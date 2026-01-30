Kdo se boji letenja in kdo je mojster testenin?

Pravijo, da gre ljubezen skozi želodec, Petar in Karlo pa se s kuhalnico v roki odlično znajdeta. Njuna specialiteta je italijanska kuhinja. "Zase pravim, da znam kuhati, kako dobro pa, bodo morali presoditi drugi, ha-ha. Najbolje pripravljam vse vrste testenin na milijon načinov in to obožujem," pravi Karlo. "Po desetih letih samostojnega življenja sem se naučil, da ne pripravljam le jajc na oko. Če bi moral kaj izpostaviti, bi bila to italijanska kuhinja, predvsem testenine. Rad pa tudi eksperimentiram. Pogledam, katere sestavine imam, in naredim nekaj po svojem okusu," dodaja Petar.

Ko gre za zdrave vsakodnevne rutine, Petar namesto telovadnice raje izbere tek, nogomet ali pohodništvo. Karlo pa si svoj idealen prost dan predstavlja kot kombinacijo kave s prijatelji, sprehoda na soncu, treninga in večernega uživanja ob dobrem filmu. Ta profesionalni rokometaš se vse življenje giblje v športnih krogih, eno ime pa še posebej izpostavi: "Če bi lahko izbral enega športnika, s katerim bi šel na večerjo, bi bil to zagotovo Zlatan Ibrahimović, saj me zanima, kako je razvil miselnost, ki jo ima danes."

Oba sanjska moška privlačijo tudi potovanja ter odkrivanje novih krajev, kultur in spoznavanje ljudi. Karlo je živel in igral rokomet v Franciji, ko pa gre za potovanja, sanja o eni stvari: "Že dlje časa si želim odpotovati na Japonsko, ker me njihova kultura zelo zanima." Petra je manekenska kariera vodila po vsem svetu, od Milana do Dubaja. Na Maldivih je plaval z morskimi psi in se poskušal spopasti s strahom pred globino in odprtim morjem. A eno potovanje mu je vendarle spremenilo pogled na življenje.