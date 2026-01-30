Naslovnica
Film/TV

Kdo se boji letenja in kdo je mojster testenin?

Ljubljana, 30. 01. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Karlo in Petar, Sanjski moški Hrvaške

Vsestranski, zanimivi, šarmantni in neustavljivi Petar in Karlo sta že sprejela kandidatke, ki komaj čakajo, da ju osvojijo in se borijo za njuno srce. Čeprav bosta dekletom med šovom in številnimi zmenki postopoma razkrivala tudi skrite plati sebe, svoje strasti, načrte in želje, hobije ter zanimive zgodbe, sta se sanjska moška že zdaj odločila oboževalcem razkriti vsaj drobec manj znanih podrobnosti o sebi.

Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je že na voljo na VOYO. 

Pravijo, da gre ljubezen skozi želodec, Petar in Karlo pa se s kuhalnico v roki odlično znajdeta. Njuna specialiteta je italijanska kuhinja. "Zase pravim, da znam kuhati, kako dobro pa, bodo morali presoditi drugi, ha-ha. Najbolje pripravljam vse vrste testenin na milijon načinov in to obožujem," pravi Karlo. "Po desetih letih samostojnega življenja sem se naučil, da ne pripravljam le jajc na oko. Če bi moral kaj izpostaviti, bi bila to italijanska kuhinja, predvsem testenine. Rad pa tudi eksperimentiram. Pogledam, katere sestavine imam, in naredim nekaj po svojem okusu," dodaja Petar.

Petar Rašić, Sanjski moški Hrvaške
Petar Rašić, Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Ko gre za zdrave vsakodnevne rutine, Petar namesto telovadnice raje izbere tek, nogomet ali pohodništvo. Karlo pa si svoj idealen prost dan predstavlja kot kombinacijo kave s prijatelji, sprehoda na soncu, treninga in večernega uživanja ob dobrem filmu. Ta profesionalni rokometaš se vse življenje giblje v športnih krogih, eno ime pa še posebej izpostavi: "Če bi lahko izbral enega športnika, s katerim bi šel na večerjo, bi bil to zagotovo Zlatan Ibrahimović, saj me zanima, kako je razvil miselnost, ki jo ima danes."

Oba sanjska moška privlačijo tudi potovanja ter odkrivanje novih krajev, kultur in spoznavanje ljudi. Karlo je živel in igral rokomet v Franciji, ko pa gre za potovanja, sanja o eni stvari: "Že dlje časa si želim odpotovati na Japonsko, ker me njihova kultura zelo zanima." Petra je manekenska kariera vodila po vsem svetu, od Milana do Dubaja. Na Maldivih je plaval z morskimi psi in se poskušal spopasti s strahom pred globino in odprtim morjem. A eno potovanje mu je vendarle spremenilo pogled na življenje.

Karlo Godec, Sanjski moški Hrvaške
Karlo Godec, Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

"Izpostavil bi obisk Indije. Po njem sem spoznal, kako velike so v resnici malenkosti. Spremenilo mi je perspektivo in me naučilo bolj ceniti tisto, kar pogosto jemljemo za samoumevno," se spominja, a hkrati razkriva: "Čeprav od 19. leta potujem na različne destinacije, mi strahu pred letenjem nikoli ni uspelo premagati."

Čeprav sta oba športna tipa, vajena zdravega načina življenja, telesne aktivnosti in treningov, v njima tli tudi umetniška duša. Karlo je nekoč obiskoval glasbeno šolo in igral klavir, Petar pa je že kot otrok rad sodeloval v šolskih predstavah. "Ena od neuresničenih želja je, da bi videl, kako bi se znašel v vlogi igralca. To me je vedno privlačilo."

Ne zamudi ničesar z VOYO!
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Petar Rašić Karlo Godec sanjski moški hrvaške voyo

'Vzdušje je kritično, enkrat se imamo rade, drugič se prepiramo'

