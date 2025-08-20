Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Film/TV

Kdo so tekmovalci, ki v hrvaški Kmetiji narekujejo tempo igre?

Ljubljana, 20. 08. 2025 11.21 | Posodobljeno pred 24 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.D.
Komentarji
1

V letošnji sezoni resničnostnega šova Kmetija: Hrvaška je zdaj proti koncu že povsem jasno, kdo vleče niti igre. Kdo je tisti, ki taktizira v ozadju, in kdo je vsem na očeh tako karizmatičen, da je jasno, da ve, kako igrati igro resničnostnega šova?

Šov Kmetija: Hrvaška spremljajte na VOYO.

Kdo so tekmovalci, ki v letošnji sezoni hrvaške Kmetije vlečejo vse niti in bolj kot ne narekujejo tempo igre? V šovu, v katerem smo lahko spremljali tudi Slovenko Manjo Šernek, so se v smislu igre resničnostnega šova najbolj dokazali Davor, Nikolina in Doroteja.

Davor: upornik hitre taktike

Čeprav je na posestvo prispel kasneje, skupaj z Darijem, Stjepanom in Goranom, se je Davor hitro povzpel med ključne igralce. S svojo analizo in taktičnim pristopom je pokazal, da razume dinamiko igre. Hitro je skoval zavezništvo z Manuelom, Dariom, Jeleno, Manjo in Goranom. Ko je prevzel vlogo glave družine, je začel ustvarjati napetosti, zlasti med Dorotejo in Darkom. Na koncu je izpadel po boju v areni, a je za seboj pustil sloves tekmovalca, ki je bil, čeprav za kratek čas, pomemben vodja odpora proti glavnmu klanu.

Davor, Kmetija: Hrvaška
Davor, Kmetija: Hrvaška FOTO: VOYO

Nikolina: karizmatična, vodilna in organizirana

Nikolina je že na začetku sezone izstopala kot vodilna figura. Bila je tista tekmovalka, pri kateri so se določili zadnji dogovori. Njena avtoriteta je bila od začetka nepogrešljiva. Sama se je opisala z besedami: "Nikoli nisem bila v areni, niti nisem bila nikoli služabnik. Jaz sem vodja klana, zato me kličejo matica." S svojo organiziranostjo, čutom za sočloveka in sposobnostjo ohranjanja enotnosti ekipe je postala neizpodbitna avtoriteta.

Nikolina, Kmetija: Hrvaška
Nikolina, Kmetija: Hrvaška FOTO: VOYO

Doroteja: tiha stabilnost iz ozadja

Doroteja je bila, poleg Nikoline, glavna akterka pri vodenju dominantnejšega klana. Čeprav je včasih delovala iz ozadja, se je izkazala za močno sotekmovalko, ki je samozavestna in ve, kako taktično pristopiti k igri. Kandidati so jo opisovali kot najmočnejši člen. Uspešno je prevzemala vodenje, ko je to bilo nujno, in kot je sama povedala: "Hitro sem dojela, da brez zavezništev in klanov ne moreš daleč priti." Njeno prijateljstvo z Nikolino je zaznamovalo celo sezono, skupaj sta imeli vse pod kontrolo. Postali sta simbol stabilnosti, medtem ko so ostali tekmovalci nenehno menjali taktike, zavezništva in klane.

Doroteja, Kmetija: Hrvaška
Doroteja, Kmetija: Hrvaška FOTO: VOYO
kmetija hrvaška
Naslednji članek

Kevin Costner in Jake Gyllenhaal v filmu kot tast in zet

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
20. 08. 2025 11.45
Loobi Jezoos...
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1096