutiti, da jo nekdo zasleduje. Prav ta, ki prihaja pod njeno okno, pa ji pomaga narediti korenite spremembe v življenju. Usodo vzame v svoje roke, odslovi ljubimca, s katerim pričakuje otroka, in njeno življenje dobi priložnost za nov začetek. Pa bo tudi ljubezni dala novo priložnost?

Film Pod njenim oknom bo na sporedu na POP TV v nedeljo 4. februarja ob 11.50, ogledate si ga lahko tudi na Voyo.

Film se pohvali z odlično igralsko zasedbo. Poleg Juhove v filmu igrajo še Marijana Brecelj (mama), Saša Tabaković (Jaša), Zlatko Šugman (dedek), Robert Prebil in drugi. Kot že samo ime filma, ki ga je režiral Metod Pevec, pove, bi lahko zgodbo opisali kot "slovensko vasovanje v moderni različici". Ko je film leta 2003 prišel v kinodvorane, si ga je po uradnih ocenah ogledalo več kot 38.700 gledalcev, prejel je tudi zlato rolo za nadpovprečno število gledalcev v kinematografski distribuciji. Film je prejel še več nagrad, med drugim vesno za najboljšo glavno žensko vlogo in za najboljši scenarij. Bil pa je tudi slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja, a ni prišel v ožji izbor.

Na lestvici najbolj gledanih slovenskih filmov v samostojni Sloveniji (v kinematografski distribuciji) zaseda 20. mesto. Precej dobro je ocenjen tudi na IMDB (7/10), komentarji, ki so jih zapisali gledalci, pa so pozitivni. "Nisem vedela, da je slovenska kinematografija tako dobra. Nekaj je na tem filmu, kar me spominja na francoske filme," je eden od komentarjev. Še ena zanimivost: med snemanjem filma so med glavnima igralcema preskočile iskrice tudi v resničnem življenju. Polona in Saša sta se namreč takrat zbližala, par sta še vedno in imata sina.

Srečen za umret Da za življenje ni nikoli prepozno, je eno glavnih sporočil filma Srečen za umret. Gre za grenko-sladko dramatično komedijo, ki v središče postavlja odnos do staranja. Zgodba govori o Ivanu (Evgen Car) vdovcu in upokojenem učitelju glasbe, ki meni, da je njegovo življenje končano. Kupi si celo parcelo za grob s prekrasnim pogledom na Alpe, "spakira" svoje stvari v škatle in se preseli v dom za starejše. A njegovo življenje tam doživi nov začetek. Na tečaju računalništva spozna upokojenko Melito (Mileno Zupančič) in znova odkrije strast do življenja ter končno začne resnično živeti. Odloči se, da bo spet srečen preden umre.

Srečen za umret prihaja na POP TV v nedeljo 11. februarja ob 12. uri, lahko pa si ga ogledate tudi na Voyo.

Celovečerni prvenec režiserja Matjaža Luzarja najprej postreže z vsemi stereotipnimi predstavami o staranju, nato pa jih obrne na glavo. V filmu poleg že omenjenih nastopajo še Polde Bibič, Dare Valič, Ivo Ban, Dušan Jovanović, Jette Ostan Vejrup ... Film je izšel leta 2013, v kinodvoranah pa si ga je ogledalo več kot 13.100 gledalcev. Film se lahko pohvali s kar petimi vesnami (za najboljši scenarij, najboljšo fotografijo, najboljšo scenografijo, najboljšo kostumografijo in najboljši ton) in nagrado občinstva. Dobro so ga sprejeli tudi v Indiji, kjer je na Mumbai Film Festivalu osvojil drugo nagrado za najboljši film. Na IMDB je ocenjen z relativno dobro oceno: 6,9/10. Kot zanimivost še to: režiser je med pisanjem scenarija za film obiskoval domove starejših občanov in se pogovarjal s stanovalci. Delovni naslov filma je bil Ivan.

Estrellita – Pesem za domov Še ena filmska uspešnica režiserja Metoda Pevca februarja prihaja na POP TV. Film Estrellita – Pesem za domov je slovenska celovečerna drama, ki je nastala leta 2008 v koprodukciji Slovenije, Nemčije, Bosne in Hercegovine in Hrvaške. V glavni vlogi blesti Silva Čušin, ki igra Doro, vdovo slavnega violinista Mihaela Fabianija (Volodja Balzalorsky). Po nepričakovani smrti svojega moža podeduje njegovo dragoceno violino Estrellito, izve pa tudi nekaj delikatnih skrivnosti, ki jo globoko prizadenejo. Čustveno strta se odloči, da violino pokloni nadarjenemu dečku Amirju (Marko Kovačevič), ki prihaja iz revne begunske družine. Vendar te njene poteze ne odobrava Fabianijev razvajeni sin Julijan (Tadej Troha), ki ga mika velika finančna vrednost stare italijanske violine.

Film Estrellita – Pesem za domov bo na sporedu 18. februarja ob 11.45 na POP TV. Tudi ta film si sicer lahko ogledate na VOYO.

Zgodba se odvija v poznih 90. letih v Ljubljani. Navdih zanjo je Pevec dobil v resnični zgodbi o deklici, ki ji je starejša bogata gospa podarila violino, a si je nato premislila ter s tem deklico, ki je inštrument vzljubila, zelo prizadela. Scenarij za film je Pevec najprej razvijal s priznanim bosanskim scenaristom Abdulahom Sidranom, nato pa še z britanskim "script doktorjem" Garethom Jonesom. Film je osvojil sedem nagrad, od tega šest s tujih festivalov in vesno za glavno žensko vlogo. Ko se je vrtel v kinematografih, si ga je ogledalo skoraj 12.400 gledalcev. Na IMDB je ocenjen s solidno oceno 7/10. Zanimivost: prvotno bi se moral film imenovati "Zakaj ste tako žalostni nocoj?", a ga je režiser iz komercialnih razlogov spremenil.

Nekaj sladkega Za Valentinovo si privoščite Nekaj sladkega, saj ta slovenska filmska poslastica pride na Voyo. Film je tako rekoč še "svež", saj je v kinodvorane prišel februarja lani. Gre za romantično komedijo, ki je polna zmešnjav, preobratov in zabavnih zapletov. Kaja (Jelena Jovanova) je organizatorka marketinške konference, ki se znajde v hudi stiski, ko njen glavni gost konference, svetovno znani marketinški guru iz Makedonije Ace Majstorovski (Saško Kocev) zamudi na letalo in s tem na konferenco. Postavljena je pred hudo preizkušnjo, saj mora v hipu najti njegovo zamenjavo. Po naključju pa zagleda lokalnega slaščičarja, ki mu je na las podoben. V obupu se odloči, da ga najame za dvojnika in tako "reši" konferenco.

Romantična komedija Nekaj Sladkega bo na ogled na VOYO od 14. februarja.

Romantična komedija Nekaj sladkega je skupni projekt soscenaristov Urške Majdič in Tina Vodopivca. Hkrati pa je to tudi režijski debi Vodopivca, ki je sicer eden od pionirjev stand up scene pri nas. V glavnih vlogah sta zaigrala dva trenutno zelo aktualna igralca z Balkana, poleg njiju pa v filmu nastopijo še številna znana domača in regionalna imena, kot so Ula Furlan, Tina Gorenjak, Nik Škrlec, Oriana Girotto, Zinaida Dedakin (legenda srbske komedije), Ranko Babić, Sašo Đukić ... V stranskih vlogah se v filmu pojavijo tudi Urška Majdič, Tin Vodopivec, skupina Joker OUT, MasterChef Karim Merdjadi, Boris Kobal in številni drugi. Zanimivost: o filmu se je govorilo, še preden je padla prva klapa. Denar za film so namreč zbirali tudi s pomočjo Kickstarterja, platforme za množično financiranje.

