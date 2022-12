Kdo so dekleta, ki se borijo za srce Sanjskega moškega Hrvaške?

Polina Horbachova

Polina Horbachova je 20-letna študentka, ki se je na Hrvaško preselila iz Ukrajine in zdaj živi v Zagrebu. Čeprav je mlada, poleg študija dela kot stilistka in makeup model, dolgo pa je tudi plesala balet. "Zame je ljubezen absolutno razumevanje med dvema osebama. Ko ti ni treba uporabljati besed, da te človek popolnoma razume. To je nova dimenzija razumevanja in občutka povezanosti," pravi Polina, za katero je videz pomemben pri moškem, vendar sta značaj in obnašanje še vedno ključnega pomena.

Tanja Štrbac

Tanja Štrbac je stara 26 let, rojena je v Kninu, a je kot otrok odšla živet v Vršac v Srbijo. Študirala je fiziko in tekstilstvo, a je študij opustila, ker se je odločila za spiritualizem. Nato se je preselila na Ciper, da bi študirala meditacijo in sčasoma nadaljevala življenje v Zagrebu. "Ne vem, če sem nekaj posebnega, želim pa širiti ljubezen in pozitivno energijo na vse. Zame je ljubezen navdihujoče dejanje, vse, kar te v življenju navdihuje in ga dela zanimivega, je zame ljubezen," pravi Tanja, ki se je v šov prijavila, ker jo ta format spominja na tempelj Sulejmana Veličastnega in je želela biti del tega.

Olivera Matijević

Pevka in lastnica znamke spodnjega perila Olivera Matijević je rojena v Karlovcu, živi pa v Zadru. Pevska kariera ji je zelo pomembna, zato bi rada imela ob sebi partnerja, ki bo sprejel njen način življenja in ji bil v brezpogojno oporo. "Ko se zaljubim, ne snamem nasmeška z obraza. Prišla sem zaradi ljubezni in upam, da ga bom osvojila z iskrenostjo, energijo, nasmehom in lepoto!" pravi 32-letna Olivera.

Matea Laštro

Matea Laštro je 26-letna cvetličarka in frizerka iz Šibenika. "Ne maram sladkobesednosti, samo dejanja," poudarja Matea. Meni, da ima dobre adute za osvojitev sanjskega moškega: "Osvojila ga bom s svojo prijaznostjo in komunikativnostjo, zelo sem občutljiva na vse življenjske situacije." Matea boleha za redko boleznijo - cistično fibrozo, njena želja pa je ustanoviti fundacijo. Verjame, da bo s sodelovanjem v oddaji ljudi ozavestil o tej redki bolezni.

Amra Salihćehajić

Amra Salihćehajić prihaja iz Bosne in Hercegovine, rojena pa je na Madžarskem. 24-letna študentka in vodja razvoja in izvajanja projektov financiranih iz EU skladov živi v Tuzli, gledalcem pa bo znana po tem, da je leta 2016 sodelovala v oddaji Ljubezen na vasi. Rada ima inteligentne, ambiciozne, romantične in komunikativne fante, najbolj pomembno pa ji je, da njen izbranec brez težav dela na sebi. "Moški, ki bi me osvojil, mora biti svetovljan, človekoljub in preprosto dober človek. Pomembna mi je inteligenca, pa tudi smisel za humor."

Ana-Marija Grdić

Ana-Marija Grdić prihaja iz Virovitice, stara je 24 let in verjame v ljubezen na prvi pogled. Njen idealni moški mora biti visok, imeti tetovaže in brado, zavrnili pa jo bodo arogantni bahači, ki izkazujejo večvrednost nad ženskami. "Pomembno je tudi, da je zabaven, iskren in moj najboljši prijatelj," pravi Ana-Marija.

Bruna Matić

Študentka Bruna Matić prihaja iz Zagreba in že ima izkušnje s kamerami, saj je posnela reklamo za priljubljeno znamko brezalkoholnih pijač. Ko gre za njenega idealnega partnerja, pravi, da mora biti inteligenten in liberalen, imeti rad živali, njen izbranec pa naj se sprijazni s tem, da ni preveč romantična oseba. "Moški, ki me lahko osvoji, mora biti pameten, zabaven, ambiciozen in zame privlačen," zaključuje Bruna.

Danijela Novaković

Danijela Novaković je rojena na Hrvaškem in živi v Novem Sadu. Ta 33-letna marketinška strokovnjakinja rada potuje, rada ima jahanje, fitnes in adrenalinske športe. "Nisem idealna, bo pa idealno, če ga bodo osvojile moje pomanjkljivosti," pravi Danijela, ki ima rada ambiciozne moške. "Ljubezen premika meje, ljubezen je bistvo vsega, brez nje ni nič. Ko se zaljubim, sem res nora od ljubezni," pravi Danijela.

Dijana Živković

Dijana Živković je stara 22 let, rojena je na Dunaju, zdaj pa živi v Bleiburgu. Dela kot komercialistka v multinacionalki in računovodkinja v družinskem podjetju, v šov pa se je prijavila, ker si želi resne zveze. "Še nikoli se nisem zaljubila, zato tokrat upam na čudež," je iskrena. Nima svojega tipa moškega, želi pa si nekoga, ki jasno vidi njeno prihodnost, ki bo vedel, kaj storiti v pomembnih trenutkih življenja in ki bo vedno imel čas zanjo, za svojo največjo vrlino pa šteje, da je prilagodljivost in hitro odpuščati.

Dorotea Živolić

Mlada pevka Dorotea Živolić z umetniškim imenom Dox prihaja iz Poreča in živi v Zagrebu. Njena prva ljubezen je petje, obvlada pa tudi klavir in harmoniko, rada riše, rada pa bi našla osebo, ki ji bo pri vsem stala ob strani. "Moški mora biti odločen, gentleman in mi zaupati, ker sem pripravljena storiti vse za ljubljeno osebo. Le nebo je meja," pravi in dodaja, da ima raje starejše moške, njen idealni fant pa Brad Pitt!

Ela Sučić

Študentka Ela Sučić je stara 23 let, prihaja iz Kutine in živi v Zagrebu. Verjame v ljubezen na prvi pogled, čeprav pravi, da se ji to še ni zgodilo. Obožuje presenečenja, je pustolovski tip in si sodelovanje v šovu predstavlja pravi izziv. Poleg tega je zelo samozavestna: "Sem miss popolna, ker sem pametna, zgovorna, sposobna, lepa, spontana ..."

Janet Majdandžić

Janet Majdandžić se je rodila v Nemčiji, a je večino svojega življenja preživela v Zagrebu. Je 21-letna stevardesa, voditeljica na lokalni televiziji in manekenka. Obožuje avtomobile in avtomobilske dirke, svojo nežno plat pa najbolj pokaže na svojem ranču, kjer ima konje, ovce, zajce, mačke, pse in pitone! Janet razkrije, da ni pretirano čustvena, ampak trmasta in vsem pokaže, kako močna oseba je in da je nič ne more omajati. Privlačijo jo smešni fantje, nežni fantje fantovskega videza.

Josipa Lauš

Vodja bara in študentka Josipa Lauš prihaja iz Karlovca, stara je 29 let in sebe opisuje kot zelo romantično dekle, ki obožuje vrtnice. "Želim, da vsako dekle spozna ljubezen. Da spozna pravo osebo, da se zaljubi in se bori zanjo. Vse drugo pride, zamujene priložnosti pa nikoli!" pravi Karlovčanka.

Karolina Ljiljak

Karolina Ljiljak je živela v Italiji, zdaj pa se je vrnila na Hrvaško, da najde ljubezen svojega življenja. "Zame je ljubezen življenjski slog, če širiš ljubezen, jo boš pritegnil," pravi 23-letnica, ki se v prostem času ukvarja tudi z manekenstvom. "On ljubi zvezde, jaz rada sanjam in zato bova skupaj popolna ... Oba sva nekje v nebesih," pravi Karolina.

Kristina Tadić

Kristina Tadić iz Zagreba je stara 28 let, je poslovodja v spletni trgovini in trdi, da ji nikoli ni nič težko storiti za ljubljeno osebo. Za seboj ima dolgoletno zvezo, ki se ni končala najbolje. A to ne pomeni, da ne verjame, da bi nekoč našla idealnega partnerja. "Zame je ljubezen spoštovanje, skromnost in zvestoba," pravi Kristina.

Maria Horvat

Maria Horvat je novinarka, ki je delala na lokalni televiziji, spletnih portalih ter bila voditeljica in urednica športnih oddaj. Bila je najmlajša ženska na mestu direktorice nogometnega kluba na Hrvaškem, stara je le 28 let! "Ko se dva ljubita, mora obstajati kompromis, saj če tega ni, privlačnost in značajske razlike ne morejo preživeti," z iskrenim nasmehom pravi Zagrebčanka, ki ima najraje visoke moške. Na vprašanje, s čim namerava osvojiti sanjskega moškega, pravi: "S karakterjem, morda z zgovornostjo in nekaj osebne elegance."

Nikolina Dianežević

Nikolina Dianežević ima 33 let in nikoli ne počiva: je kuharica, fitnes trenerka, fotografinja, ki rada potuje, njena velika strast pa je vožnja z motorjem. "Ljubezen bi enačila z občutkom doma; ko je ta oseba tvoj dom in varen pristan in čutiš, da bo vse v redu, ko te objame ..." razkriva Zagrebčanka.

Nikolina Hajtek

Študentka Nikolina Hajtek prihaja iz Zagreba, stara je 21 let, je zelo čustvena, priznava, da je prava ljubica, ko se zaljubi, ne boji se narediti prvega koraka in razkriti svojih čustev. "Sanjskega moškega bom osvojila s svojo spontanostjo in iskrenostjo... Zmorem!" poudari mlada študentka.

Stankica Stojanović

Oblikovalka, stilistka in novinarka Stankica Stojanović prihaja iz Banjaluke in je stara 36 let. Študirala je novinarstvo, na začetku kariere pa je delala kot modna urednica, kar jo je pripeljalo do današnjega poklica in službe modne stilistke in oblikovalke. "Zame je ljubezen največje gonilo, sreča, neizmerno spoštovanje in vse, kar nas dela najlepše. Z mano mu ne bo nikoli dolgčas," razkrije Stankica.

Tamara Mijatović

Tamara Mijatović prihaja iz Zagreba, stara je 21 let, študira in je lastnica kozmetičnega salona. Pravi, da je neodvisna in si zato želi moškega z uspešno kariero. "Zame je ljubezen neke vrste pozitivna norost, sploh na začetku," pravi Tamara.