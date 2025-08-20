Kdo so tekmovalci, ki v hrvaški Kmetiji narekujejo tempo igre?

V letošnji sezoni resničnostnega šova Kmetija: Hrvaška je zdaj proti koncu že povsem jasno, kdo vleče niti igre. Kdo je tisti, ki taktizira v ozadju, in kdo je vsem na očeh tako karizmatičen, da je jasno, da ve, kako igrati igro resničnostnega šova?

Kdo so tekmovalci, ki v letošnji sezoni hrvaške Kmetije vlečejo vse niti in bolj kot ne narekujejo tempo igre? V šovu, v katerem smo lahko spremljali tudi Slovenko Manjo Šernek, so se v smislu igre resničnostnega šova najbolj dokazali Davor, Nikolina in Doroteja.

Davor: upornik hitre taktike

Čeprav je na posestvo prispel kasneje, skupaj z Darijem, Stjepanom in Goranom, se je Davor hitro povzpel med ključne igralce. S svojo analizo in taktičnim pristopom je pokazal, da razume dinamiko igre. Hitro je skoval zavezništvo z Manuelom, Dariom, Jeleno, Manjo in Goranom. Ko je prevzel vlogo glave družine, je začel ustvarjati napetosti, zlasti med Dorotejo in Darkom. Na koncu je izpadel po boju v areni, a je za seboj pustil sloves tekmovalca, ki je bil, čeprav za kratek čas, pomemben vodja odpora proti glavnmu klanu.

Davor, Kmetija: Hrvaška FOTO: VOYO icon-expand

Nikolina: karizmatična, vodilna in organizirana

Nikolina je že na začetku sezone izstopala kot vodilna figura. Bila je tista tekmovalka, pri kateri so se določili zadnji dogovori. Njena avtoriteta je bila od začetka nepogrešljiva. Sama se je opisala z besedami: "Nikoli nisem bila v areni, niti nisem bila nikoli služabnik. Jaz sem vodja klana, zato me kličejo matica." S svojo organiziranostjo, čutom za sočloveka in sposobnostjo ohranjanja enotnosti ekipe je postala neizpodbitna avtoriteta.

Nikolina, Kmetija: Hrvaška FOTO: VOYO icon-expand

Doroteja: tiha stabilnost iz ozadja

Doroteja je bila, poleg Nikoline, glavna akterka pri vodenju dominantnejšega klana. Čeprav je včasih delovala iz ozadja, se je izkazala za močno sotekmovalko, ki je samozavestna in ve, kako taktično pristopiti k igri. Kandidati so jo opisovali kot najmočnejši člen. Uspešno je prevzemala vodenje, ko je to bilo nujno, in kot je sama povedala: "Hitro sem dojela, da brez zavezništev in klanov ne moreš daleč priti." Njeno prijateljstvo z Nikolino je zaznamovalo celo sezono, skupaj sta imeli vse pod kontrolo. Postali sta simbol stabilnosti, medtem ko so ostali tekmovalci nenehno menjali taktike, zavezništva in klane.