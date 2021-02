Kdo so tekmovalci hrvaškega šova Kmetija: Morje in oljke?

Mentor tekmovalcev šova Kmetija: Morje in oljke bo Jure Čudina s Pašmana.

Kmetija se vrača v novi različici. Tokrat v morski. Kmetija: Morje in oljke bo preizkušala vztrajnost, moč in odločnost svojih tekmovalcev v idilični Dalmaciji. Z novim hrvaškim šovom prihajajo številne novosti, poleg kmetije, ki se je prestavila na morsko obalo, se je kmetija tudi razvila. Postala je moderna kmetija z elektriko, tekočo vodo in sodobno tehnologijo.

Na avanturo življenja se bo podalo 14 tekmovalcev. V sezoni, ki jo lahko ekskluzivno spremljamo na VOYO, bodo tekmovalci na kmetijo vstopali kot posamezniki in tudi kot pari. Zmagovalec Kmetije bo osvojil pol milijona hrvaških kun, kar znaša dobrih 65 tisoč evrov.

Koncept sezone, ki jo spremljamo na VOYO

Kmetija: Morje in oljke prinaša veliko novosti, ki je ljubitelji siceršnje Kmetije še niso vajeni. Ne le, da je kmetija moderna, na voljo imajo vse, kar jim srce poželi. Poleg tega bodo imeli tudi dostop do sodobne tehnologije.

Tekmovalci bodo v šovu morali usvojiti marsikatero novo znanje, med drugim, kako postati dober ribič, kako pravilno skrbeti za oljčni nasad, kako skrbeti za vinograd in kako za pridelek dalmatinskega okoliša.

Tekmovalci bodo morali skrbeti tudi za živino, obdelovati bodo morali polje, opravljati gradbena dela, kot so gradnja zavetišč za živali, gradnja pomola, gradnja turističnega kampa, naučiti se bodo morali, kako popraviti čolne, pridelovali bodo domače olivno olje in vino ter lovili ribe.

Spoznajte tekmovalce šova Kmetija: Morje in oljke