'Kdor ga vidi, ne more nikoli več reči, da so slovenski filmi dolgočasni'

V drami Zbudi me v vlogi bratov blestita igralca Jure Henigman, ki sicer nosi naslovno vlogo v VOYO seriji Gospod profesor, in Timon Šturbej, ki zaigra njegovega mlajšega brata. Henigman vzporednic med svojim likom v omenjeni seriji in filmu ne bi vlekel. "Mogoče bi Roku iz filma prav prišel en Samo Demšar v tistih letih, ko je odraščal."

Režiser Marko Šantić je s sodelavci ustvaril zgodbo o poskusu preloma z dediščino nakopičenih predsodkov in sovraštva. Kakšno sporočilo želijo ustvarjalci filma prenesti na gledalce? "Sovraštvo se ne splača. Vsi smo ljudje in dajmo se poslušati," je prepričan igralec Jurij Drevenšek. "Marko je črpal iz tistega obdobja velikih migracij, vojne v Siriji in pa ozračja v Sloveniji, ki je bilo takrat nestrpno nastrojeno."

In stanje nekaj let kasneje? "Na žalost zelo aktualno," je mnenja igralka Tjaša Železnik, ki si želi, da temu ne bi bilo tako. "Kljub temu da gre za resnejšo temo, kdorkoli bo videl ta film, ne more nikoli več reči, da so slovenski filmi dolgočasni," pa je dodal igralec Domen Valič. Film se je dotaknil tudi režiserja Slobodana Maksimovića, ki že dolgo ni videl tako "kompaktnega slovenskega filma, ki te vsrka vase od začetka do konca".

Filmska zgodba o ksenofobiji na Jesenicah, ki je žal doma tudi v marsikaterem drugem slovenskem kraju, svojo pot po domačih kinodvoranah začenja naslednji 4. aprila.