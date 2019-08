Kdo se bo boril za ljubezen v novi seriji Najini mostovi?

Nova ljubezenska zgodba nas bo popeljala v čudovito Vipavo. Mostovi bodo med liki predstavljali simbol povezovanja preteklosti s sedanjostjo, skrhanih družinskih vezi, prijateljskih zamer in že skoraj pozabljenih ljubezni. Režijo je tokrat prevzel Jaka Šuligoj , ki je sodeloval že pri serijah Usodno vino in Reka ljubezen .

Ljubezenska drama je tokrat postavljena med slikovita pobočja očarljive Vipavske doline, kamor se po dolgih letih odsotnosti vrne glavni lik serije Kristjan Bevk , zdravnik splošne prakse, ki ga bo zaigral Robert Korošec . Po družinski tragediji, smrti matere, ki zaznamuje Kristjanovo življenje in spodbudi sovraštvo starejšega brata Roberta, Kristjan prekine stike z družino, prevzame materin priimek in zapusti rodno Vipavo, da se pridruži Zdravnikom brez meja.

Glavna lika Monika Furlan (Maša Grošelj) in Kristjan Bevk (Robert Korošec) se v novi seriji soočata s preteklostjo in nepozabljeno ljubezensko zgodbo, ki so jo pretrgale družinske skrivnosti.

Kristjan po odhodu od doma pusti vrsto odprtih vprašanj, ki tlijo pod številnimi vipavskimi izviri. Med drugim nerazčiščen odnos s svojo veliko ljubeznijo Moniko Furlan ( Maša Grošelj ). Monika, sedaj Robertova žena in Kristjanova mladostna ljubezen, po študiju novinarstva prevzame urednikovanje lokalnega časopisa Vipav'c. Po smrti matere Kristjan skrivnostno izgine in Monika svojo ljubezen, ki jo čuti Kristjana zmotno projicira v njegovega brata Roberta.

Medtem ko je vsa Robertova pozornost usmerjena k poslu in osvajanju drugih žensk, Monika svojo pozornost posveča vzgoji najstniške hčere Klare ( Ana Lu Lamut ) in sina Vida (Julijan Weiss Turk) ter svoji novinarski strasti.

Po izginotju se iz kljubovanja svojemu bratu Robertu Furlanu, ki ga upodablja Rok Kunaver , spomnimo se ga iz Usodnega vina, poroči z njegovo veliko ljubeznijo. Robert Furlan je v precej karakteristikah podoben svojemu brezkompromisnemu očetu Ivanu Furlanu ( Aleš Valič ), s katerim sta vpeta v posel njunega življenja, gradnjo drugega tira. Oportunističen pravnik, ki mu številke in prepoznavnost v javnosti ogromno pomenita. Kot otrok je Robert zasovražil Kristjana. Prav to sovraštvo pa je pomembno zasukalo pot usode za celotno družino.

Vrhunske Marijane Brecelj se spomnimo kot posesivne babice iz Reke ljubezni, katere robovi so se ob koncu serije povsem zmehčali. Tokrat jo spoznamo v vlogi dolgoletne vipavske splošne zdravnice, ki je seznanjena z vsemi skrivnostmi svojih pacientov. Obravnava jih holistično, ne zgolj kot številke. Franja pravzaprav spodbudi celoten tok zgodbe, saj s poslanim pismom poskrbi za Kristjanovo vrnitev v rodni kraj. Kot njegova nadomestna mati si vseskozi prizadeva, da Kristjan pozabi na stare zamere in odkrije dolgoletno skrivnost, ki ga lahko znova združi z ljubeznijo svojega življenja.

Družina Jug se v seriji tako in drugače povezuje z glavnimi liki družine Furlanovih. Oče Boris Jug (Jernej Kuntner) je poslanec Državnega zbora in uspešen vinogradnik in vinar. Ob bolj aktivnem vstopu v svet politike vodenje vinograda in vinarski posel prepusti svoji ženi Kseniji Jug (Heleni Peršuh). Ksenija je zelo uspešna poslovna ženska in predana žena in mati. Iskreno ljubi svojega moža, jezi pa jo, da se Boris pusti izkoriščati Ivanu, s katerim ju vežejo mnoge poslovne poteze.

Tanja Jug (Anuša Kodelja) hči Ksenije in Borisa se ob Kristjanovi vrnitvi vanj zaljubi, kljub prvotnemu nasprotovanju te ljubezni s strani njenih staršev. Tanja je diplomantka Fakultete za šport, uspešna, odločna, samozavestna ženska, ki ji je obetavno rokometno kariero uničila dolgotrajna poškodba. Odtlej se navdušuje nad tekom in plezanjem, ki bo tudi ena izmed skupnih točk druženja s Kristjanom. Tanja ob Kristjanu odkriva paleto čustev, ki pa jo prekine Kristjanova ljubezenska predzgodba.

